Държавата обеща в сряда да обяви проект с правила за контрол над атракционите

До сряда министерства и агенции трябва да представят предложения за нова нормативна уредба над атракционите. Това стана ясно в петък след среща на премиера Росен Желязков и министърът на транспорта Гроздан Караджов с представители на различни институции - Комисията за защита на потребителите (КЗП), Държавната агенция по метрология и технически надзор, Българския институт по метрология и Българска служба за акредитация.

Промените се правят във връзка с трагичния инцидент с парасейлинг, при който в Несебър загина 8 годишния Иван.

"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора", заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той добави, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга.

"Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите", обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда.

В предходните дни стана ясно, че дейността парасейлинг е детайлно разписана в наредба, по която контрол трябва да агенция "Морска администрация". В нея дори е посочена дължината на теглещото въже, но няма изрични текстове за проверка на здравината на въжетата, което се приема като пропуск от властта.

В наредбата директно е разписано, че Parasailing се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и двигател с необходимата мощност в зависимост от вида на парашута, като не се допуска издигане и приземяване на брега.

Екипажът на плавателния съд се състои най-малко от двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг.

Не се допуска използването (тегленето) на парашути с три или повече места.

Теглещото въже трябва да отговаря на следните изисквания:

да се задържа над водата;

да няма възли или усуквания;

да е с дължина до 80 метра.

На лица на възраст под 18 години услугата се предоставя след подписване на декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите им, в която те вписват имената си и имената на лицето, което ще ползва услугата.

По време на полета парашутистите трябва да носят индивидуални спасителни жилетки.

Преди ден министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов също говори за тази наредба и какъв контрол по нея трябва да осъществява "Морска администрация". Тогава той посочи - от гледна точка на "Морска администрация" са важни две неща – дали водното средство е годно за мореплаване и за каква дейност.

"Оттам нататък колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави да понесат съответните килограми на двама души - вече влиза в три агенции, "като възможности да бъдат добавени в нормативната база, за да бъде това една правно регламентира дейност", посочи вицепремиерът.