Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лв. е подигравка и съучастие

За мен пускането на Георги за 10 000 лева е просто абсурдно. Смятам, че това е подигравка не само за мен, а и за жените, които биват насилвани от мъжете си и от приятелите си. Смятам още, че това, което се случва, не е бездействие, а съучастие. Това заяви Дебора Михайлова пред Нова телевизия.

Случаят "Дебора" е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова "Нито една повече". Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения. В четвъртък обаче Пловдивският окръжен съд постанови освобождаването му срещу парична гаранция в размер на 10 000 лева. Преди това районният съд в Пловдив също позволи на Георгиев да излезе на свобода, но срещу гаранция от 25 000 лв.

"В крайна сметка аз чакам 2 години присъда и накрая престъпникът излиза на свобода и аз съм затворена у нас. Много се притеснявам за семейството, роднините ми и за мен самата", каза Дебора.

Обвиняемият е в ареста от две години и адвокатите му многократно се опитваха да му издействат освобождаване. Две години е минималната присъда за престъпленията, в които Георгиев е обвинен – средна телесна повреда, принуда и закана с убийство.Това означава, че ако бъде наказан с минималния срок, той изобщо няма да лежи, тъй като времето в следствения арест се приспада.

"Той е пуснат на свобода. Не е под домашен арест, а е на свобода - може да ходи където пожелае, на всички обществени места. Факт е, че той е пуснат, а аз не мога да изляза навън. Смятам, че ние, жените, и хората, които сме жертви на домашно насилие, трябва да бъдем подкрепяни малко повече, а не престъпниците да бъдат подкрепяни, защото това бездействие, точене на дело показва точно това", коментира Михайлова.

По думите ѝ решението на съда е "шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ":

"Не знам хората, които са го пуснали, как биха заспали тази вечер и как са пуснали на свобода този човек, който има толкова присъди зад гърба си. Две години виждам как се дават повече права на извършителите и на хората, които извършват престъпления, отколкото на нас, жертвите".