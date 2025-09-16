Държавите от ЕС се споразумяха за мерки за връщане на украинци в страната им след войната

Страните от ЕС се споразумяха днес за прилагане на координиран подход за връщане на разселени украинци, когато условията позволяват, предаде ДПА.
"Безмилостните и неоправдани атаки на Русия срещу Украйна продължават. Солидарността на ЕС с украинския народ остава непоколебима", каза датският министър на имиграцията и интеграцията Коре Дюбвад. "В същото време е разумно да се подготвим за деня, в който ситуацията ще позволява на украинците да се върнат у дома и да помогнат за възстановяването на страната", добави той.
От началото на войната повече от 4,3 милиона души са избягали от Украйна в страни от ЕС, сочат данни на Европейската комисия. Германия е приела най-голям брой хора, повече от 1,2 милиона.
Много от тях се възползват от временния статут на закрила, който дава на украинските граждани достъп до пазара на труда в ЕС, до социални придобивки и медицински грижи, без да се налага да подават документи за получаване на убежище.
Предвидено е давността на този статут да изтече през март 2027 г. Украинците, отговарящи на условията, ще получат национални разрешения за пребиваване, "издадени например на основания, свързани с работа, обучение, образование или семейни причини", се посочва в прессъобщение на ЕС.
Страните от ЕС ще подкрепят украинците, които желаят да се върнат в родната си страна, като им дадат възможност за проучвателни посещения в Украйна и създадат специални програми за завръщане.
Съгласно новите насоки страните трябва да информират разселените украинци за техните възможности, права и задължения, когато изтече срокът на временния им статут на закрила.
