Държавата бави неонаталния скрининг на три тежки вродени заболявания

Вече година държавата не изпълнява задължението си да осигурява неонатален скрининг за 3 тежки вродени заболявания - муковисцидоза, спинална мускулна атрофия и тежки комбинирани имунодефицити. За това сигнализира депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова, като за забяването потвърждава и министърът на здравеопазването Силви Кирилов в отговор на питане на колегата ѝ Васил Пандов (ПП-ДБ).

До 2024 г. масовият неонатален скрининг при новородени включваше само 3 заболявания: фенилкетонурия, надбъбречнокорова хиперплазия и вроден хипотиреоидизъм, а от 2024 г. с наредба на МЗ беше въведен неонатален скрининг за още три редки генетични заболявания: спинална мускулна атрофия, муковисцидоза и комбинирани тежки имунни дефицити. Оттогава досега обаче държавата така и не е започнала да прави такъв скрининг.

В отговор до депутата Васил Пандов министърът на здравеопазването посочва, че след приемането на промените в наредбата, Министерството на здравеопазването е подготвило и провело обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи за изследванията. През юли 2025 година са били сключени договори за доставката на необходимите реактиви и консумативи.

Чака се финансиране

"Към настоящия момент се провежда междуведомствено съгласуване за проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи и трансферти по бюджета на МЗ за 2025 г., с които средства да бъдат обезпечени сключените договори", посочва министър Кирилов.

Справка на Mediapool в регистъра на обществените поръчки показва, че МЗ е сключило общо 3 договора с 2 фирми за доставка на въпросните реактиви и консумативи на обща стойност 972 300 лева.

Средствата са необходими, за да се организират доставки на необходимите консумативи на Лабораторията по клинична генетика на "Майчин дом" и на Лабораторията по неонатален скрининг и функционална ендокринна хормонална диагностика към Специализираната болница по детски болести "Проф. Иван Митев".

"Вярвам, че неонаталният скрининг е особено важен във хода на всяка бременност и държавата следва да изпълнява задълженията си в пълен обем. Затова ще следя в предстоящата бюджетна процедура дали необходимите средства за неонатален скрининг ще бъдат осигурени", коментира Бориславова.

Според нея е въпрос на приоритети да се намерят средствата за неонаталния скрининг, така както управляващите са намерили финансиране за 50% увеличение на заплати на полицията и 70 % на ДАТО преди началото на лятото.

Защо е важен масовият скрининг

Тежките комбинирани имунни дефицити се характеризират с дефекти в узряването и развитието на Т лимфоцитите. Новородените с това разстройство са в повишен риск от развитие на тежки бактериални, вирусни и гъбични инфекции. Ако не се лекуват навреме и адекватно, тежките имунни дефицити често са фатални. Децата с такива дефицити се диагностицират трудно и със закъснение, затова е по-рационално провеждането на масов скрининг, който да идентифицира рано проблема и да има възможност за навременно лечение.

Спиналната мускулна атрофия се характеризира с прогресивна загуба на моторни неврони на мозъчния ствол и гръбначния мозък, водещи до мускулна слабост и изтощение. В последните години вече има одобрени лекарства за това заболяване, но ефективността им силно зависи от ранното започване на терапията. Ето защо скринингът на новородени е от ключово значение.

Муковисцидозата е тежко генетично заболяване, като един от най-сериозните симптоми се явява затруднение в дишането в резултат на често възникващи инфекции в белите дробове. Ранното откриване на заболяването чрез неонатален скрининг позволява да се започне лечение възможно най-рано, което дава възможност за предотвратяване на недохранване и необратимо увреждане на белите дробове.