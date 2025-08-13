ДБ припомни на Пеевски кой приватизира "Булгартабак", а после го съсипа

"Демократична България" най-активно сред политическите сили реагира в сряда на новия ход на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който обяви, че ще спре приватизацията и разпродажбата на държавни имоти и ще закрие държавните структури, които отговарят за това – в случая Агенцията за публичните предприятия.

Поводът бе правителствената програма, която предвиждаше разпродажба на над 4400 държавни имота с отпаднала необходимост. В началото представители на опозицията и активисти на ДБ разкриха пробойни в нея и заподозряха, че тя може да се ползва за придобиване на ниска цена на апетитни терени и недвижимости, сред които се оказаха части от държавната граница, римсикят амфитеатър в София и други обекти, включително от военни поделения.

Заради възникналото обществено напрежение по въпроса премиерът Росен Желязков прати програмата за одобрение от Народното събрание, което е в лятна ваканция. Междувременно президентът Румен Радев също се включи в атаката срещу програмата, като наложи вето на промените в Закона за държавната собственост и обяви, че се готви "най-големият грабеж до 90-те години насам".

Като реакция на всичко това и в синхрон с новата си тактика да се заканва да изпълни всяка критика на опозицията по управленски въпрос, Пеевски обяви, че ще спре приватизацията.

"Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре! Активите са на хората и трябва да останат на хората! След 35 години разграбване, разбойническо-мениджърска приватизация и унищожаване на капитала на държавата, е време за ново начало в управлението и стопанисването на държавната собственост", казва Пеевски през страницата на ДПС – Ново начало.

Това предизвика бурна реакция от представители на "Демократична България", които припомниха ролята на Пеевски в приватизацията на "Булгартабак" и последвалото съсипване на цигарените фабрики.

В края на август 2015 г. Делян Пеевски се разкри като собственик на 5% в тютюневия холдинг чрез компанията "НСН Инвестмънт", в която той държеше 90%, а останалите бяха на майка му Ирена Кръстева. Неофициално обаче се смяташе, че именно Пеевски контролира "Булгартабак". През 2017 г. в сделка за над 100 млн. евро цигареният концерн "Бритиш Американ Табако" (БАТ) придоби бизнеса на "Булгартабак", износа на най-популярните марки и дистрибуцията за българския пазар. БАТ практически купи най-известните марки на "Булгартабак", а самите фабрики си смениха предназначението.

"Днес Пеевски написал, че е против приватизацията по принцип, че няма добра приватизация, че трябва съответната агенция да се закрие и нито един имот да не бъде продаван, а да бъде "за хората". Разбира се, нито един негов избирател няма да го пита дали приватизацията на "Булгартабак" беше лоша - Пеевски го приватизира, участва (според доклад на турските служби) в контрабанда, разпродаде активи, разсипа го, и го накрая го продаде. Междувременно пращаше протестиращи пред централата на "Да, България", защото атакувахме тази схема. Даже има заем от ББР по времето на кабинета Борисов 3, за който Теменужка Петкова вече няколко месеца не отговаря на въпрос на колегата Богданов - както прави за всички неудобни въпроси, свързани с Пеевски. Никой няма да пита Пеевски и защо гласува текстовете в Закона за държавната собственост, които са свързани с разпореждането с имоти на Министерство на отбраната", написа съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Подобни са аргументите и на Ивайло Мирчев, също съпредседател на ДБ. "Пеевски иска цялата държава за себе си - "Булгартабак" му беше малко... Пеевски да не размахва кухи лозунги като брандирана плажна кърпа – той носи отговорност за грабежа на "Булгартабак" и оставянето на стотици хора без работа, и сега иска цялата държава за себе си, с лозунга:” Всичко е за хората”. Няма да позволим приватизация по техния тертип!", заяви Мирчев.

По думите му държавата трябва да се освободи от пустеещи и рушащи се имоти (ако действително са такива) – но по ясен, прозрачен и дигитализиран процес, а не "по схемите на Пеевски". "Програмата на Министерския съвет е пълна с пробойни и ще внесем промени, за да спрем раздаването на имоти на приближени до властта", добави Мирчев.

Според Божидар Божанов държавни имоти, които трупат загуби и няма установена полза от тях за държавни или общински нужди, трябва да бъдат или продадени, или отдадени под наем, или за тях са бъде ползван друг правен режим за оползотворяване, вместо да пустеят и да се рушат. Това, обаче, трябва да стане след много обстоен анализ, консултация с общини и стриктен, прозрачен процес.

Божанов уточни, че критиката на формацията към програмата на кабинета "Желязков" е била към "неясната комуникация, недостатъчната прозрачност, липсата на структуриран и проследим процес и обоснованите съмнения, че част от тези имоти са предвидени за някого". "За да стане всичко както трябва, според мен е нужен централен регистър на държавната собственост, а не екселите, които водят областните управители в момента. И в този регистър да се поддържа, с публичност на всички стъпки и документи, целият процес по установяване на отпадналата необходимост, кореспонденцията с общини, избрания начин за освобождаване от имота и .т.н. И разбира се, да се въведе задължение за всички държавни и общински органи да ползват електронната система на АППК за електронни търгове - и за продажби, и за наеми", добави Божанов.

Според Боян Юруков, член на Националния съвет на "Да, България", който разкри пробойните в програмата, Пеевски не е против приватизацията, а против прозрачните процедури.

"Всеки път повтарям, че когато имоти наистина пустеят и ни струват пари за поддръжка, следва или да се продадат, или да се прехвърлят на общините, когато последните имат ясен план и капацитет за използването им. Първото обаче следва да е след анализ и публичност, която в последните два месеца специално за ония 4400 въобще не виждаме извън данните и картите, които аз направих. За второто - случва се само с удобни за Пеевски и Борисов общини, докато гражданите на други биват "наказвани", защото са избрали да не бъдат подвластни икономически и контролирани като вот. Та, Пеевски не е против приватизацията. Пеевски е против прозрачни процедури, свободна частна инициатива и върховенство на закона. Пеевски говори това, което би звучало добре в националните медии и бързо забравено след седмица. Въпросът е дали медиите ще го питат за изброените неща или дали въобще биха ги споменали. Как мислите, дали някой журналист от национална медия би се престрашил? Ще разберем днес", написа Юруков.

Според бившия депутат от ДБ Владислав Панев опозицията понякога сама се вкарва в капаните на Пеевски, като го атакува за нереалистични "грехове".

"Вече трети път опозицията (предимно "Продължавме промяната") повдига лесни топки на Пеевски за отиграване. Помните в началото на годината как ужким нямал интерес от еврозоната, защото не можел да си обърне левовете. Дали с последващите си стъпки е действал против собствения си интерес? И пожарите това лято да са от това, че си гори левовете? Разбира се, че не. Просто трябва да е доста глупав, за да държи активите си в лева. Вероятно отдавна са в евро, злато, имоти, крипто и каквото се сетим. После влизането в еврозоната било антикорупционно. Е, излиза, че Пеевски доказа, че се бори с корупцията, щом като все пак влизаме. Естествено, това не е вярно, защото корупция в евро може да има не по-малко, отколкото в лева. Сега новата теза беше, че Пеевски ще изкупи всичките 4400 държавни имоти. Пак далеч от истината, понеже повечето не са толкова атрактивни, колкото си мислеше Фейсбук пролетариата. Сега и приватизацията ще се спре, пак в "интерес на хората". И пак ужким в ущърб на Пеевски, който искал да изкупи всичко за без пари. А истината е, че от държавното се краде най-добре и най-безрисково. "Булгартабак" доказа, че момчето не става за мениджър. А опозицията е добре да престане да се опитва да манипулира хората. Защото всичко това се връща като бумеранг. Не е трудно да стоиш на принципно позиции, макар понякога да не са много атрактивни. Като например, че корупцията се бори с по-малко държава, а не с лозунги и петиции да спрем приватизацията", написа Панев.