Ден 11:Нов опит за евакуация на обсадения Мариупол и предупреждение за ракети срещу Одеса (Обновява се)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в телевизионно обръщение, че Русия се подготвя да бомбардира украинския черноморски град Одеса:

"Руснаците винаги са идвали в Одеса. Винаги са усещали в Одеса само топлина. Само искреност. А сега? Бомби срещу Одеса? Артилерия срещу Одеса? Ракети срещу Одеса? Това ще бъде военно престъпление. Това ще бъде престъпление спрямо историята", заяви Зеленски.

След това той продължи обръщението си на руски език с призива:

"Граждани на Русия, за вас това е борба не само за мир в Украйна. Това е борба и за вашата страна. За да живеете по-добре в нея. За свободата, която видяхте. За напредъка, който почувствахте. Ако сега замълчите, след това вместо вас ще говори вашата бедност. А в отговор ще има само репресии. Не мълчете!"

Частите на руската армия настъпват постепенно към черноморския град след нахлуването в Украйна на 24 февруари, като по пътя си превзеха южния град Херсон. Досега Одеса не бе атакувана.

Гражданското летище в град Виница (на около 250 км западно от Киев) е напълно унищожено в резултат на ракетен удар, съобщи Зеленски.

До момента по-голямата част от бойните действия в Украйна се водеха на север и изток от Киев, както и в южните области на страната.

Градският съвет на украинския град Мариупол каза, че днес ще започне евакуация на част от четиристотинте хиляди жители на гада, които са в капана на обкръжаващите ги руски сили, предаде Ройтерс. Хората ще могат да започнат да напускат града в 12:00 ч. местно време в условията на временно прекратяване на огъня, което ще продължи девет часа.

Подобен план имаше и в събота, но евакуацията нямаше заради продължилата стрелба между руските и украинските сили. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за провала на спасителната акция.

Евакуацията на цивилни се провали и в южния град Волноваха.

Кметът на Мариупол каза, че иска да помогне на повече от 400 000 жители на града да го напуснат с автобуси или с личен транспорт, но придвижвайки се в колона, предвождана от Червения кръст.

Според украинската полиция в други части на Украйна има непрекъснат обстрел от страна на руските сили, а в североизточния град Харков е имало и въздушни атаки.

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че в Украйна е имало няколко нападения срещу украински здравни заведения. Има много загинали и ранени, съобщи ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в Туитър, но не оповести подробности. "Атаки срещу лечебни заведения или здравни работници нарушават медицинския неутралитет и международните хуманитарни закони", каза той.

Русия многократно отрече твърденията, че атакува цивилни обекти.

Хората, които успяха да избягат от Украйна, се насочиха към Полша, Румъния, Словакия и други страни.

Броят на бежанците, бягащи от Украйна, се очаква да достигне днес 1.5 милиона, докато Русия продължава атаките си в 11-тия ден от нахлуването си в Украйна, а Киев настоява за още западна помощ, включително налагане на допълнителни санкции и доставка на оръжие, предаде Ройтерс.

Световната здравна организация потвърди за няколко атаки срещу медицински центрове в Украйна, при които има множество жертви и ранени. Разследват се и други подобни сведения, написа в Туитър ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус. Атаките срещу медицински обекти и медицински работници е нарушение на международното хуманитарно право, заяви той.

