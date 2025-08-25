 Прескочи към основното съдържание
Държавният дълг нарасна с нови 300 млн. лв.

Министерството на финансите пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2.40 на сто и общо държавният дълг става близо 16.5 млрд. лв. при таван от 18.9 млрд. лв. за 2025 г.
 
За продажба са били предрожени тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от издадена през януари емисия, с лихвен процент 2.75 на сто годишно.
 
До участие в аукциона са били допуснати поръчки за общо 386. 850 млн. лв., включително несъстезателни поръчки за 68.6 млн. Постигнатият коефициент на покритие е 1.29. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.73 лв. на 100 лв. номинал, съобщиха от БНБ в понеделник.
 
Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 42 базисни точки и е най-ниският от пускането на емисията в обращение до момента, се посочва в съобщение на Министерството на финансите.
 
То ще предлага за продажба и допълнителни количества от емисията.
 
Това е десетият аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 година, като на вътрешния пазар е взет нов дълг за 2.4 млрд. лв. През международните капиталови пазари през април държавният бюджет си осигури 4 млрд. Евро (7.82 млрд. лв. През юли финансовото министерство продаде облигации за 3.2 млрд. Евро (6.25 млрд. лева).

