Държавният департамент на САЩ следи шпионската афера в България

Държавният департамент на САЩ посочи в изявление, че внимателно следи случая със задържаните за шпионаж в България, предаде Ройтерс.

Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс написа в Туитър:

"България е приятел, съюзник на НАТО и партньор. Внимателно наблюдаваме българското разследване на предполагаема руска шпионска група. САЩ категорично подкрепят суверенитета на България и се противопоставят на тези злонамерени дейности на нейна територия".

Bulgaria is a friend, NATO Ally, and partner. We are attentively watching the Bulgarian investigation into an alleged Russian spy ring. The U.S. strongly supports Bulgaria’s sovereignty and stands with Bulgarians against these malign activities on their territory. — Ned Price (@StateDeptSpox) March 19, 2021

В петък българската прокуратура съобщи, че е задържала шпионска група работила в полза на Русия. Шестима са привлечени като обвиняеми за шпионаж в полза на чужда държава. Групата е събирала класифицирана информация, която представлява държавна тайна,за да я предостави на Русия, твърди обвинението.

Шпионската група е създадена от бивш ръководен кадър на военното разузнаване, когото разследващите нарекоха "Резидент". "Неговата основна задача е била да изгради нелегална агентурна мрежа, за тази цел той вербувал лица, които във връзка със служебните си задължения са имали достъп до класифицирана информация на Република България, НАТО И ЕС", каза говорителката на прокуратурата Сийка Милева.

По информацияна бТВ ръководител на групата е Иван Илиев, чиято съпруга също е в групата. Иван Илиев е завършил школата на ГРУ в бившия Съветски съюз. Опитал се е да избяга в петък, но е бил задържан в близост до руското посолство в София за по-малко от два часа, каза главният прокурор Иван Гешев пред бТВ.

Останалите четирима задържани са настоящи и бивши военни на различни нива в системата. Двама от тях са действащи, а един в момента е директор на класифицираната регистратура на парламента. По неофициална информация на вестник "24 часа" ставало дума за Любомир Медаров.

Към момента има пълни самопризнания само на един участник в групата. Той е привлечен под отговорност и е пуснат под парична гаранция, каза Иван Гешев.

"Естествено е, че може да се разшири кръга на обвиняемите лица, ако се съберат достатъчно доказателства", допълни той.

Новата шпионска афера е много различна спрямо всички досегашни случаи, отбеляза главният прокурор. Разликата с предишните шпионски афери е, че не става дума за чужди граждани дипломати, които разузнават за тяхната страна, а за български военни, които предават информация на друга държава и се продават за пари, разясни Гешев.

Не бих я сравнил с никое дело, което е било до момента в България, включително и случаите - осъществяване на действия, несъвместими с дипломатическия статут, заяви главният прокурор в интервю за БНТ.

Той сравни случая исторически с т.нар. случай "Петорката от Кеймбридж".

Българските служби доказаха, че са възстановили оперативния си потенциал, който беше съсипан след 1989 г., каза главният прокурор.

Става въпрос за дело, което засяга чувствителна информация, засягаща не само българската национална сигурност, но и на НАТО, ЕС, на нашите евроатлантически партньори от САЩ, каза Гешев.

По първоначални данни групата е била под контрол доста време, така че са взети всички мерки, които могат да се вземат за ограничаване на проблемите, които може да се създадат за националната сигурност, допълни главният прокурор.

Той каза, че прокуратурата е максимално открита по всеки един случай, с една единствена цел - да информират максимално пълно българските граждани в обема, който законът нарушава.

Тук става въпрос за българи, които продават собствената си страна за "жълти стотинки", за "две, три маркови чанти", каза Иван Гешев.