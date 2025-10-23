"Демократична България" иска изслушване на министри заради "Лукойл"

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) поиска извънредно изслушване на трима министри заради санкциите на САЩ върху “Лукойл"

"Ако България е Делян Пеевски, той иска да си купи рафинерията да застане на нейния вход, на нейния изход и да я точи както "Мултигруп" я точеше преди 20-30 години“, каза Мирчев.

Той предложи на днешното заседание на парламентарната Енергийна комисия спешно да бъде изслушан енергийния министър, а също така министрите на икономиката, финансите, както и представител на БНБ.

“Сигналът, който дойде от САЩ е изключително сериозен. „Лукойл“ е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Ние бързо трябва да знаем какво да се предприеме, за да можем да няма и криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази възможност.“, заяви Мирчев.

Депутатът каза, че колкото по-бързо “Лукойл“ се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото “това е част от руското влияние“ в страната. Той смята, че рафинерията в "никакъв случай не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това ще бъде още по-зле за България“.

Мирчев поясни, че искат изслушването на министрите, за да се разбере по-точно какви ще са икономическите последици за България от американските санкции.

Той обясни, че към момента това не е обсъждано в Народното събрание. "Най-много Борисов и Пеевски да са обсъди на по пура какво да правят с рафинерията", каза още Ивайло Мирчев.

Депутатът призова българската държава и парламентът да се отнесат изключително сериозно.

"Много бързо да се съдейства рафинерията да попадне в ръцете на нормален, чужд инвеститор, по възможност западен, за да може да не зависим от кефа на Путин за това какво прави той срещу Украйна и от това да страдат българските потребители, защото рискът е много голям. България ползва основно горива от рафинерията, тя е много ключова", посочи Ивайло Мирчев.