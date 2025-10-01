Държавата бави парите на София и заплашва да блокира ключови проекти

Регионалното министерство продължава да бави изплащането на парите за София по програмата за общинско финансиране, което блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти в града, предупреди кметът Васил Терзиев в сряда.
Той казва, че ключови обекти за града като ремонт и изграждане на улици, булеварди, детски градини остават под риск заради забавяне на средства
Столичната община не може да плати за ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. „Опълченска“, която е завършена. “За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев,“ казва Терзиев.
“Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри. Отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София,“ заяви кметът на столицата.
Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. От началото на годината общината е получила едва 236 хил. лв. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден, твърди кметът.
През 2024 г. са поискани плащания за 11 млн. лв., но е получена само половината сума. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпват едва през юли 2025 г. През 2025 г. общината е поискала нови 29 млн. лв., но досега са преведени само 193 хил. лв.
За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини, напомня Васил Теризиев.
“София е дом на над милион души. Всички проекти, които правим, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето ни тук. Тези хора генерират над 43% от БВП на страната и именно техните проекти са умишлено спирани от държавата. Целта е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба (в кабинета на Делян Пеевски – б.р.),“ каза още кметът.
“Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец“, допълни той.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ем' така е то, като не гласуват за М'Баце и не целуват ръка на Шиши под герба - ще се гърчат тия жълтопавтни софиянци. Той Шиши си го казва денонощно, че работи само за хората, пък ние хората му даже си ги знаем поименно.
Прокуратурата на Прасето не разпитва, отказва да работи! Виждаме нарочно бездействие от институциите, за да държат едни политически затворници в ареста - Благо Коцев и др. Това е диктатура с главно "Д", а не държава с главно "Д", категоричен бе Асен Василев. Той е на мнение, че Делян Пеевски, известен като Прасето дърпа конците.