Държавният сайт "Колко струва" от утре ежедневно ще следи цените на 101 стоки

След много перипетии и голямо закъснение държавата най-сетне е готова да пусне сайта "Колко струва". Платформата от утре, 30 септември, всеки ден ще посочва цените на 101 продукта - основно храни, лекарства и козметични стоки. Това стана ясно в понеделник от отговор на премиера Росен Желязков след поискан спешен отговор от "Да, България" на въпрос: Защо държавата не спазва Закона за еврото и не публикува цените.

Създаването на сайта kolkostruva.bg доведе до сблъсък на бившия шеф на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова с шефа на НСИ доц. Александър Александров, като Филипова дори атакува шефа на НСИ, че отказва да одобри списъка с продукти, на които ще се посочват цените. От НСИ и контрираха, че институтът няма задължение да одобрява каквито и да било продукти и отговорността е изцяло на КЗП.

По-късно се разбра, че управляващото мнозинство със закон ще смени управата на НСИ.

В крайна сметка стана ясно, че ежедневно ще се показват цените на 101 продукта. Бизнесът контрира, че в указанията на КЗП има много неяснотии. Наред с изричен текст, че цените ще се обявяват след Нова година, имаше и текст, че това ще стане съгласно Закона за въвеждане на еврото. А в понеделник от думите на премиера Росен Желязков се разбра, че в крайна сметка това ще стане от 30 септември.

Последно: Цени ще се обявяват от 30 септември

Интернет порталът "Колко струва" (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 година, следва да започне публикуването на данните в него от страна на веригите. Това се съобщава в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители от "Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев. Поводът е споменатото тяхно запитване, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Проверка на Mediapool показа, че сайтът вече се зарежда, като продуктите ще се показват в 16 категории продукти. Това са хляб и зърнени продукти, варива, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, млечни продукти, масла и мазнини, плодове и зеленчуци. А също и захарни изделия, други хранителни продукти, детски храни, кафе, чай, вода и безалкохолни напитки.

И още: алкохол и цигари, лекарства, хигиена и козметика.

Желязков информира, че след уточняване на всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и съгласуване със заинтересованите страни – Министерството на икономиката и индустрията, Националния статистически институт, търговските вериги и техните асоциации, порталът е реализиран в началото на септември.

Колко хипермаркети ще публикуват

На 9 септември е осигурен публичен достъп до модула, достъпен на адрес https://kolkostruva.bg, и е започнал тестов период за интеграция между веригите и системата, пише в отговора на премиера Желязков.

До момента достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки, като първите тестови данни са подадени на 12 септември. За успешното протичане на тестовете екипът на Информационно обслужване е оказвал съдействие на КЗП и търговските вериги. Разработени са и публикувани помощни материали – често задавани въпроси и ръководство за работа със системата.

На 25 септември е предоставена информация на КЗП за преглед на заредените данни, а на 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за публикуване в продукционна среда.

Порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.

"Да, България": Защо не се публикуват данни?

По-рано в понеделник от "Да, България“ поискаха спешен отговор от премиера защо все още не работи информационният сайт с цените на хранителните продукти.

В свое писмо до Росен Желязков съпредседателите на “Да, България” Божидар Божанов и Ивайло Мирчев припомнят, че през юли бяха приети промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които се предвиждаше всеки ден да бъдат обявявани индивидуални цени на интернет страницата на КЗП.