Делян Пеевски: Избори няма да има, чичо Румен да връща кетъринга

"Избори няма да има, това съм го казал отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен – да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", каза лаконично Делян Пеевски в петък в парламента.
Под "чичо Румен" той имаше предвид президента Румен Радев, който дава знаци, че е готов да се впусне в партийната политика, ако се стигне до предсрочни парламентарни избори.
Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски вече даде срок до понеделник отговор от ГЕРБ по какъв начин искат да преформатират властта.
Още по темата
В четвъртък сутринта Пеевски потвърди готовността на партията си да се включи пряко в управлението, но може да продължи да го подкрепя и както досега. Пеевски уточни, че "всичко е в ръцете на Борисов".
"Говорих с премиера. Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят. Предполагам, че той изчаква Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов – дали ще хвърли държавата в бездната", каза Пеевски.
Запитан дали ще иска да има министри, Пеевски каза: "Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност и винаги ще бъдем готови да управляваме България в полза на хората."
За това, че ще има "преформатиране на властта", обяви лидерът на мандатоносителите от ГЕРБ Бойко Борисов в гневен монолог пред ръководството и депутатите от партията във вторник.
Още по темата
Гневът му бе провокиран от унизителното представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съвет в Пазарджик, където Пеевски победи всички с много, на фона на очевидни изборни нарушения и манипулации.
Борисов каза, че не вижда "никакво място на ГЕРБ в такова управление", обясни как коалиционните партньори трупали актив на негов гръб, докато той самият бил обвиняван, че управлява заедно с Пеевски, но и двамата не били във властта.
"Пеевски не е в управлението. Или да влезе официално... каквото кажат там на Съвета за съвместно управление, аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно, или не", заяви Борисов.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Господ здраве да му дава на Прасчо Магнитски, че се гаври с русофилистика Рундьо и децата му! ;)
За жалост народа ни до момента не е показал че е жив. Ако бяхме малко по умни ти до сега щеше да си пътник. Но времето е пред нас ще видим..... Мисля че твоята самоувереност ще ти изиграе лоша шега. Господ винаги си прибира вересиите