Държавата бави парите на София и заплашва да блокира ключови проекти

Регионалното министерство продължава да бави изплащането на парите за София по програмата за общинско финансиране, което блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти в града, предупреди кметът Васил Терзиев в сряда.

Той казва, че ключови обекти за града като ремонт и изграждане на улици, булеварди, детски градини остават под риск заради забавяне на средства

Столичната община не може да плати за ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. „Опълченска“, която е завършена. “За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев,“ казва Терзиев.

“Когато говорим за живота на хората, няма място за политически игри. Отношението на държавата към най-голямата община в страната е показателно за отношението ѝ към една пета от населението на България – гражданите на София,“ заяви кметът на столицата.

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. От началото на годината общината е получила едва 236 хил. лв. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден, твърди кметът.

През 2024 г. са поискани плащания за 11 млн. лв., но е получена само половината сума. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпват едва през юли 2025 г. През 2025 г. общината е поискала нови 29 млн. лв., но досега са преведени само 193 хил. лв.

За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини, напомня Васил Теризиев.

“София е дом на над милион души. Всички проекти, които правим, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето ни тук. Тези хора генерират над 43% от БВП на страната и именно техните проекти са умишлено спирани от държавата. Целта е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба (в кабинета на Делян Пеевски – б.р.),“ каза още кметът.

“Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец“, допълни той.