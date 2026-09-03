Демерджиев обвини ДАНС и КРС за проблеми при oперацията за заглушителите в София

Вътрешният министър Иван Демерджиев смята, че няма теч на информация от МВР по случая с устройствата за заглушаване на GPS сигнала, установени в ресторант в столичния квартал "Драгалевци", като прехвърли вината за неуспеха да бъдат задържани самите устройства на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и ДАНС, която е ръководила операцията. Той посочи, че служители на КРС са били на мястото половин час преди да бъде потърсено съдействие от МВР, а проверката на помещенията е започнала едва след пристигането на полицаите. "Възложих незабавно на дирекция "Вътрешна сигурност" да провери случая, но в момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители от Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията. И нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но полицията не ги е ръководила, така че...", посочи Демерджиев пред парламентарната вътрешна комисия. Той каза, че са установени два заглушителя в столичния квартал "Драгалевци". Още по темата Да приветстваме Радев в клуба на премиерите, прецакани от службите

Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото е било в сграда. МВР обаче така и не успяха да намерят устройствата.

"Става въпрос на за едно, а за две устройства – едното е монтирано на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и не са действали, напротив", посочи Демерджиев.

"Комисията за регулиране на съобщенията, нейни служители, са установили действащи устройства, установили са тяхното въздействие. Така че – да, ще търсим частите на тези устройства и не само на тези".

"И тук не ние дължим обяснение за действията си, а обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение", коментира още Демерджиев.

Преди десетина дни от ДАНС и МВР съобщиха, че са открили мощен GPS заглушител в столичния квартал "Драгалевци" . Демерджиев директно обяви, че до ресторант "Келари" е открит джип със заглушаващо устройство, а заведението е свързано с известния бизнесмен Размиг Чакърян - Ами. Демерджиев директно обяви, че до ресторант "Келари" е открит джип със заглушаващо устройство, а заведението е свързано с известния бизнесмен Размиг Чакърян - Ами.

Впоследствие се заговори и за тайни тунели под сградата със заглушителя.

Демерджиев разказа, че пред драгалевския ресторант, където е намерена предполагаемата техника за заглушаване, е имало и изнедващо присъствие на полицейска патрулка.