„Държавна измяна“: 15 години затвор за руски програмист, дарил 500 долара на украински фонд

Московският градски съд осъди програмиста и бивш служител на Yandex Сергей Ирин на 15 години затвор. Той беше признат за виновен в държавна измяна за дарение от 500 долара, което е изпратил на украинския фонд „Върни се жив“ в началото на войната. След обявяването на мобилизация Ирин напуска Русия и отива в Турция, а след това се мести в Шри Ланка. Задържан е през май 2024 г. в Нижни Новгород, където отишъл да посети роднините си. Изданието Mediazona разказва историята за това как Федералната служба за сигурност (ФСБ) е преследвала Сергей Ирин и други руснаци заради даренията им за Украйна.

— Какво е отношението ви към настоящото правителство?

— Негативно.

— Участвал ли сте в митинги?

— Участвал съм.

Ето как програмистът Сергей Ирин отговаря на въпроси от служители по сигурността във видеоклип, разпространен от ФСБ. Бившият служител на Яндекс, който по това време е бил на 44 години, е задържан на 1 май 2024 г. в Нижни Новгород. Ирин се завръща в родния си град след две години в изгнание — отивал да види възрастната си майка и брат си, а също да се срещне със стари приятели. „Доколкото знам, той не е планирал да остане дълго“, казва дългогодишният му приятел Артьом Разов.

Служители на ФСБ нападат Ирин, докато напуска центъра за задържане, където е изпратен за пет дни, след съставен протокол за дребно хулиганство. Административният арест преди образуване на наказателно дело е често срещана практика във ФСБ.

Оперативните служители грубо хвърлят IT специалиста на тротоара, слагат му белезници и веднага посочват причината за ареста - подозрение за държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс).

Във видеото на ареста служител на ФСБ пита Ирин дали е превел пари „на територията на чужди държави, международни фондове“. Програмистът честно отговаря, че такъв превод е имало: на 27 февруари 2022 г., на четвъртия ден от руската инвазия в Украйна, той дарил 500 долара от руската си карта на украинския фонд „Върни се жив“.

В първите дни на войната много руснаци, докато имаха възможност да правят чуждестранни преводи, превеждаха дарения на различни украински фондове, включително „Върни се жив“. Това е една от най-големите доброволчески организации в страната, която помага на въоръжените сили на Украйна. Фондът, създаден през 2014 г., оказва помощ на украинските военни, като им доставя различни боеприпаси, термовизионни апарати, транспорт и дронове. В края на май 2024 г. руските власти го признаха за „нежелан“.

Банковият превод към Украйна, извършен от Сергей Ирин преди три години, стана причина за наказателното преследване. ИТ специалистът е превел парите от руска карта преди въвеждането на санкциите, когато все още е било възможно да се изпращат пари в чужбина. Става дума за около 500 долара, преведени „за нуждите на Въоръжените сили на Украйна“, спомня си самият Ирин в едно от писмата си: той е искал да подкрепи Украйна, която се е съпротивлявала на руската инвазия.

„Той все още се придържа към същото. Признава всичко. Да, той го е направил [превода]. Нещо повече, той го е направил съзнателно, [желаейки да помогне на Украйна]“, казва Виктор Осипов, един от роднините на програмиста. „Това е неговата позиция. Той подкрепя Украйна, затова е направил превода. И продължава да я подкрепя сега.“

Не е ясно дали Сергей Ирин е помнил този превод и дали е разбирал възможните рискове от завръщането в Русия – до пролетта на 2024 г. случаите на „държавна измяна“ поради дарения за Украйна са станали обичайни – но в крайна сметка не се отказал да пътува до родината си.

Програмистът се завръща в родината си през април 2024 г. от Шри Ланка след двугодишно отсъствие, кацайки на едно от летищата в столицата. От Москва той отива в Нижни Новгород - града на детството си, където щял да посети майка си и брат си, както и да се срещне със стари приятели и да се повози с тях на каяк по реката.

Пътуването струва свободата на Сергей Ирин. След ареста му, според собствените му спомени в писмата, той е бил „разпитван с електрошоков пистолет и изпратен със самолет в Москва, в следствения арест Лефортово“.

ФСБ лесно открива дарения за Украйна от руски карти

Всеки руснак, който е дарил на украински организации поне веднъж след февруари 2022 г., е желана цел за ФСБ.

В някои случаи служителите по сигурността откриват компрометиращи транзакции в приложението на чуждестранна банка, инсталирано на телефон: руснаците, завръщащи се от чужбина, често са длъжни да отключат устройството си веднага при преминаване на границата.

В други случаи достъпът до телефона изобщо не се изисква. Много по-лесно е за специалните служби да идентифицират потенциални предатели сред тези, които са успели да направят чуждестранен превод от руска карта, тоест през първите седмици на инвазията, докато платежните системи Visa и Mastercard все още не са напуснали страната. А ако в отчетите са включени преводи към Украйна, тогава появата на наказателно дело за държавна измяна може да е само въпрос на време.

Такъв беше, например, случаят с томската художничка Татяна Лалетина. В първия ден на инвазията тя изпрати 10 долара от картата си на Сбербанк до един от украинските фондове, което по обменния курс по това време беше 770 рубли. По-късно, след като са получили достъп до кореспонденцията на Лалетина с приятел от Днепър, разследващите научават за друг превод от 20 долара, който художничката е направила през април 2022 г. Лалетина е задържана само две години по-късно, през февруари 2024 г. Няколко месеца по-късно тя е осъдена на девет години затвор.

Именно руснаците, които са дарили на украински фондове в началото на войната от руски карти, все по-често стават обвиняеми по дела за държавна измяна. ФСБ по-лесно достига до тях, защото историята на преводите към Украйна се съхранява в руски банки и се прехвърля на Росфинмониторинг.

„Всякакви дарения от руски сметки автоматично се идентифицират от банките като високорискови транзакции и се прехвърлят на Росфинмониторинг, а след това на специалните служби“, обясни Иля Шуманов, директор и основател на разследващия проект „Арктида“.

С тези данни в ръцете си силите за сигурност трябва избирателно да проверяват както руснаци, живеещи в страната, така и тези, които са се завърнали от емиграция. Освен това ФСБ очевидно отделя известно време, за да проучи масива от информация за транзакциите. Както показват историите на Лалетина и същия Сергей Ирин, от момента на превода до появата на наказателно дело могат да минат до две години.

Всички финансови транзакции на руснаци бяха и са „под строг контрол от страна на регулаторите и банките“, казва Шуманов. Те се опитват да проследят не само информацията за картите на руснаците, но и движението на парите в крипто портфейлите, където се събират дарения в подкрепа на Украйна и въоръжените сили на Украйна.

В края на май Московският окръжен съд започна да разглежда делото на 34-годишния физик Артьом Хорошилов, обвинен в държавна измяна за преводи към украински фондове. Още преди войната той започнал да прехвърля пари от сметки в Сбербанк и ВТБ към украинския фонд „Върни се жив“, Министерството на цифровото развитие на Украйна и благотворителната фондация на Сергий Притула - тази организация събира пари, включително за нуждите на украинската армия. Фондацията на Притула беше спомената в друго наказателно дело за държавна измяна за дарения - в него студент, учил за психолог в Южния федерален университет, беше осъден на 12 години затвор.

Разследването определя всичко това като помощ за въоръжените сили на Украйна и държавна измяна. С течение на времето, според прокуратурата, Хорошилов започнал да дарява в криптовалута, като до декември 2022 г. общата сума на преводите му към украински фондове възлиза на 700 хиляди рубли. Неговата присъда още не е произнесена.

Дарения от чуждестранни банки се откриват от телефони, отключени на границата

Пътуванията до Русия са опасни и за собствениците на чуждестранни банкови карти, до които руските сили за сигурност нямат достъп. При преминаване на границата хората често са длъжни да отключват телефоните си, за да може служителите да видят съдържанието им, включително да изучат транзакции в банкови приложения.

Ето как силите за сигурност научиха за превод към един от украинските фондове, направен от 34-годишната Ксения Карелина, гражданка на САЩ и Русия. Карелина, подобно на програмиста Ирин, щяла да посети семейството си - родителите, бабата и по-малката си сестра, които живеели в Екатеринбург. В началото на 2024 г. тя отлетяла за Русия от САЩ.

„Тя често повтаряше, че ѝ липсва баба ѝ от много години и [че] иска да се прибере у дома“, казва приятелят ѝ, боксьорът Крис ван Хеерден. „Казах ѝ, че това не е най-подходящото време да отиде в Русия, предвид напрегнатите отношения между Русия и Америка, а и все още си гражданка на САЩ, не ми харесва тази идея. Но тя беше толкова наивна, че дори не гледаше новините, не искаше да чува нищо лошо за Русия, гордееше се [че е рускиня].“

Карелина емигрира в САЩ отдавна, живяла е в Лос Анджелис, работила е в спа център и е получила американско гражданство през 2021 г. ФСБ обвини младата жена в държавна измяна за това, че е превела 52 долара на фондация „Razom for Ukraine“. На уебсайта на фондацията е посочено, че е създадена от украинци, живеещи в Америка, и е официално регистрирана в САЩ в началото на 2014 г. След началото на войната фондацията е събирала средства за хуманитарните нужди на украинците, а също така е отчитала помощ за украинските военни, като е уточнила, че е изпращала медицински консумативи. Карелина е изпратила дарението от американската си сметка.

Жената е отлетяла за Екатеринбург от Истанбул, на паспортния контрол е била отведена за разпит и освободена само няколко часа по-късно. Силите за сигурност са поискали да отключат iPhone-а ѝ и са ѝ го отнели. Няколко дни преди обратния полет тя е задържана - първо е имало административен арест за 14 дни, а след освобождаването ѝ от специалния център за задържане Карелина е изпратена в следствен арест по обвинение в държавна измяна.

През август 2024 г. бе осъдена на 12 години, но Карелина имаше късмет заради американското си гражданство: осем месеца по-късно тя бе разменена за руснака Артур Петров, който бе задържан в Кипър по искане на САЩ (той е обвинен в пране на пари и снабдяване с микроелектроника на Русия в нарушение на санкциите).

През април 2025 г. Евгений Вараксин, бивш служител на завода „Електрохимприбор“, който е част от държавната корпорация „Росатом“, получи същата присъда. Делото беше разгледано от съдията от Свердловския областен съд Андрей Минеев, който осъди репортера на Wall Street Journal Евън Гершкович на 16 години по обвинение в шпионаж.

Според разследващите Вараксин е превел 100 злоти (по това време 1752 рубли по обменния курс на Централната банка на Руската федерация) „за финансиране на Въоръжените сили на Украйна“ през април 2022 г. Правозащитници уточниха, че руснакът е изпратил парите по сметката на полската католическа хуманитарна организация „Каритас Полша“. По това време Вараксин живеел в Полша. Той е арестуван две години по-късно, след като се връща в Русия. Сдружението „Мемориал“ отбеляза, че силите за сигурност са открили информация за дарението „на смартфона на младия мъж, иззет за проверка“. Очевидно телефонът е бил проверен на границата. Като се има предвид, че Вараксин е бивш служител на предприятие, произвеждащо ядрени оръжия, засиленият интерес към него от страна на силите за сигурност беше предвидим.

ФСБ отдавна е преминала от „предупреждения“ към дела

През лятото на 2022 г. руските власти приравниха „преминаването на страната на врага в бой“ към държавна измяна. Оттогава хората могат да бъдат обвинени в държавна измяна (или опит за държавна измяна) не само за предполагаем „контакт“ с Главното разузнавателно управление на Украйна или „опит за присъединяване“ към части на украинската армия, но и за парични преводи към Украйна.

Същото лято, с представянето на официални „предупреждения“, ФСБ започна кампания срещу руснаци, които подкрепят жертвата на военна агресия с пари. Това изглеждаше като откровено сплашване: въоръжени специални части нахлуваха в дома на човек, след което му прочитат документ, в който се казва, че финансовата подкрепа за украински организации „създава условия“ за извършване на държавна измяна.

Акциите бяха заснемани на видео и след това разпространявани чрез държавните медии. В прессъобщения ФСБ дори посочи фонд, чиито дарения биха могли да станат причина за наказателно дело - ставаше дума за същата организация „Върни се жив“, на която Сергей Ирин е превел 500 долара в края на февруари 2022 г. Според адвоката на руското независимо издание „Първи отдел“ Евгений Смирнов, по време на подобни „превантивни“ посещения силите за сигурност конфискували телефоните и други устройства на хората и се опитвали да получат достъп до социалните мрежи, за да открият информация за техните контакти и кореспонденция.

ФСБ продължава да издава „предупреждения“ дори след три години война: например, през април 2025 г. силите за сигурност дошли при двама жители на Башкирия, които дори не са превели пари в подкрепа на Украйна, а само са се опитали да го направят.

Фактът, че информация за преводи на руснаци в Украйна е достъпна за силите за сигурност, беше ясен още в самото начало на инвазията. Още през февруари 2022 г. Главната прокуратура заплаши гражданите, като заяви, че всяка помощ за Украйна, включително финансова, може да се тълкува като държавна измяна.

Но ФСБ не отиде по-далеч от издаването на „предупреждения“ в началото. Първите наказателни дела за дарения за нуждите на Въоръжените сили на Украйна започнаха да се появяват едва година по-късно. Оттогава редовно се появяват новини за арести и присъди за дарения за Украйна, които ФСБ тълкува като помощ за украинската армия. През април 2023 г. Владимир Путин затегна наказанието за държавна измяна, добавяйки към текста възможността за определяне на присъда доживотен затвор.

Специалните служби се интересуват предимно от средства, които помагат, наред с други неща, на украинските военни, като същата фондация „Сергий Притула“ или „Върни се жив“. Но даренията за организации, които се позиционират изключително като хуманитарни, също не могат да се смятат за безопасни - по логиката на ФСБ те също могат да се окажат „държавна измяна“.

Правозащитници предполагат, че властите просто са взели политическо решение да преследват руснаци, които симпатизират и помагат на Украйна. „Това е по-скоро езикът, който държавата използва за общуване с гражданите“, отбелязва Смирнов от „Първи отдел“. „Това не е преследване на конкретен човек; това показва на всички какво ще се случи с тези, които превеждат пари в Украйна.“ Всеки, който е дарил пари на украински блогър (като програмистката Нина Слободчикова, която беше осъдена на 12 години) или е превел пари на роднини в Украйна (като жителя на Хабаровск Александър Веричко, който беше осъден на 13 години), също може да бъде обвинен за държавна измяна. Подполковникът от запаса Веричко беше обвинен в „използване на криптовалутни инструменти“, превеждайки пари на близък роднина, който от своя страна е дарил на фонд, „който е закупувал оръжия, боеприпаси, униформи и оборудване в интерес на украинските военни части“.

Размерът на даренията няма значение. Така през есента на 2024 г. жителят на Московска област Александър Крайчик беше осъден на 13 години затвор за превеждане на 50 долара за украинската армия. Трансактивистът Марк Кислицин получи година по-малко - 12 години затвор - той е превел само 865 рубли в Украйна.