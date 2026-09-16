"Демократична България" предлага 20 цента компенсация за скъпите горива

“Демократична България“ предлага 20 цента компенсация за всеки литър гориво, купен по цени на дребно от българските потребители.

“Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности“, каза Ивайло Мирчев от ДБ в кулоарите на парламента.

Дясноцентристката коалиция предлага спешни мерки, тъй като държавата все още не прави нищо, за да защити потребителите.

Компенсацията за всеки купен на дребно литър гориво е една от двете възможни мерки в тази ситуация, като другата е извънредно намаляване на ДДС върху горивата.

Проверка на Mediapool показва, че в момента държавата прибира поне 65 цента (акциз и ДДС) от всеки продаден литър дизел на цена от 1.90 евро.

"В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата достигнат определени нива, веднага са се взимали мерки. Държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега, обаче, ние това не го виждаме“, коментира Мирчев.

Според него трябва да има проверка дали причината за високите цени на горивата е само войната срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток, или има определени схеми на пътя на горивата до бензиностанциите.

“Ние ще инициираме такава проверки. Най-важното - трябва да бъдат компенсирани българските граждани и да има директни компенсации за всички, които зареждат на бензиностанциите. Ние предлагаме да намалее цената с 20 евроцента за всеки литър бензин, дизел и пропан бутан за всички потребители", каза Мирчев.

Депутатите от ДБ призоваха премиера Румен Радев и правителството да направят това до края на тази седмица.

Клисурски: Правителството бездейства

Бившият финансов министър в кабинета “Гюров“ Георги Клисурски критикува сегашното правителство за бездействието и напомни, че при избухването на конфликта в Иран веднага е създаден Щаб за ценова стабилност към Министерския съвет.

“Въведохме целева подкрепа от 20 евро на месец за хората с най-ниски доходи, която се задейства при цена на горивата над 1,60 евро в три поредни дни. Това е първата таргетирана социална мярка в българската история (тоест парите не се “раздават” на калпак на всички, а само на реално нуждаещите се). През април и май тази политика бе давана като пример от Международния валутен фонд на други европейски държави за адекватна социална подкрепа в кризата с цените на горивата“, каза той.

Клисурски допълни, че кабинетът “Гюров“ се е отказал да изсипва “хеликоптерни пари”, защото не спират инфлацията и тласкат бюджета към фискална криза.

“Подкрепата трябва да е временна, целева и насочена към транспорта, земеделието, храните и ликвидността на малкия бизнес. За да бъде пресечна инфлацията в нейния зародиш. А днес инфлацията отново тръгва нагоре - над 5% на годишна база. В следващите седмици цените на горивата може да продължат да се покачват и да надминат 2 евро на литър. Всяко зареждане на резервоара ще ни струва между 10 и 20 евро повече. Следва верижно поскъпване на транспорта, храните и всичко, което пътува с камион“, казва финансистът.