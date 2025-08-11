Държавата ще даде 1.4 млрд. евро за пътнически жп превози за 12 години

Държавата планира да плати 1.4 млрд. евро без ДДС за пътнически жп превоз през следващите 12 години, когато БДЖ ще се конкурира с частни оператори.

Това става ясно от публиквано във вестника на ЕС предварително уведомление на Министерството на транспорта за предстоящата обществена поръчка за избор на обществени превозвачи в железопътния транспорт, съобщи специализираното издание economic.bg.

Официалният търг ще бъде обевен на 1 септември.

Съгласно поетите от България ангажименти за реформа в жп сектора пред Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост страната ни трябва да пусне и частни жп превозвачи.

За целта страната беше разделена на три лота, за които наред с "БДЖ Пътнически превози" ще се конкурират и частни жп превозвачи. Към момента лиценз да извършват тази дейност имат пловдивската ПИМК, старозагорската "Рейлимпекс" и "Ивкони Експрес". В търга могат да се включат и чужди жп превозвачи.

Плановете са до края на годината да има избран превозвач за всеки един от трите лота и от 13 декември 2026 г. държавните железници да не са единствения вътрешен превозвач при пътническите превози. Либерализацията на пазара на товарните жп превози отдавна е факт.

Най-голяма субсидия от държавата ще получат участниците, които ще бъдат избрани да обслужват западен регион, където влизат най-рентабилните линии - тези от София към Варна и Бургас. Индикативната стойност на услугата е оценена на 980.6 млн. евро без ДДС за 12 години.

Субсидията за северния регион е за 229.5 млн. евро без ДДС, а за южния - 186.3 млн. евро без ДДС.

Избраните превозвачи ще могат не само да ползват собствен подвижен състав, но и да наемат от държавата, която ще им предостави и композиции за безвъзмездно ползване, закупени с европейски средства.

Максималната печалба за превозвачите е фиксирана на 5%, според публикувания през юни Проект на условия и ред за възлагане на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.