Демерджиев заплаши "частната прокуратура" с Видовден

Вътрешният министър Иван Демерджиев остро "апелира съвестните прокурори" да минат "правилната страна на историята", след като държавното обвинение започна разследване на полицаите от ГДБОП заради проверка на Делян Пеевски.

"Апелирам към съвестните прокурори: време е да минете от правилната страна на историята и да измиете лицето на българската прокуратура! Предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет ще бъде Видовден за всеки, който е превърнал правосъдието в "ООД"", каза вътрешният министър.

Той казва, че всеки български прокурор трябва да знае, че в момента целият народ гледа към системата, а поредното замитане под килима няма да скрие проблема.

"Моделът "Прокуратура ООД" може да се ликвидира само с прозрачност, законни проверки, доказателства и съдебни решения. Всяка кандидатура, всяка имуществена декларация, всеки произход на средства, всяка придобивка, всеки конфликт на интереси и всяко професионално решение трябва да застанат под светлината на закона и обществения контрол. Тогава България трябва да разбере кой служи на клетвата си и кой служи на тези, които държат папката или флашката срещу него", казва вътрешният министър.

Демерджиев е основното острие на "Прогресивна България" в критиките към статуквото в съдебната система. Правосъдният министър Николай Найденов демонстрира друг стил на поведение, макар че също се обявява за радикална съдебна реформа.

По-рано през пролетта заплахата на Демерджиев към Борислав Сарафов доведе до мигновената оставка на временния главен прокурор, който заемаше поста незаконно в продължение на повече от половин година.

Веднага след встъпването си като редовен вътрешен министър Демерджиев се захвана със съмнителните обстоятелства около имотното състояние на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски.

По сигнал на самото ДПС Демерджиев обяви от парламентарната трибуна, че Пеевски е пътувал стотици пъти с частни полети до Дубай, като на един от тях е бил придружаван от конституционната съдийка и бивша депутатка от ГЕРБ Десислава Атанасова. Тя отрича разкритията на антимафиотите от ГДБОП.

Сега Демерджиев насочва вниманието си към прокуратурата, след като стана ясно, че има разследване срещу полицаите, работили по проверката на частните полети на Пеевски.

"ГДБОП направи единственото допустимо в една правова държава - провери сигнала професионално, съвестно и без да пита колко власт стои зад името в него. Предупреждавам административните ръководители, оформили облика на "частната прокуратура" в България още веднъж, че не могат да продължават по този път!", коментира Демерджиев.

Той допълва, че никой не бива да си позволява да саботира законния процес, като превръща проверяващите в проверявани, защото са отказали да заобиколят "едно политически тежко име".

"Проверката не може да бъде използвана като наказание за това, че някой е посмял да провери властта", казва Демерджиев. Технически в момента Пеевски е в опозиция, но мнозина от неговите критици твърдят, че неговото неформално влияние в държавния апарат и съдебната власт е огромно.

"На българите им омръзна в най-висшия разследващ орган на държавата да виждат хора, които са парализирани от зависимости. Зависими от папки, зависими от компромати, зависими от сянката на един мъртъв нотариус или на един изчезнал бивш следовател. Зависими от невидими ръце, които включват и изключват държавното обвинение с едно натискане на копче или припомняне на запис", казва Демерджиев.