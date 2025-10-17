Делян Пеевски: Избори няма да има, чичо Румен да връща кетъринга

"Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен – да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", каза лаконично Делян Пеевски в петък в парламента.

Под "чичо Румен" той имаше предвид президента Румен Радев, който дава знаци, че е готов да се впусне в партийната политика, ако се стигне до предсрочни парламентарни избори.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски вече даде срок до понеделник отговор от ГЕРБ по какъв начин искат да преформатират властта.

В четвъртък сутринта Пеевски потвърди готовността на партията си да се включи пряко в управлението, но може да продължи да го подкрепя и както досега. Пеевски уточни, че "всичко е в ръцете на Борисов".

"Говорих с премиера. Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят. Предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов – дали ще хвърли държавата в бездната", каза Пеевски.

Запитан дали ще иска да има министри, Пеевски каза: "Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност и винаги ще бъдем готови да управляваме България в полза на хората."

За това, че ще има "преформатиране на властта", обяви лидерът на мандатоносителите от ГЕРБ Бойко Борисов в гневен монолог пред ръководството и депутатите от партията във вторник.

Гневът му бе провокиран от унизителното представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съвет в Пазарджик, където Пеевски победи всички с много, на фона на очевидни изборни нарушения и манипулации.

Борисов каза, че не вижда "никакво място на ГЕРБ в такова управление", обясни как коалиционните партньори трупали актив на негов гръб, докато той самият бил обвиняван, че управлява заедно с Пеевски, но и двамата не били във властта.

"Пеевски не е в управлението. Или да влезе официално... каквото кажат там на Съвета за съвместно управление, аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно, или не", заяви Борисов.