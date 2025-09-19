Делото за смъртта на Сияна продължава през октомври

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна Попова ще продължи в окръжния съд в Плевен през октомври. В петък бяха разпитани деветима свидетели, сред които и роднини на починалото дете. Тя загина при тежка катастрофа на пътя Бяла-Ботевград в края на март.
Единствен обвиняем е шофьорът на камиона, ударил автомобила, в който се возеше Сияна заедно с баба си и дядо си. Те оцеляха, но бяха с наранявания. Засега обвиняемият не е давал обяснения.
И към момента той остава в ареста. Съдът вече отказа веднъж да промени мярката му в по-лека.
По време на заседанието в петък се проведе протест, организиран от бащата на загиналото дете – Николай Попов. Присъстваха и близки на Христина Здравкова. Тя почина след като бе ударена от АТВ в комплекса "Слънчев бряг". 4-годишният ѝ син все още е в болница.
Каква ти справедливост, откъде и закъде вече