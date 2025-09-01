Дефицитът набъбна до 4.3 млрд. лв. пет месеца преди Нова година

Тежкото състояние на фиска започва да излиза наяве още преди началото на есенния политически сезон. Финансовото министерство обяви бюджетен дефицит от близо 4.3 млрд. лв. към края на юли, което е цели пет месеца преди Нова година. Това е състоянието преди есенно-зимния сезон, когато публичните разходи са традиционно най-високи. На всичкото отгоре сумата не включва гласуваната от правителството "Желязков" миналата седмица финансова инжекция от 5.5 млрд. лв. за "Българската банка за развитие" (4 млрд. лв.) и "Българския енергиен холдинг" (1.5 млрд. лв).

За сравнение, официално гласуваният дефицит в Бюджет 2025 е само 6.4 млрд. лв.

Само за един месец, юли, натрупаният дефицит е 925 млн. лв.

Освен това бюджетният дефицит бе свит с около 0.5 млрд. лв. благодарение на това, че властта натисна банките да преведат авансово още тази година целия си дължим данък за 2026 г. Но всички тези усилия и финансови абракадабри очевидно не са достатъчни, за да се вкара бюджетният дефицит в разумен коловоз.

Най-големият проблем на бюджета са нереалистично заложените приходи от ДДС. Според плана тази година фискът трябва да събере почти 25 млрд. лв. от това перо при реално събрани 18.6 млрд. лв. през 2024 г. Към края на юли тази година реално в бюджета са влезли 11.6 млрд. лв. ДДС, което е под 47% от плана. За сравнение, през същия месец на 2024 г. изпълнението на плана за ДДС беше 53.7%.

Общите приходи към юли 2025 г. са 46.4 млрд. лв., което е 51.4% от годишните разчети, сочат още данните на МФ. Постъпленията нарастват с 13.5% (5.5 млрд. лв.) спрямо отчетените към юли 2024 г. По-конкретно данъчните приходи се увеличават с 16.7% (5.4 млрд. лв.). Ръстът при ДДС е 16.4% или 1.6 млрд. лв.

Данъчно-осигурителните постъпления са 37.8 млрд. лв., което представлява 53.3 % от разчетените за годината. "Късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2025 г. забави прилагането на промените, свързани с мерките за повишаване на събираемостта на приходите и борбата със сивата икономика, съкрати времето, през което те ще се прилагат през 2025 г., но предприетите действия от приходните администрации за повишаване на събираемостта вече започват да оказват ефект върху постъпленията от ДДС", коментират от ведомството на Теменужка Петкова.

Неданъчните приходи нарастват с 12.9% (787 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 694 млн. лева. Неданъчните приходи са в размер на 6.9 млрд. лв., което представлява 57.5% от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1.7 млрд. лева.

Разходите на бюджета към края на юли възлизат на 50.6 млрд. лв., което е 52.4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2024 г. бяха в размер на 41.8 млрд. лв. Ако не се брои операцията на Асен Василев с транша от 1.2 млрд. лв. за регионалното министерство, с оглед съпоставимост на данните, разходите към края на юли 2025 г. нарастват със 7.6 млрд. лв. (17.7 %). Увеличението е основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други, уточняват от МФ.

Нелихвените разходи са в размер на 48.7 млрд. лв., което представлява 52.6% от годишния разчет. Капиталовите разходи (тоест тези за строителство, ремонти и инвестиции) възлизат на 5.2 млрд. лв., което е ръст от близо 1.4 млрд. лв. спрямо юли 2024 г., но е значително под заложените 13.8 млрд. лв. в Бюджет 2025. Вероятно именно това перо ще послужи като компенсация за изпълнението на заложения дефицит.