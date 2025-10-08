Държавата отпуска до 7500 лева помощ за засегнатите от наводненията семейства

Правителството одобри помощи за пострадалите от наводненията на заседанието си в сряда.

По закон еднократната помощ при бедствие е равна на трикратния размера на линията на бедност – 1914 лева. С решението днес към тези 1914 лева пострадалите ще могат да получат допълнително 3000 лева. Трябва жилището да е законно построено и да е единствено, за да бъде получена допълнителната помощ. Освен тези средства, хората могат да поискат подкрепа и помощ до 2500 лева за унищожени електроуреди: телевизори, перални, печки и т.н.

"Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7 500 лв. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика“, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов след правителственото заседание.

Той посочи, че сумите не са големи, но това са възможностите на министерството.

Всички хора, които отговарят на условията, могат да кандидатстват за помощта веднага. Изплащането също може да стане веднага след оформяне на документацията, разясни министърът.

Той обяви, че на следващото заседание на Министерския съвет предстои да бъде гласувана подкрепа за семействата на загиналите хора. Вероятно сумата ще бъде 15 000 лв., стана известно от думите на министъра.

"Разбираме, че мъката няма как да бъде потушена със средства, но поне да видят, че държавата застава зад тези семейства“, каза още Гуцанов. Министърът съобщи също, че се работи по програма за безработни хора, които да бъдат включени в почистването на дерета и обезопасяване на обекти, сухи реки и други.