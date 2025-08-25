"Дават ми 97% лоши истории": Тръмп заплаши да отнеме тв лицензите на NBC и ABC

Доналд Тръмп призова Федералната комисия по комуникациите (FCC) да отнеме телевизионните лицензи на две компании, които, както той се изрази, „ми дават 97% лоши истории“. Президентът заяви, че ще подкрепи подобно решение, защото NBC и ABC обслужвали интересите на Демократическата партия.
Основана през 1926 г., Националната радиоразпръсквателна компания (NBC) е част от NBCUniversal, която е собственост на медийната компания Comcast. American Broadcasting Company (ABC) съществува от 1943 г. и е част от Walt Disney Corporation.
В две публикации в социалната си мрежа Truth Social Тръмп ги нарече „двете най-лоши и най-пристрастни [телевизионни] мрежи в историята“. Почти всички техни репортажи за него били „ЛОШИ“, „въпреки [моята] много висока популярност и, според мнозина, едни от най-добрите [първи] 8 месеца в историята на едно президентство“. (Всъщност са минали седем месеца и няколко дни, откакто Тръмп встъпи в длъжност.)
„Ако е така, те са просто филиал на Демократическата партия и според мнозина трябва да загубят лицензите си“, написа Тръмп. „Бих подкрепил това напълно, защото са толкова предубедени и нечестни, че представляват реална заплаха за нашата демокрация!!!“
Първата поправка на Конституцията на САЩ, част от Декларацията за правата, забранява посегателствата срещу свободата на словото и печата.
„Защо ABC и NBC FAKE NEWS, две от най-лошите и най-пристрастни телевизионни мрежи в света, не плащат милиони долари годишно за ЛИЦЕНЗИОННИ ТАКСИ? Те трябва да загубят лицензите си заради несправедливото отразяване на републиканците и/или консерваторите, но най-малко трябва да плащат ОГРОМНИ суми за привилегията да използват най-ценните ефирни честоти навсякъде и по всяко време!!! Порочната „журналистика“ не трябва да бъде награждавана, а трябва да бъде прекратена!!!“, пише Тръмп.
FCC издава лицензи на собственици на телевизионни станции, които трябва да се подновяват периодично. Председателят на FCC Брендън Кар, който е републиканец, преди това започна разследване на Comcast заради програмата му за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) на работното място (администрацията на Тръмп предприе мерки срещу подобни корпоративни инициативи). Комисията също така започна да проучва отношенията на NBC с местните ѝ филиали.
Що се отнася до „много високата популярност“ на Тръмп, анкети на Reuters/Ipsos в края на юли и средата на август показаха, че само 40% от американците одобряват работата на президента. Това е най-ниският резултат от завръщането му в Белия дом и е със 7 процентни пункта по-нисък от края на януари. Рейтингът на одобрение на Джо Байдън падна до това ниво едва след година и няколко месеца.
Неотдавнашно проучване на Economist/YouGov показа подобен резултат: 56% категорично или донякъде не одобряват представянето на Тръмп като президент, докато 40% изразиха различна степен на положително мнение.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Тръмпона все повече затъва в екскрементите, които постоянно продуцира. Но за изкуфялата му тиква вече нищо няма значение - я изкара още година-2, я - не. Да му мислят останалите, най-вече тия, дето му лижат подметките и др.
Има една приказка за вълците и кравите. Вълците искат да откраднат крава от стадото, но кравите се защитават. Тогава вълците обявяват мир и дават гаранции, че от утре повече няма да ги закачат. Обаче имат условие; да им се даде доброволно САМО сивата крава, че е единствена в стадото и много ги дразни. След дълги събрания, кравите в името на мира им дават доброволно сивата крава. Всички са доволни - 2 дена. На третия ден вълците огладняват и искат САМО кафявата крава, че нещо много ги нервира... Въпросът е в първата ОТСТЪПКА, след това следва ДИКТАТУРА и развал.
Особено добро впечатление прави богатият речник на г- Прекрасния... Със 100 думи повече от езика на нашите братя роми... Всъщност, най-ясната позиция за 7 месеца от американска страна е на Рейчъл Скот: - Ще спрете ли да убивате мирни граждани?... Журналистка от АВС News, в Аляска, въпрос очи в очи към жужето, което ухилено постави ръчички зад ушите в знак, че не чува въпроса...
Американската олигархия разчиства пътя към фашистка диктатура.