Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента, премиерът подаде оставка

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от Франс прес.

"Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основната здание", заяви Гири.

По-рано бе съобщено, че демонстранти са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Междувременпо президентът на Непал Рам Чандра Паудел прие оставката на премиера на страната Шарма Оли на фона на протестни акции, съобщи "Хималаян Таймс".

Министър-председателят на Непал подаде оставка след протести срещу спорната забрана на социалните медии, прераснали в размирици, при които загинаха най-малко 21 души, припомня ДПА.

Кхадга Прасад Шарма Оли депозира оставката си при президента Рам Чандра Паудел, съобщиха от кабинета на премиера, добавяйки, че тази стъпка има за цел да позволи политическо решение на ситуацията.

Непалското правителство отмени забраната на социалните медии след кризисна среща на кабинета късно през нощта, като министърът на комуникациите, информацията и технологиите Притви Суба Гурунг потвърди пред ДПА отмяната на мярката.

Протестите, които доведоха до стотици ранени, продължиха и днес сутринта въпреки обявения в цялата страна полицейски час, като хиляди разгневени демонстранти вандализираха и подпалиха офисите на големите партии и на няколко политически лидери.

Протестиращите подпалиха офиса на партия "Непалски конгрес" и нападнаха дома на опозиционния лидер Пушпа Камал Дахал и на няколко други политици.

Според медийни съобщения демонстрантите са подпалили и няколко полицейски участъка, а в долината Катманду и други части на страната бяха отчетени сблъсъци.

Блокирането засягаше 26 платформи, сред които „Фейсбук“, „ЮТюб“ и „ЛинкедИн“, които не се бяха регистрирали пред властите в определения за това срок. Блокирането им предизвика гнева и недоволството на милиони техни потребители.

Вчера сутринта полицията откри огън по шествие от хиляди демонстранти, предимно млади хора, които се опитваха да се приближат до сградата на парламента в столицата Катманду. Най-малко 17 демонстранти бяха убити и над 400 души, сред които около сто полицаи, бяха ранени в столицата, според данни, цитирани от говорителя на полицията Шекар Канал.

Двама други протестиращи са били убити по време на протест в окръг Сунсари, в източната част на страната, съобщиха местните медии.

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка вчера вечерта по време на извънредно заседание на правителството, съобщиха местни медии.

Правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ поиска „пълно, независимо и безпристрастно разследване” на обстоятелствата около полицейската намеса срещу протестиращите.