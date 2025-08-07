Държавни имоти от "спрения" списък са на търг, "Да, България" иска актуализацията му да е публична

Само ден, след като кабинетът "Желязков" прехвърли отговорността за продажбата на държавните имоти към парламента и обяви, че към момента те не се продават и ще предложи това да става едва след одобрението на депутатите, се оказва, че част от тях вече може и да са продадени, а за други има обявени търгове в близките дни. За това съобщи блогърът Боян Юруков, който от седмици се ангажира активно с темата и разкри мащаба на „прозрачната“ продажба.

Същевременно "Да, България" настоява правителството да актуализира списъка с имоти, който преди дни беше свален от сайта на регионалното министерство и той не е публичен, въпреки че кабинетът твърди обратното.

В сряда Министерският съвет съобщи, че ще поиска от парламента да одобри правителствената програма за продажба на държавни имоти или такива на държавни фирми с отпаднала необходимост, а докато това не се случи, сделки нямало да има. Кабинетът посочи, че прави това заради "поредните политически спекулации". Тъй като депутатите са във ваканция, желанието на Министерския съвет може да се осъществи най-рано през септември.

"За пореден път обръщаме внимание, че към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост", гласеше позицията на правителството.

Според блогъра Боян Юруков обаче в близките дни няколко от 4400-те имота са обявени на търг. На база информация от сайта на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК), ръководеща продажбите, той е установил, че шест имота от скрития преди дни списък са обявени на търг, а други поне 10 вече са продадени.

Юруков посочва, че има активни търгове в с. Голям Желязна, Ловеч; в Тръстеник (търг 1018); в Габрово (търг 1009); два в Стара Загора (1015 и 1016) и в Свиленград (търг 1001).

Още преди седмица той съобщи за 5 търга, които са били заличени от страницата на АППК. Според Юруков позицията на кабинета, че няма продажби е само формална, защото включва уточнението "към този момент" и "по реда на тази програма". Блогърът смята, че кабинетът може да се оправдае, че тези търгове са „по друг ред“.

Юруков посочва, че преди приемането на програмата за продажба на държавни имоти през май вече е имало 9 имота от списъка, които са били продадени.

Блогърът, който изготви интерактивна карта с всички 4400 имота, е решил да я обнови, добавяйки филтър за „предстоящи“ или „минали и изтрити“ търгове, посочвайки, че прави тези промени заради последните изявления на правителството.

"Да, България" иска ревизия на списъка

"Да, България", която е част от коалицията „Демократична България“, упрекна кабинета, че абдикира от отговорност, искайки решение и одобрение от парламента, и поиска правителството да актуализира списъка с имоти, след предприемането на няколко конкретни стъпки.

От формацията искат задълбочени консултации с представители на местната власт за безвъзмездно прехвърляне на имоти, които да бъдат използвани за общински нужди. Настояват още за публикуване на подробни критерии за определяне на отпадналата необходимост на държавните имоти, мотиви за включването им в програмата, подробна методика за определянето на началната им цена в търговете и публикуване на данните в отворен формат, за да има възможност за прозрачност, информираност и по-лесен анализ.

От "Да, България" изтъкват, че отсъствието на сътрудничество между държавата и българските общини е довело до „абсурдната ситуация“, в която правителството и регионалното министерство с изненада са научили, че "една отпаднала необходимост за държавата може да се окаже нужда за общините и гражданите".

Общински съветници от формацията в София, Пловдив и Бургас отправиха предложения общините да поискат част от имотите в списъка, за да ги използват за собствени нужди и подобряването на условията в градовете.

"Наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти. Инициирахме искания за безвъзмездно прехвърляне, където е целесъобразно и в обществена полза, на десетки държавни имоти към общини в цялата страна”, посочват от "Да, България".

Според тях програмата за продажба на държавните имоти е белязана от смущаваща

липса на процедури, критерии и контрол.

В сряда коалиционните им партньори от „Продължаваме промяната“ обявиха петиция против "скандалната продажба" на държавни имоти и заявиха, че ще се борят за всяко парче земя. Те обещаха през август да разкриват "скандалните имоти в списъка". и припомниха скандала с нос Червенка, където за продян е обявен над 170 декара имот на Министерството на отбраната между Черноморец и къмпинг „Градина“.

В четвъртък те обърнаха внимание на няколко обекта в Благоевградска област.

Става въпрос за административни сгради в Гоце Делчев, Петрич, голяма площ в курортния град Сандански, поземлени имоти в Гоце Делчев и с. Лехово.