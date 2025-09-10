ДАНС търси агенти-филолози с обяви в Jobs.bg

Държавна агенция “Национална сигурност“ е публикувала пет обяви за набиране на агенти в популярния сайт за търсене на нова работа Jobs.bg, показа проверка на Mediapool.
Любопитното е, че предимство за заемане на длъжността имат филолозите.
Контраразузнаването търси да назначи един агент в Ямбол и шестима в централата в София, които да владят руски, турски, арабски и персийки езици. До този момент обявите са прегледани от близо 9000 души, като най-голям е интересът към персийския, а най-малък към арабския.
Към новата агентура в Ямбол няма езикови претенции, но тя ще трябва да обезпечава икономическата сигурност.
Публичното обявяване на конкурса дава възможност за широката публика да се запознае с общите изисквания за назначаване на нови агенти в ДАНС.
Наемат се хора само с българско гражданство, които са на възраст между 18 и 40 години, както и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
Работната биография на агентите не бива да е опетнявана с наложено дисциплинарно "уволнение".
Кандидатите не бива да страдат от психични заболявания, трябва да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС и да не употребяват наркотични вещества.
Има изискване изрично “да не осъществяват дейност против националната сигурност, териториалната цялост или суверенитета на страната или целяща насилствена промяна на конституционно установения ред” (сякаш на останалите им е позволено – б.р.).
Важно е да не са получили резултат от психологичното изследване от предходни конкурси "психологически непригоден" за държавна служба в ДАНС.
Срокът за подаване на документи изтична в 16.00 часа на 19.09.2025 година.
