Дързък обир в Лувъра, изчезнаха безценни бижута (обновена)

Френският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.
"Обир се случи тази сутрин при отварянето на музея Лувър. Няма данни за пострадали. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Разследването е в ход", написа Рашида Дати.
Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи и "Свободата води народа" на Йожен Дьолакроа.
По-късно бе съобщено, че крадците, които са били трима, са откраднали безценни бижута, след което са избягали със скутер, съобщи AFP, позовавайки се на източник, близък до разследването.
Няколко френски медии съобщават, че в близост до музея е намерен предмет, за който се предполага, че е изпусат от крадците по време на бягството. Става дума за корона от 19-ти век, принадлежала на императрица Евгения. Короната е била намерена счупена.
Евгения е била съпруга на Наполеон III, който е управлявал Франция по това време. Според уебсайта на Лувъра короната е украсена със златни орли и е покрита с 1354 диаманта и 56 изумруда.
Според първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч. Засега стойността на откраднатите предмети се оценява.
Престъпниците са пристигнали със скутер и са използвали товарен асансьор, за да достигнат до желаното помещение. Те са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията.
Има нук един манго , където краде никове, вярно ли е, или не е вярно.Манго къде си бе
крадливи манга ли има навсякъде, включително и в тоя форум. Ако са ги хванали, ще влезат в затвора.
Сигурно е някой ма_нгал ,нашите полвината ги изпратохме на запад :/
"Короната е била намерена счупена." ..... Наистина са го закъсали във Франция. Откраднали - откраднали, ама поне едно чекмедже нямат ли да приберат откраднатото?
".... след което са избягали със скутер...." ..... Абсолютни дилетанти! Да дойдат тук да видят как заграбеното се извозва със самолети за Дубай!
Крадлив мангас@@ар, в затовра , там ти е мястото, поми-ар
Пед-ерас си бях ... такъв съм и сега ! Кой ме не Аресва, да ме не гледа ... пък който ме Аресва - да ми го навира !!
Франчезите верно яко го закъсаха нещо
Наистина аджамии. Гешев прибра един ритон и още няколко дреболии от колекцията на Божков по живо по здраво и даже ги предложи в интернет. Както и няколко от картините на КТБ - тях не ги е предлагал, подарява ги на ценители. Не случайни, а мастити.