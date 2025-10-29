Държавата бави неонаталния скрининг на три тежки вродени заболявания

Вече година държавата не изпълнява задължението си да осигурява неонатален скрининг за 3 тежки вродени заболявания - муковисцидоза, спинална мускулна атрофия и тежки комбинирани имунодефицити. За това сигнализира депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова, като за забяването потвърждава и министърът на здравеопазването Силви Кирилов в отговор на питане на колегата ѝ Васил Пандов (ПП-ДБ).
До 2024 г. масовият неонатален скрининг при новородени включваше само 3 заболявания: фенилкетонурия, надбъбречнокорова хиперплазия и вроден хипотиреоидизъм, а от 2024 г. с наредба на МЗ беше въведен неонатален скрининг за още три редки генетични заболявания: спинална мускулна атрофия, муковисцидоза и комбинирани тежки имунни дефицити. Оттогава досега обаче държавата така и не е започнала да прави такъв скрининг.
В отговор до депутата Васил Пандов министърът на здравеопазването посочва, че след приемането на промените в наредбата, Министерството на здравеопазването е подготвило и провело обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи за изследванията. През юли 2025 година са били сключени договори за доставката на необходимите реактиви и консумативи.
Чака се финансиране
"Към настоящия момент се провежда междуведомствено съгласуване за проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи и трансферти по бюджета на МЗ за 2025 г., с които средства да бъдат обезпечени сключените договори", посочва министър Кирилов.
Справка на Mediapool в регистъра на обществените поръчки показва, че МЗ е сключило общо 3 договора с 2 фирми за доставка на въпросните реактиви и консумативи на обща стойност 972 300 лева.
Средствата са необходими, за да се организират доставки на необходимите консумативи на Лабораторията по клинична генетика на "Майчин дом" и на Лабораторията по неонатален скрининг и функционална ендокринна хормонална диагностика към Специализираната болница по детски болести "Проф. Иван Митев".
"Вярвам, че неонаталният скрининг е особено важен във хода на всяка бременност и държавата следва да изпълнява задълженията си в пълен обем. Затова ще следя в предстоящата бюджетна процедура дали необходимите средства за неонатален скрининг ще бъдат осигурени", коментира Бориславова.
Според нея е въпрос на приоритети да се намерят средствата за неонаталния скрининг, така както управляващите са намерили финансиране за 50% увеличение на заплати на полицията и 70 % на ДАТО преди началото на лятото.
Защо е важен масовият скрининг
Тежките комбинирани имунни дефицити се характеризират с дефекти в узряването и развитието на Т лимфоцитите. Новородените с това разстройство са в повишен риск от развитие на тежки бактериални, вирусни и гъбични инфекции. Ако не се лекуват навреме и адекватно, тежките имунни дефицити често са фатални. Децата с такива дефицити се диагностицират трудно и със закъснение, затова е по-рационално провеждането на масов скрининг, който да идентифицира рано проблема и да има възможност за навременно лечение.
Спиналната мускулна атрофия се характеризира с прогресивна загуба на моторни неврони на мозъчния ствол и гръбначния мозък, водещи до мускулна слабост и изтощение. В последните години вече има одобрени лекарства за това заболяване, но ефективността им силно зависи от ранното започване на терапията. Ето защо скринингът на новородени е от ключово значение.
Муковисцидозата е тежко генетично заболяване, като един от най-сериозните симптоми се явява затруднение в дишането в резултат на често възникващи инфекции в белите дробове. Ранното откриване на заболяването чрез неонатален скрининг позволява да се започне лечение възможно най-рано, което дава възможност за предотвратяване на недохранване и необратимо увреждане на белите дробове.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.