Държавният "Магазин за хората" вече е официално регистриран

Държавните магазини за храни вече са факт, поне юридически. Едноличното акционерно дружество "Магазин за хората", което е 100% собственост на земеделското министерство, е вписано официално в Търговския регистър на 29 август, сочи справка в базата данни.

Съветът на директорите на държавната фирма се състои от трима души, двама от които са представители на държавата, а един е независим. Представляващ е Николай Петров, бивш оперативен директор на "Билла България". Другите двама са Олга Стоянова, която е с близо 30 години юридически опит и от 2014 г. насам заема различни позиции в структурата на Министерството на земеделието и храните, както и юристът Ивайло Маринов.

Любопитно е, че шефовете на дружеството ще внасят и парична гаранция за своето управление, която ще служи за покриване на евентуални вреди, нанесени от тях на дружеството. Тя ще е в размер от минимум три брутни месечни възнаграждения.

Правителството взе решение за създаване на новата държавна фирма на 6 август, а на 27 август Mediapool алармира, че Министерството на земеделието още не е подало документи за регистриране на дружеството. Само два дни по-късно вписването обаче е станало факт.

Идеолог на новата верига магазини, които ще се финансират от всички данъкоплатци чрез държавния бюджет, е лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Той обяви отварянето им още през май. Идеята е "магазините за хората" да продават евтино български храни с до 10% надценка.

През юли Министерският съвет изненадващо отложи решението за създаване на държавната фирма. По непотвърдена информация на Mediapool причината за това бяха търкания между основните политически играчи, в резултат на което ГЕРБ са забавили създаването на фирмата, а като "отмъщение" Пеевски поискал закриване на Комисията за противодействие на корупцията.

Според записаното в Бюджет 2025, фирмата трябваше да стане факт още до края на април. Това обаче се случи едва в началото на август, когато и бяха осигурени 10-те млн. лв. капитал. Точно толкова е и вписаният в Търговския регистър капитал.

Държавната фирма ще може да провежда обществени поръчки до 100 000 лева без ДДС, става ясно от устава на фирмата. За по-големи суми ще се иска разрешение от земеделското министерство.

"Магазин за хората" ще образува Фонд "Резервен". В него ще постъпва поне 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто от номиналната стойност на капитала - тоест до 2.5 млн. лева. Парите в този фонд ще могат да се използват за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

"Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят определената от устава част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала", пише още в устава.

Доста любопитно звучат и други разпоредби, според които управата на дружеството ще може да взема решения за "отдаване под наем на недвижими имоти, чиято балансова стойност през текущата година е до 5 на сто от общата стойност на дълготрайните активи на дружеството", съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Този текст разкрива нови намерения, защото до момента от агроведомството твърдят, че компанията няма да купува собствени обекти, а ще наема рафтове в магазините на Централния кооперативен съюз. Текстът подсказва, че фирмата не просто ще може да има свои обекти, но и ще ги отдава под наем.

Земеделският министър Георги Тахов ще има и специален съветник за дейността на "Магазини за хората" ЕАД. Това ще Димитър Спасов, който през годините бе генерален мениджър на "Билла България". Над 10 години ръководи и "Кауфланд България". По данни на "Търговския регистър", сега Спасов е в управата на дискаунтъра "ТЕДи Търговия на дребно". Веригата е специализирана в продукти за декорация, домакинство, канцеларски материали, артикули "Направи си сам" и др.

Заявките на агроведомството бяха първият магазин да бъде отворен в Пловдив през септември.