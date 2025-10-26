Държавните магазини за храни в ЕС - от гръмки обещания за ниски цени до фалити

От гръмки обещания за евтини цени, през разследвания за корупция до фалити. Такъв, най-общо, е резултатът от малкото работещи държавни магазини за храни в ЕС.

Идея, подобна на тази на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за държавни магазини за храни, оказва се, че от години се прилага в Румъния, но там ситуацията граничи с фиаско. От обещани там 60 магазина, реално стартират три, които вече са затворени.

По-добре се представя Полша, но не чрез държавни магазини, а с държавния си производител на храни Krajowa Grupa Spożywcza (KGS). Нейните дъщерни дружества включват захарни фабрики, мелници за зърнени храни и заводи за производство на семена. В последните над 10 години в Полша периодично идеята за държавни супермаркети изскача на дневен ред, но така и не се реализира. Дори и в момента тази идея там отново е актуална, като се дискутира дали държавата да изкупи обектите на напускащия страната Carrefour.

Междувременно, голямата новина у нас е, че властта обещава "коледно чудо" - да отвори 50 обекта "Магазин за хората" "непосредствено преди Нова година". Повече от спорно е дали това реално ще се случи в следващите седмици, защото все още не са договорени щандове за магазините, нито пък е стартирано снабдяване, показа проверка на Mediapool.

В България: Обещания за 50 магазина около Коледа

След поредица от отлагания и спорове във властта, управляващите в София обещават най-накрая да отворят държавни магазини за храни с фиксирана надценка на стоките от 10%. Този път голямата премиера е разсрочена за "непосредствено преди Нова година", т.е. най-вероятно за Коледа. Предишното обещание на аграрния министър Георги Тахов бе първият магазин да отвори врати през септември, но, уви това се оказа мираж.

"На 27 август беше сформирано дружество МзХ ("Магазин за хората"), където беше избран изпълнителен директор и бяха избрани членове на съвета на директорите. Това са хората, които са призвани да реализират идеята в цялост, която идея беше възложена на Министерство на земеделието през решение на НС. Съгласно концепцията, която те са изградили и съгласно устойчивостта на самата идея, се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди Нова година". Така гласи последното обещание на министър Тахов.

Макар и идеята за държавни магазини да се реализира от новосъздадена държавна фирма “Магазин за хората” към Министерство на земеделието, то тя реално е на Пеевски, чийто първи замисъл бе магазините да са в офисите на Български пощи. Кабинетът Желязков започна да реализира идеята, но изключи във финалния вариант да има магазини в пощите. Формацията на Пеевски, официално не е част от партиите, които стоят зад управляващото правителство на Росен Желязков, но реално подкрепя политиките му в НС на България. Самият Делян Пеевски е санкциониран от финансовото министерство на САЩ по глобалния акт "Магнитски" за значима корупция, а опозиционните партии в България твърдят, че в настоящото правителство има свързани с него министри.

Все още няма търгове за снабдяване на магазините за хората

Наистина ще е чудо, ако до Коледа тези 50 обекта отворят врати след като проверка на Mediapool в регистъра на Агенцията за обществени поръчки показа, че "Магазин за хората" ЕАД до момента не е пуснала нито един търг за зареждане на обектите, и още договоря къде реално ще се помещават те.

Mediapool директно зададе този въпрос на държавната фирма, а в отговорите оптимистично се посочва, че конкурсите за зареждане на обектите ще приключат до края на ноември.

"Дружеството ще провежда конкурси за закупуване на стока, като се очаква процесът да бъде реализиран до края на месец ноември. Условията за участие, както и редът за оценяване и избор, ще бъдат публикувани на уебсайта на дружеството веднага, след като той бъде активиран. Предвижда се електронната страница да заработи в първата седмица на ноември", посочиха от дружеството.

Проверка на Mediapool установи, че сайтът на компанията ще се помещава на адрес: https://za-horata.bg/, като на този етап се изписва надпис: "Очаквайте скоро".

Ръководството на “Магазин за хората”, чийто изпълнителен директор стана Николай Петров, подобно на министър Георги Тахов убеждава, че магазините ще предлагат храни на изгодни цени.

"Продуктите, доставяни от "Магазин за хората", ще се предлагат на значително по-изгодни цени за крайния потребител в сравнение с нормалните рафтови цени на аналогични стоки, предлагани в големите търговски вериги. Целта е продуктите да са достъпни за възможно най-широк кръг от потребители", посочват в отговорите си до Mediapool оттам (виж целия блиц по-долу).

От серия въпроси на Mediapool през последните месеци стана ясно, че агроведомството се готви да реализира идеята за магазините главно в сътрудничество с Централния кооперативен съюз (ЦКС). Това е организация, създадена в далечната 1947 година и обединява и защитава интересите на 132 230 член-кооператори, обединени в 750 кооперации, членуващи в 31 кооперативни съюза, установи Mediapool по данни на Българска стопанска камара.

В момента ЦКС има свои магазини в редица български села, а идеята на министерството е да ползва рафтове под наем в тях, а не да плаща наем за целите обекти. Подобно нещо потвърдиха пред Mediapool сега и от държавната фирма, но от отговорите им стана ясно, че се преговаря и с други партньори.

"В началния етап дружеството ще използва елементи от модела "Магазин в магазина" и ще представи доставения асортимент на специално обособени стелажи в партньорските търговски обекти. В момента се водят предварителни разговори с потенциални партньори, някои от които са в по-напреднала фаза, но все още не са финализирани".

В същото време от "Магазин за хората" са категорични, че няма да участват директно в създаване на кооперативи за българските фермери, така че техните продукти да покрият изискванията за количества на супермаркетите.

"Магазин за хората" няма за цел пряко да създава или управлява кооперативи от български фермери. Въпреки това, основната цел е да се създаде устойчива и прозрачна платформа за достъп до пазара, чрез която производителите могат да предлагат своята продукция при справедливи и предвидими условия", добавиха оттам пред Mediapool.

Най-вероятно, ако държавните магазини просъществуват на пазара, то в близките години те ще имат и собствени обекти. Това личи от Устройствения правилник на фирмата, където са заложени разпоредби, според които управата на дружеството ще може да взема решения за "отдаване под наем на недвижими имоти, чиято балансова стойност през текущата година е до 5 на сто от общата стойност на дълготрайните активи на дружеството", съгласно последния заверен годишен финансов отчет. Този текст подсказва, че фирмата не просто ще може да има свои обекти, но и ще ги отдава под наем.

Същевременно експерти и пазарните анализатори в България смятат, че подобни магазини нямат място в условията на пазарна икономика, защото по-скоро реферират към плановата икономика от комунистическия строй.

"Държавният “Магазин за хората” ще бъде един безумен разход, без никакъв ефект. Проверихме: никой в ЕС с държавни магазини не е успял да намали цените. Не е имало и такава цел. Целта им е била ограничаване продажбите на определени стоки, обикновено алкохол и тютюневи изделия. Обръщам ви внимание, че Министерство на земеделието е подхванало сумати непазарни действия, които водят до това, че резултатът ще бъде лош", коментира наскоро пред Mediapool Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Гледай провала в Румъния, мисли за България

Оказва се, че северната ни съседка е пионер, като там още в 2018 година започват да се реализират държавни магазини за храни. И там са направени гръмки обещания, че фирмата ще промени из основи търговията със селскостопанска продукция. Равносметката днес: грандиозният проект, започнал като надежда за румънските фермери, се превърна в поредния пример за това как добрите намерения на държавата могат да завършат с фиаско. Днес в държавната фирма, която трябваше да управлява държавните магазини работят само двама служители, а отворените три обекта вече са затворени.

Но да върнем лентата назад, когато през декември 2018 г. беше създадена Румънската къща за агрохранителна търговия - "Униря". На румънски думата unirea означава съюз. Замисълът бе държавата да се намеси, за да помогне на дребните производители да достигнат директно до потребителите, да получат по-справедлива цена и да намали зависимостта на страната от внос на храни.

Планът предвиждаше изграждането на мрежа от изкупвателни пунктове, складове и магазини, които да събират продукцията от малките ферми, да я преработват и продават под румънски бранд.

Шест години по-късно от тази визия не е останало почти нищо. Компанията има двама служители, магазините ѝ са затворени, бордът ѝ е без членове, а през октомври 2024 г. антикорупционната прокуратура (DNA) извърши обиски на 60 адреса в 12 окръга заради предполагаеми злоупотреби за около 8 млн. евро.

Замисълът зад "Униря" беше повече от логичен. Центрове за изкупуване трябваше да обединят малките фермери и да им дадат достъп до по-големи пазари. Складовете и преработвателните бази да удължат живота на продукцията и да ѝ придадат добавена стойност. А магазините с румънски стоки да затворят кръга между производителите и потребителите.

Вместо 60 магазина и центрове на едро, колкото предвиждаше планът, бяха открити едва два магазина и един склад. И трите вече са затворени.

Разследване на Контролния корпус към Министерството на земеделието в Румъния установява договори с фирми, които никога не са доставили стоки, фиктивни покупки и счетоводни манипулации. Рафтовете, предвидени за пресни плодове, зеленчуци и млечни продукти, били запълнени със сокове и чипс: стоки, които нямат нищо общо с подкрепата на фермерите.

Според вътрешни документи над 50 млн. леи, дължими на "Униря" от партньорски компании, никога не са били събрани.

Без ръководство и без бъдеще

През ноември 2024 г. правителството прекрати мандатите на всички членове на борда на компанията. Оттогава "Униря" се намира в административна кома без генерален директор, без финансов ръководител, без управителен съвет.

Партньорството с търговския оператор Doraly, който трябваше да управлява складова база от 2500 кв. метра, беше прекратено. Магазинът в Сибиу, открит през 2019 г. с гръмкото име Brânzăria! ("Сиренарницата"), вече е месарница с нов собственик.

Бившият директор на "Униря" Мариана Котой беше арестувана за злоупотреба с власт. Разследването очертава не просто хаос и некомпетентност, а системна корупция – фаворизиране на конкретни фирми, фиктивни договори и умишлено лошо управление.

Оцеляване по инерция

Официално компанията все още съществува. Министерството на земеделието твърди, че тя изпълнява “ограничени посреднически дейности” по стари договори. Бюджетът за 2025 г. предвижда приходи от 6.8 млн. леи срещу разходи от 5.1 млн. Цифри, които отразяват не растеж, а чисто институционално оцеляване. За двамата служители не се предвиждат увеличения на заплатите.

Министърът на земеделието Флорин Барбу заяви, че няма намерение да закрива "Къща Униря". Вместо това обеща развитие на центрове за плодове и зеленчуци по линия на европейската програма Investalim.

Симптом на по-дълбок проблем

Провалът на "Униря" показва не просто неуспешен проект, а по-дълбок дефицит – неспособността на румънската държава да превърне добрата идея в работеща институция.

Диагнозата беше правилна: дребните фермери се нуждаят от инфраструктура, логистика и достъп до пазари. Предписанието също – държавна структура, която да координира тези процеси. Самото изпълнение обаче рухна под тежестта на бюрокрацията и корупцията.

Центровете за събиране така и не бяха построени. Складовете останаха само на хартия. А търговската мрежа, която можеше да се превърне във витрина на румънското земеделие, днес съществува само като предупреждение как не се прави икономическа политика.

В Полша се лансира държавна верига на храни да купи обектите на напускащия Carrefour

Идеята за създаване на държавна верига от хранителни магазини циркулира в полския обществен дебат от няколко години. Последно, през октомври 2025 г. подобна идея беше предложена от Марек Савицки, депутат от настоящата управляваща коалиция.

Савицки, бивш министър на земеделието, смята, че Национална хранителна група - "Krajowa Grupa Spożywcza" - KGS може да поеме френската верига Carrefour, която в момента се изтегля от Полша. Основната цел би била да се осигури пряка връзка между фермерите и техните продукти и търговските вериги. Спомената KGS е държавен производител на храни, като дъщерните ѝ дружества включват захарни фабрики, мелници за зърнени храни и заводи за производство на семена.

Оценената стойност на придобиването на Carrefour е около 8 милиарда злоти (1.86 милиарда евро). Въпреки това Савицки признава, че без допълнителна капитализация на KGS от страна на държавния бюджет, това начинание няма шанс за успех. Засега никой от правителството не е потвърдил, нито дори коментирал, дали полската държава обмисля подобен сценарий.

По-рано, през 2020 г. идея за държавни магазини за храни бе предложена от зам.-министъра на държавните активи Артур Собон, който предложи веригата да бъде създадена от спомената KGS "Krajowa Grupa Spożywcza" (Национална хранителна група). През 2024 г. тя е имала оборот от 5.4 милиарда злоти (1,25 милиарда евро) и е реализирала печалба от 318 милиона злоти (74 милиона евро). Въпреки това тези планове никога не бяха реализирани.

Испания също мечтаеше за държавни супермаркети

През 2023 г. тогавашният испански министър на социалните права Ионе Белара, от партията Podemos, предложи създаването на държавна верига супермаркети, която да се противопостави на "хранителния олигопол".

"Имаме нужда от държавна компания във всеки стратегически сектор“, заяви Белара, цитирана от Europa Press.

"Испания трябва да има държавна фармацевтична компания, държавна технологична компания, държавна енергийна компания и, преди всичко, държавна верига супермаркети ‘Справедливи цени’ (Precios Justos), за да намалим цените и да защитим малките производители.", убеждаваше той.

Партията дори представи изчисления: министърът по въпросите на равенството Ирене Монтеро подкрепи идеята и обяви, че могат да се открият поне 1000 магазина, които да заемат 15% от пазара и да създадат 50 000 работни места.

Идеята обаче така и не се реализира. Генералният директор на Асоциацията на производителите и дистрибуторите (AECOC) Хосе Мария Бонмати я нарече "обречена", подчертавайки, че печалбите в сектора са едва около 2% и че ключът към успеха е мащабът на покупките, а не собствеността.

Според него 95% от увеличението на разходите се дължи на международни фактори и климатични несигурности, включително сушата, която намалява добивите.

В началото на ноември "Магазин за хората" стартира своя сайт za-horata.bg* Въпроси на Mediapool до новата държавна фирма и отговорите на дружеството: Проверка на Mediapool в Агенцията за обществени поръчки показва, че дружеството “Магазин за хората” ЕАД не е стартирало обществени поръчки за зареждане със стока на тези над 50 обекта, които се очакват да отворят врати преди Нова година. Моля, да уточните дали чрез провеждане на обществени поръчки ще се зареждат обектите на “Магазин за хората” ЕАД или по друга законова форма. Ако става въпрос за друга форма - моля, уточнете каква е. “Магазин за хората” ЕАД ще осъществява стопанска дейност с икономически характер в пазарни условия. Дружеството представлява държавно публично предприятие и следва да спазва всички правила на Закона за публичните предприятия (ЗПП) и правилника за неговото приложение, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), указанията на Министерство на финансите и др. В тази връзка, дружеството ще провежда конкурси за закупуване на стока, като се очаква процесът да бъде реализиран до края на м. ноември. Условията за участие, както и редът за оценяване и избор, ще бъдат публикувани на уебсайта на дружеството веднага, след като той бъде активиран. Предвижда се електронната страница да заработи в първата седмица на м. ноември. Всичките тези 50 обекта на "Магазин за хората" в магазини на Централен кооперативен съюз ли ще се намират? Дали те ще се помещават в цели обекти или само ще заемат рафтове в тях? Както вече е заявявано, в началния етап дружеството ще използва елементи от модела "Магазин в магазина" и ще представи доставения асортимент на специално обособени стелажи в партньорските търговски обекти. В момента се водят предварителни разговори с потенциални партньори, някои от които са в по-напреднала фаза, но все още не са финализирани. Обектите на "Магазин за хората" ще успяват ли да предоставят по-изгодни цени за потребителите или това ще е задачата само за фермерите. Т.е. да предоставят само по-добра и по-висока цена за фермерската продукция? Продуктите, доставяни от „Магазин за хората“, ще се предлагат на значително по-изгодни цени за крайния потребител в сравнение с нормалните рафтови цени на аналогични стоки, предлагани в големите търговски вериги. Целта е продуктите да са достъпни за възможно най-широк кръг от потребители. “Магазин за хората” ще си сътрудничи ли с някои от големите търговски вериги на българския пазар? Ръководството на дружеството "Магазин за хората" е открито за диалог и сътрудничество с всички търговци на дребно, опериращи на българския пазар.

Чрез партньорство може да се постигне по-голям обхват и устойчиво въздействие в подкрепа на потребителите, като се предложат достъпни и качествени стоки. “Магазин за хората” ще има ли функции да обединява българските фермери в кооперативи и как точно ще се реализират те? "Магазин за хората" няма за цел пряко да създава или управлява кооперативи от български фермери. Въпреки това, основната цел е да се създаде устойчива и прозрачна платформа за достъп до пазара, чрез която производителите могат да предлагат своята продукция при справедливи и предвидими условия. *Заглавието е на Mediapool

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Драгомир Николов, Mediapool (България), Dan Popa, Hot News (Румъния), Michal Kokot, Gazeta Wyborcza (Полша), Lola Garcia-Ajofrin, El Confidencial (Испания).