"Демократична България" предлага 20 цента компенсация за скъпите горива

“Демократична България“ предлага 20 цента компенсация за всеки литър гориво, купен по цени на дребно от българските потребители.
“Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности“, каза Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента.
Дясноцентристката коалиция предлага спешни мерки, тъй като държавата все още не прави нищо, за да защити потребителите.
Компенсацията за всеки купен на дребно литър гориво е една от двете възможни мерки в тази ситуация, като другата е извънредно намаляване на ДДС върху горивата.
Проверка на Mediapool показва, че в момента държавата прибира поне 65 цента (акциз и ДДС) от всеки продаден литър дизел на цена от 1.90 евро.
"В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега, обаче, ние това не го виждаме“, коментира Мирчев.
Според него трябва да има проверка дали причината за високите цени на горивата е само войната срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток, или има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите.
“Ние ще инициираме такава проверки. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани българските граждани и да има директни компенсации за всички, които зареждат на бензиностанциите. Ние предлагаме да намалее цената с 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан за всички потребители", каза Мирчев.
Депутатите от ДБ призоваха премиера Румен Радев и правителството да направят това до края на тази седмица.
Клисурски: Правителството бездейства
Бившият финансов министър в кабинета “Гюров“ Георги Клисурски критикува сегашното правителство за бездействието и напомни, че при избухването на конфликта в Иран веднага е създаден Щаб за ценова стабилност към Министерския съвет.
“Въведохме целева подкрепа от 20 евро на месец за хората с най-ниски доходи, която се задейства при цена на горивата над 1,60 евро в три поредни дни. Това е първата таргетирана социална мярка в българската история (тоест парите не се “раздават” на калпак на всички, а само на реално нуждаещите се). През април и май тази политика бе давана като пример от Международния валутен фонд на други европейски държави за адекватна социална подкрепа в кризата с цените на горивата“, каза той.
Клисурски допълни, че кабинетът “Гюров“ се е отказал да изсипва “хеликоптерни пари”, защото не спират инфлацията и тласкат бюджета към фискална криза.
“Подкрепата трябва да е временна, целева и насочена към транспорта, земеделието, храните и ликвидността на малкия бизнес. За да бъде пресечна инфлацията в нейния зародиш. А днес инфлацията отново тръгва нагоре - над 5% на годишна база. В следващите седмици цените на горивата може да продължат да се покачват и да надминат 2 евро на литър. Всяко зареждане на резервоара ще ни струва между 10 и 20 евро повече. Следва верижно поскъпване на транспорта, храните и всичко, което пътува с камион“, казва финансистът.
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6 коментара
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Е собствениците на бенлита поршета и дриги автомобили ако не им стигат парите да ходят с градски транспорт или пеша. Омръзна ми да плащам масрафа на богатите.
Щели да си даряват партийната субсидийка. Хахаа!
Другарки и другари, дайте да дадем!
Пълни глупости! Никакви компенсации!
"ДеБилите предлагат 20 цента компенсация за скъпите горива
Днес цената на Brent Crude се повиши до 107.5 USD за барел; за последния месец цената на газта в Европа се е повишиша с 31.2%.