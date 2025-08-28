Държавата ще публикува цените на 101 продукта всеки ден след Нова година

Държавата ще публикува цените на 100 типа продукти от голямата потребителска кошница всеки ден след Нова година, когато страната ни официално въвежда еврото. Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикува списъкът на продуктите, от който става ясно, че ще се изнасят данни за цените предимно на храни от първа необходимост и на лекарства.

Цените ще продължат да се публикуват до 8 август 2026 година, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените - в лева и в евро.

Шумен скандал предшества появата на този списък. Заради него председателят на КЗП Мария Филипова нападна председателя на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов с твърдение, че той отказвал да одобри именно продуктите, на които всеки ден ще се огласяват цените. От НСИ обаче контрираха, че институт не е задължен по закон да одобрява въпросния списъка. Месец по-рано шефът на НСИ бе атакуван и от председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, защото отново не му предоставя данни за цени в магазинната мрежа във връзка с провеждан секторен анализ. Тогава от НСИ обясниха, че по еврорегламент могат да предоставят обобщена информация за статистически цели, но не данни от конкретни дружества и то ден за ден.

В крайна сметка списъкът на стоките, чиито цени ще ни бъдат публикувани от държавата всеки ден след Нова година, бе финално съгласуван преди седмица на среща между бизнеса и държавата в министерство на икономиката.

Кой и за какви продукти трябва да обявява цени

Задължени всеки ден да публикуват цените си са търговците на дребно с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Цените ще се публикуват на сайта, поддържан от Комисията за защита на потребителите и разработен от държавната фирма “Информационно обслужване” - kolkostruva.bg

Всяка стока трябва да бъде отразена с текущата си цена ежедневно, включително в събота, неделя и официални празници, уточняват от КЗП.

От търговците ще се изисква да подават и данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

Търговските вериги имат два крайни срока всеки ден:

До 7:00 часа сутринта - публикуване на информацията за цените на собствените си уебсайтове (за потребителите) и подаване на същата информация в електронния портал (за Комисията за защита на потребителите).

Търговците имат възможност да подават данните към КЗП не по-късно от 12:00 часа на обяд в деня на публикуване. Ако търговец пропусне да подаде информацията в посочените срокове за съответния ден, след изтичането на срока данните за този ден не могат да бъдат добавяни или актуализирани в системата.

"Неспазването на сроковете може да се счита за нарушение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България", добавят от Комисията за защита на потребителите.

Какво има в списъка?

Вглеждане в списъка, показава, че в него са включени четири вида хляб, точени кори, сирена, кашкавал, прясно мляко, извара, различни видове и разфасовки пилешко, свинско, телешко месо и др. колбаси, риба. И още яйца, боб, леща, ориз, макарони дори и спагети, захар, сол, брашно, зехтин, оцет, лютеница.

При плодовете и зеленчуците - банани, портокали, лимони, ябълки, домати, моркови, зеле, краставици, картофи, маслини и др.

И още баница, кроасани, чай, кафе, ракия, бира, шоколад, вино. Ще се следят цените на сапун, шампоан, четки и пасти за зъби, тоалетна хартия и др.

На какви типове лекарства ще се следят цените

Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността

Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства

Очистителни средства

Антидиарични, чревни противовъзпалителни, антиинфекциозни средства

Противогъбични средства за дерматологична употреба

Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и др.

Антисептици и дезинфектанти

Ваксини

Противовъзпалителни и противоревматични продукти

Локални продукти за ставна и мускулна болка

Аналгетици

Назални препарати

Препарати за лечение на гърло

Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания

Антихистамини за системно приложение

Отологични средства

Правомощия по списъка има председателят на КЗП Мария Филипова, която само преди броени дни остана единствена номинация за заместник-омбудсман на България. Това от своя страна я включва в списъка на потенциален премиер на България при служебно правителство, излъчено от президента Румен Радев.

Активно за повече правомощия на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на конкуренцията се бори лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който е санкциониран по глобалния акт "Магнитски".