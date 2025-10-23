"Демократична България" иска изслушване на министри заради "Лукойл"

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) поиска извънредно изслушване на трима министри заради санкциите на САЩ върху “Лукойл"
"Ако България е Делян Пеевски, той иска да си купи рафинерията да застане на нейния вход, на нейния изход и да я точи както "Мултигруп" я точеше преди 20-30 години“, каза Мирчев.
Той предложи на днешното заседание на парламентарната Енергийна комисия спешно да бъде изслушан енергийния министър, а също така министрите на икономиката, финансите, както и представител на БНБ.
“Сигналът, който дойде от САЩ е изключително сериозен. „Лукойл“ е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Ние бързо трябва да знаем какво да се предприеме, за да можем да няма и криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази възможност.“, заяви Мирчев.
Депутатът каза, че колкото по-бързо “Лукойл“ се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото “това е част от руското влияние“ в страната. Той смята, че рафинерията в "никакъв случай не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това ще бъде още по-зле за България“.
Мирчев поясни, че искат изслушването на министрите, за да се разбере по-точно какви ще са икономическите последици за България от американските санкции.
Той обясни, че към момента това не е обсъждано в Народното събрание. "Най-много Борисов и Пеевски да са обсъди на по пура какво да правят с рафинерията", каза още Ивайло Мирчев.
Депутатът призова българската държава и парламентът да се отнесат изключително сериозно.
"Много бързо да се съдейства рафинерията да попадне в ръцете на нормален, чужд инвеститор, по възможност западен, за да може да не зависим от кефа на Путин за това какво прави той срещу Украйна и от това да страдат българските потребители, защото рискът е много голям. България ползва основно горива от рафинерията, тя е много ключова", посочи Ивайло Мирчев.
7 коментара
Колко пъти ви писах за ДЕРОГАЦИЯТА на Асен Василев? Пак слагайте минуси за радост на Путин!
Какви комисиони са получили аZZeн VaZZилев, пУ/атков и мардата денков от аферата с деогацията? Ако твърдят, че е нямало такива - значи мотивът е бил любов към пУтЬю!
Защо пУ/атков се хвалеше, че Бургас ще бъде единственото европейско пристанище, което ще разтоварва пУтински петрол? Нима заобикалянето на европейските санкции, които целят да лишат агресорът от пари е нещо, което пУ/атков смята за постижение?
Защо ПП-Помиярите на Путин и ДеБилите отказваха да отменят дерогацията до най-последния ден от правителството на мардата денков?
ДеБилът иVaйло мирчев да разкаже как аZZен VaZZилев шантажираше ЕК, че ще наложи вето на целият пакет санкции, ако лукойл не получи дерогация през която пУтЬю да заобикаля нефтеното ембарго!
Пеевски не е излизал от Мултигруп,той все пак беше нещо като дете на Илия Павлов,грози ни реална опасност
Кирпичев се е объркАл нещо! Както винаги! ;)