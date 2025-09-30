Държавният сайт за цените заработи тромаво с данни само от две вериги. "Да, България" му писа: "Слаб 2" (Обновена)

Дългоочакваният държавен сайт kolkostruva.bg, който трябва да следи цените на 101 типа продукти действително заработи във вторник, но само с данни за две търговски вериги. Проверка на Mediapool показа, че цените на продуктите могат да се видят само на "Лидл България" и на "Билла България". По-късно от "Да, България" написаха "Слаб 2" на сайта и посочиха, че в сегашния му вид е безполезнен.

От тромаво, по-тромаво

Сайтът, разработен от "Информационно обслужване" и контролиран от Комисията за защита на потребителите, предлага тромаво установяване на цените.

Първо, потребителят трябва да избере населено място, а след това верига, за чиито продукти се интересува. Това директно елиминира възможността, поне на този етап, потребител да установи директно само с едно търсене коя верига в родния му град предлага, например най-евтиното сирене.

Ако гражданин все пак поиска да установи това, той трябва първо да влезе в конкретна верига да избере от асортимента ѝ, например конкретна марка сирене, да запише цената ѝ на лист и след това да направи същите стъпки за други вериги. В момента търговските вериги с данни са две, но когато станат десетки упражнението не само ще отнема време, но и ще отказва бързо гражданите.

Графики за цените

Един от плюсовете на новия сайт ще е възможността гражданите да следят под формата на графика всеки ден как се променя цената на даден продукт в дадена конкретна верига.

Големият минус е, че това трябва да се прави с отделни търсения за отделни продукти.

Търговските вериги щели да набъбнат до 35

Още преди ден стана ясно, че търговските вериги трябва да набъбнат до 35. В отговор на премиера Росен Желязков до лидерите на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, че до момента достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки, като първите тестови данни са подадени на 12 септември. Разработени са и публикувани помощни материали – често задавани въпроси и ръководство за работа със системата.

На 25 септември е предоставена информация на КЗП за преглед на заредените данни, а на 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за публикуване в продукционна среда.

Като цяло продуктите на сайта се показват в 16 категории.

Това са хляб и зърнени продукти, варива, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, млечни продукти, масла и мазнини, плодове и зеленчуци. А също и захарни изделия, други хранителни продукти, детски храни, кафе, чай, вода и безалкохолни напитки.

И още: алкохол и цигари, лекарства, хигиена и козметика.

"Да, България": Сайтът е пълен провал. Пишем ви слаб 2

По-късно, съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев коментираха състоянието на правителствения сайт за цените на хранителните продукти, който трябваше да помага на гражданите да следят къде могат да пазаруват най-изгодно и да засича потенциална спекула.

"С прессъобщение Желязков каза, че сайтът ще тръгне днес. Отворихме го преди малко. Впечатление ни направи, че само две вериги са подали данни. Освен това установихме, че сайтът не става за това, за което беше предвиден. Няма как потребителите да сравняват цените и да видят къде около тях е най-евтино.“, коментира Божидар Божанов.

"Преди време като част от борбата с инфлацията предложихме да се създаде държавен сайт, в който всички вериги магазини да си вкарват ежедневно цените. Изпратихме писмо до премиера с въпрос докъде е сайтът, тъй като сроковете отдавна изтекоха. Отговорът му дойде почти толкова бързо, колкото отговаря на Пеевски", заяви Ивайло Мирчев.

По думите на Мирчев и Божанов, сайтът в сегашния си вид е напълно безполезен.

"Когато човек иска да сравни цените, трябва да може да си влезе през телефона, да види продуктите, които купува всяка седмица, и да намери коя верига има най-добри цени. В момента това е невъзможно. Ако в една частна компания се работеше по този начин, клиентът щеше да е загубен. Искаме ясно да заявим: не се прави така.", каза още Мирчев.

Критики бяха отправени и към бившата председателка на КЗП Мария Филипова.

"Явно за награда за нищото, което е свършила, беше направена зам.-омбудсман и потенциален служебен премиер. Нека припомним, че в едно свое прессъобщение тя беше изразила възмущение как така телекомите не се съобразяват с мнението на г-н Пеевски. Така че тя очевидно като човек на Пеевски е била наградена и за този сайт, и за всякакви други дейности", припомни Божанов.

"Призоваваме правителството да приведе сайта във вид удобен за хората. Сигурен съм, че ако трима доброволци програмисти хванат този проект, ще го направят за 2-3 седмици, особено ако не получават ценни указания от г-жа Филипова или от някой друг. Защото при този тип проекти 80% от вредата е, че чиновниците не знаят какво искат да постигнат", добави още Божанов.

В заключение Мирчев подчерта: "Като хора, които са правили сайтове дълги години, искаме да кажем на премиера, на КЗП и на всички останали, от които зависи това нещо: Седнете и го направете както трябва, после ще го проверим пак. Защото не просто сламен премиер, не просто трима премиери, ами и двайсет да бяхте, пак един сайт нямаше да можете да направите. Ако наистина сте се докарали до там, защото голямото момче винаги казва как работи за хората, но всъщност това не е за хората, а е някой да отбие номера, пишем ви слаб 2. Ще ви чакаме със следваща версия."

“За щастие, благодарение на нашите предложения, все пак данните за цените ще бъдат по-достъпни. Въпросът е те да бъдат приведени в лесно четим вид”, завърши Божидар Божанов.