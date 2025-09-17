Държавата ще отпуска помощи на българи, които се връщат от чужбина и работят у нас

Наши сънародници и хора с българско самосъзнание, които се връщат да живеят и работят у нас, ще могат да кандидатстват за социални помощи за преместването си, за квартира и др. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет. Бюджетът на инициативата е малко над 26 милиона лева.
Агенцията по заетостта (АЗ) започва прием на заявления по инициативата “Избирам България“ от 18 септември година и набирането им ще става по електронен път през сайта на институцията.
“Кои ще могат да кандидатстват? Българи, които са били в чужбина поне една година от последните 18 месеца, или такива, които са завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница“, заяви министър Гуцанов. Той допълни, че интересът е огромен, но целта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е да подпомогне хората, които ще търсят професионално развитие у нас.
“Средствата няма да се получават просто защото се връщат в България. Тези хора ще трябва да започнат работа“, каза министърът.
Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, запознаване с пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа. “Ако нямат собствено жилище, например в София, и вече са започнали работа в този град, кандидатите ще могат да получават малко над 400 лева помощ за квартира. Но пак казвам – когато вече са започнали работа“, разказа министър Гуцанов.
Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които са чужди граждани, или за такива, които срещат затруднения с езика, стимули за транспорт от и до работното място за една година.
Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.
На заседанието на Министерския съвет беше представен специален доклад на министъра на труда и социалната политика за включване и на други институции в процеса.
Министерството на образованието ще се включи с подкрепа за записване на децата на завърналите се в училище и детска градина. Консулските служби на Министерството на външните работи ще помогнат с разпространението на информацията. Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи ще имат ангажимент да съдействат на завръщащите се в уреждането на здравни и пенсионни права, както и в издаване на лични документи.
