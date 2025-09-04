Държавата ще стартира кампания как да се разпознават фалшиви европари

Държавата ще стартира до края на годината кампания сред гражданите за разпознаване на фалшиви евробанкноти, съобщи в четвъртък съветникът в Българската народна банка (БНБ) Маринела Петрова на информационна среща в Пловдив, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. По думите ѝ един от най-важните въпроси е именно този за фалшифицирането на еврото и съвместно с МВР се работи за защитата и предпазването на гражданите от измами и доставка на фалшиви банкноти.

Вече има редица обучения с касиери на организации, с които БНБ има сключени меморандуми. Всички, които работят на първа линия с кешовите плащания, се обучават на отличителните белези, които са внедрени в евробанкнотите, допълни Петрова.

При финансовите договори с банките няма да има промяна в условията, каза Петрова и допълни, че заедно с Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще се следи да не се променят лихвени проценти, такси и други параметри по договорите, сключени преди въвеждането на еврото. Всеки спокойно може да внесе наличните си кешови ресурси в банка и на 1 януари 2026 година да си изтегли необходимите средства, тъй като функционирането на платежните системи, което е свързано с електронната ИТ инфраструктура, ще бъде готово за разплащания, каза съветникът в БНБ.

Маринела Петрова посочи, че най-важното задължение на централната банка е да осигури на всеки гражданин и фирма, дори в най-отдалечения кът в страната, необходимото количество монети и банкноти, за да няма проблем пред разплащанията. Българската страна на евромонетите ще бъде с традиционните изображения, които са на нашите стотинки, припомни тя.