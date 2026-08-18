ДБ ще алармира Франкфурт за рискови назначения в Банката за развитие

"Демократична България" (ДБ) ще алармира Българската народна банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт за готвените назначения в управата на държавната Българска банка за развитие (ББР). В момента тя управлява активи за над 3 млрд. евро. Това стана ясно от изявление на един от лидерите на ДБ Божидар Божанов във вторник.

Преди седмица банката обяви имената на трима души, които са се явили на конкурс и ще бъдат предадени на БНБ за регулаторно одобрение за директорски позиции в ББР. Така и не стана ясно дали тримата ще сменят сегашния тричленен управителен съвет на държавната банка, или един от тях ще заеме поста на Ивайло Московски, който става вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие.

"Ние ще изпратим писмо до БНБ и до ЕЦБ (тъй като ББР е системна банка), за да информираме централните банки за рисковете, които произтичат от назначенията в управителния съвет. Деолигархизацията явно върви с пълна сила. Чрез верни пионки на олигаргията", коментира Божанов.

По думите му и трите готвени назначения са рискови.

Надя Кошинска дълги години е работила в Първа инвестиционна банка, която според Божанов е злоупотребила с една от антиковид мерките на ББР. През 2023 г. сегашният изпълнителен директор на ББР Цанко Арабаджиев призна, че по ковид програмата за 80% гаранции за кредити за малки и средни предприятия при една търговска банка е установена организирана система за злоупотреба. Божидар Божанов смята, че в евентуалното назначение на Кошинска ще има конфликт на интереси. "Надявам се (тя, б. р.) не отива в ББР, за да си вземе ПИБ тези 40 милиона, което беше спряно през 2023 г.", каза Божанов.

Според него ще възникне и друг конфликт на интереси - "ББР е акционер в ПИБ и ако толкова доверен кадър на ПИБ отиде да управлява ББР, това едва ли ще е в обществен интерес". "Но Кошинска поне е единствената компетентна да управлява банка. Останалите назначения са упралвявали единствено банкови клонове", коментира още Божидар Божанов.

Другият готвен за директор е Костадин Каранлъков, бивш шеф на клона на Интернешънъл Асет Банк в Смолян. "Нещо повече - той е бивш член и общински председател на ГЕРБ в Смолян, както и председател на групата на ГЕРБ в общинския съвет там. И той има връзка с ББР, макар и косвена - преди много години бил е в борда на "Пътстройинженеринг", която след смяна в собствеността се оказва също голям и проблемен кредитополучател на ББР по времето, когато милиони се раздадваха с обаждания от Пеевски", коментира още Божанов.

По думите му третият кадър е "напълно неизвестен", като за него има неофициална информация, че е бил шеф на клон на D-Bank.

"Проблемите с тези назначения са очевидни - и от начина на назначаване, и от биографиите на хората, които ще се назначат", коментира Божанов.

"Демократична България" припомня, че управителният съвет на ББР се назначава от надзорния, а той все още не е сменен и се състои от видни кадри на старата власт. Сред тях е Горица Кожарева, която не стана служебен премиер заради настояване да работи с депутата на ДПС на Делян Пеевски Калин Стоянов за вътрешен министър. Член на надзорния съвет е също Лъчезар Борисов, зам.министър и после министър на икономиката в третия кабинет на Бойко Борисов. Преди това той беше в надзора на ББР заедно с предишния директор Стоян Мадродиев. Деляна Иванова пък е бивш депутат от "Има такъв народ".

"Призоваваме министъра (Александър Пулев, б. р.) да смени надзорния съвет, както и да дефинира политическите цели на банката, защото с банките за развитие се провеждат политики, колкото и невероятно да звучи това на фона на използването ѝ до момента като касичка на властта", каза още Божидар Божанов.