Даян Кийтън, звездата от "Ани Хол" и "Кръстникът", почина на 79 години

Американската актриса Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст, съобщи сп. "Пийпъл", като се позова на говорител на семейството ѝ.
Кийтън е починала в Калифорния. Повече подробности засега не се съобщават, а близките ѝ помолиха да не бъдат безпокоени.
С дълга кариера, включваща поредица от филми, считани за едни от най-добрите, правени някога, Кийтън беше една от най-обичаните и уважавани актриси.
Тя е носителка на "Оскар", BAFTA и две награди "Златен глобус", а също така е номинирана за две награди "Еми" и "Тони", както и за редица други номинации за "Оскар" и BAFTA.
Тя става известна през 70-те години с ролята си във филмите за Кръстника и с работата си с режисьора Уди Алън. Печели Оскар за най-добра актриса за филма "Ани Хол" от 1977 година. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", няколко съвместни проекта с режисьорката Нанси Майърс и франчайза "Книга за възрастни", "Бащата на булката", "Невъзможно твой".
Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 година. Моминското ѝ име е Даян Хол.
