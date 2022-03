Ден 18: Руски удари и в Западна Украйна, боеве край Киев, първи положителни сигнали от преговорите (ОБНОВЯВА СЕ)

Русия продължава за разширява обхвата на военните си действия в Украйна в Западната част на страната. На ракетен обстрел е бил подложен Международния център за поддържане на мира и сигурността в съседство с град Лвов и само на 25 километра от границата с Полша. Това е една от най-големите в Украйна и най-голямата в западната част на страната военна база, в която се организират повечето военни учения със страни от НАТО.

Най-малко 35 души са били убити, а 134 – ранени при атаката.

Междувременно кметът на друг град в Западна Украйна - Ивано-Франковск, на около 100 км от Лвов - съобщи за нанесен рано тази сутрин въздушен удар по летището на града.

Девет души са били убити при руски бомбардировки в украинския южен пристанищен град Николаев. Превземането на Николаев, с население от около 500 хиляди души, би открило пред руската армия път по суша към Одеса. Ключовото украинско пристанище на Черно море с 1 милион жители евентуално може да бъде отрязано от останалата част от Украйна.

Руските въоръжени сили затягат обръча около украинската столица, където боевете се засилват. Вече проникнали в предградия на Киев, те се опитват да ликвидират отбранителните точки северно и западно от града, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили.

Засилват се сигналите, че по подобие на Донецк и Луганск руснаците се отвят да инсценират референдум, за да създадат фалшива независима република в Херсон, град наблизо до Крим, върху който те поеха контрол на 3 март. За тази цел те шантажират местните лидери, упражняват натиск над депутатите и търсят някого, когото да подкупят. В неделя в окупирания град се състоя многохиляден антируски протест.

Русия очевидно се опитва да изгради незаконни алтернативни властови структури в Украйна. За това говори и новината, че е назначен временен кмет на окупирания южен украински град Мелитопол на мястото на задържания вчера законен кмет.Назначената Галина Данилченко досега е била депутат в градския съвет на Мелитопол от украинската проруска партия "Опозиционна платформа - За живота" (преди Партия на регионите).

Представители на Москва и Киев дадоха най-оптимистичната си досега оценка за напредъка във водените от тях преговори за войната в Украйна, като заявиха, че е възможно до дни да има положителни резултати, предаде Ройтерс.

19.30

Над 2100 жители на Мариупол са загинали от началото на офанзивата

Над 2100 жители на южния украински пристанищен град Мариупол са загинали от началото на руската офанзивата, заяви кметството, цитирано от Франс прес.

"Окупаторите удрят цинично и целенасочено жилищни сгради, гъсто населени райони, унищожават детски болници и градска инфраструктура. До днес при руските нападения са загинали 2187 жители на Мариупол", се казва в изявление на кметството в Телеграм. "За 24 часа станахме свидетели на 22 обстрела на мирен град. Около 100 бомби вече бяха хвърлени над Мариупол", добавят местните власти.

Ключовият пристанищен град е разположен между Крим и Донбас. Той е в "почти отчаяна ситуация" с недостиг на храна, лишен от вода, газ, електричество и комуникации, заяви в петък организацията "Лекари без граница". В петък местните власти съобщиха за 1582 жертви.

Няколко опита за изпращане на хуманитарна помощ в града се провалиха през последните дни. Нов конвой със 100 тона вода, храна и медикаменти, придружаван от православни свещеници, е потеглил към Мариупол, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски. В публикувано днес следобед видео той уточни, че конвоят е на 80 км от града.

19.00

Представители на Москва и Киев с оптимистични коментари за напредъка на преговорите

Представители на Москва и Киев дадоха най-оптимистичната си досега оценка за напредъка във водените от тях преговори за войната в Украйна, като заявиха, че е възможно до дни да има положителни резултати, предаде Ройтерс.

Заместник-държавният секретар на САЩ Уенди Шърман отделно от коментарите на двете страни заяви, че Русия показва признаци на готовност да води преговори по същество за прекратяване на конфликта, взел хиляди жертви и принудил над 2,5 милиона души да напуснат домовете си.

Украйна е заявявала, че е готова да преговаря, но не и да се предаде или да приеме ултиматуми, припомня Ройтерс.

"Принципно няма да отстъпим по никакви позиции. Русия вече разбира това. Русия вече започна да говори конструктивно", каза в публикуван в интернет видеозапис украинският преговарящ Михайло Подоляк, съветник на президента Володимир Зеленски. "Мисля, че ще постигнем някакви резултати буквално до дни", добави той.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. will not give up any of the positions. Our demands are - the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Членът на руската делегация на преговорите Леонид Слуцки заяви пред агенция РИА Новости, че преговорите са довели до съществен напредък. Според него може да се очаква в следващите дни двете страни да стигнат до обща позиция и да има документи за подписване.

Публичните коментари на двете страни бяха направени почти едновременно, на 18-ия ден на войната, започнала на 24 февруари, отбелязва Ройтерс.

18.10

Антируски протест в Херсон

В южния украински град Херсон се състоя голям протест срещу окупацията му от руските сили, съобщават местни медии, цитирани от Франс прес.

Снимки, публикувани от регионалния новинарски сайт Суспилне, показват стотици хора, които протестират на Площада на свободата, близо до кино "Украйна", като развяват много синьо-жълти знамена. На видеозаписи, публикувани в друг местен сайт - "Украинска правда", се чува, че събралите се скандират: "Вървете си у дома", "Идете си у дома, докато сте още живи" и "Херсон е Украйна". На кадрите се вижда, че близо до протестиращите има бронирани машини и военни, които обаче не се намесват.

На друго видео, публикувано от неправителствената организация "Информационна съпротива" (Information Resistance) - създадена през 2014 г. след руската анексия на Крим и окупирането на територии в Източна Украйна от проруски сепаратисти - се вижда, че протестиращите скандират, че руските войници са "фашистки окупатори". В края на едноминутното видео се чуват звуци, които приличат на изстрели.

Град Херсон, намиращ се близо до Крим, беше първият голям украински град, превзет от руските сили след нахлуването им на 24 февруари в Украйна. По-рано украински представители, включително външният министър Дмитро Кулебга, обвиниха Русия, че иска да организира в града "фалшив референдум", за да създаде "фалшива народна република".

16.30

Трийсетина ранени при удари по голям манастир в Източна Украйна; обвинения към Русия, че използва фосфорни бомби

Трийсетина души бяха ранени при удари по голям манастир в района на източната украинска Донецка област тази нощ, предаде Франс прес, като се позова на генералната прокуратура на Украйна.

Близо 1000 души са намерили убежище в Святогорския манастир.

По-рано представител на украинските власти в Донецка област, част от която е окупирана от проруски сепаратисти, каза, че един човек е бил убит, а друг - ранен, при обстрел на влак, който евакуирал хора към западния град Лвов.

В друг източен украински регион - Луганска област по на север, Олексий Билошицки, началникът на полицията в Попасная, обвини руските сили, че са пуснали в града фосфорни бомби. "Неописуеми страдания и пожари", написа той във Фейсбук.

Франс прес прави уговорката, че не може да потвърди тази информация.

Украинският омбудсман Людмила Денисова отправи същите обвинения към Русия. Тя публикува снимка от мястото на предполагаемата атака в Попасная през нощта, но не уточни дали Киев разполага с доказателства, че Москва е използвала фосфорни бомби - муниции, чиято употреба в населени места е забранена с международен договор, отбелязва Ройтерс.

Святигорският манастир и Попасная се намират в райони съответно от Донецка и Луганска област, които не бяха контролирани от проруските сепаратисти към момента на началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари, отбелязва АФП.

15.30

Близо 125 хиляди евакуирани по хуманитарни коридори; 67 цивилни погребани в масов гроб в Буча

Близо 125 хиляди души са били евакуирани по хуманитарни коридори от райони в Украйна, където се водят военни действия, каза президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Днес ключовата задача е Мариупол", подчерта Зеленски във видеообръщение. Той добави, че конвой с хуманитарни доставки е само на около 80 километра от обсадения от руските сили югоизточен украински пристанищен град, където са блокирани над 400 хиляди души.

В петък градският съвет на Мариупол каза, че най-малко 1582 цивилни са загинали там в резултат на руския обстрел и блокада, отбелязва Ройтерс. Агенцията прави уговорката, че не може да провери тази информация.

На сателитни снимки от вчера се виждат пожари в западната част на Мариупол и десетки сериозно засегнати жилищни сгради.

67 тела на убити цивилни бяха положени масов гроб в украинския град Буча, близо до столицата Киев, след тежки сражения в района, съобщи ДПА.

На видеозапис, публикуван от УНИАН, се вижда как трупове в черни чували се пренасяни от камион в яма.

Местен лекар каза пред украински медии, че не всички тела са разпознати.

Над 570 цивилни са били убити в Украйна от началото на руската инвазия, сочат данни на ООН. Украинското правителство твърди, че жертвите са много повече, отбелязва ДПА.

14.00

Русия назначи кмет на окупирания украински град Мелитопол

Русия назначи Галина Данилченко за временен кмет на окупирания южен украински град Мелитопол, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е първото по рода си назначение от началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари.

Кметът на Мелитопол Иван Фьодоров бе задържан в петък от руските въоръжени сили. "Генералната прокуратура" на провъзгласената от проруските сепаратисти в Източна Украйна Луганска народна република съобщи, че е завела наказателно дело срещу Фьодоров по подозрения, че е "оказвал финансова и друга помощ" на украинската националистическа организация "Десен сектор" за "извършването на терористични престъпления срещу мирните жители на Донбас".

Галина Данилченко досега е била депутат в градския съвет на Мелитопол от украинската проруска партия "Опозиционна платформа - За живота" (преди Партия на регионите).

Данилченко призова местните жители да "се приспособят към новата реалност". В Мелитопол има хора, които ще се опитат да дестабилизират ситуацията и да провокират агресия, предупреди тя.

Данилченко планира да създаде комитет от народни избраници, който да решава проблемите в града с население от около 150 хиляди души.

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Жозеп Борел разкритикува остро Русия за задържането на кметовете на Мелитопол и на друг украински град в южната Запорожка област - Днепрорудное. Тези отвличания са "поредната атака срещу демократичните институции в Украйна", написа днес в Туитър Борел, цитиран от ДПА.

Той обвини Русия, че се опитва да изгради "незаконни алтернативни властови структури" в Украйна.

13.30

Най-малко 35 души са убити при руската атака срещу украинската военна база край Лвов

Най-малко 35 души са били убити, а 134 - ранени, при руските въздушни удари, поразили днес военната база в украинския град Яворов, близо до полската граница, съобщи ръководителят на Лвовската областна администрация Максим Козицки, цитиран от Франс прес.

Предишните данни бяха за девет убити и 57 ранени.

През последните години базата, която се намира на около 40 километра северозападно от град Лвов и на 25 километра от границата с Полша, се е използвала като полигон за учения на украинските сили, обучавани от чуждестранни инструктори, главно американци и канадци, отбелязва АФП.

13.15

Девет убити при бомбардировки в Николаев

Девет души са били убити при руски бомбардировки в украинския южен пристанищен град Николаев, близо до Одеса, съобщи днес губернаторът на Одеска област Виталий Ким, цитиран от Франс прес.

Той не даде подробности.

Николаев, на 130 километра източно от Одеса, е подложен на тежки бомбардировки през последните дни, отбелязва АФП. Градът е опустял и почти всички магазини са затворени. Хиляди местни жители избягаха към град Одеса, който засега не е засегнат от военните действия.

Превземането на Николаев, с население от около 500 хиляди души, би открило пред руската армия път по суша към Одеса. Ключовото украинско пристанище на Черно море с 1 милион жители евентуално може да бъде отрязано от останалата част от Украйна, отбелязва ДПА.

13.00

Тежки сражения около Киев

Боевете около Киев се засилват. Украинската армия съобщи днес за тежки сражения в Ирпен и Макаров, близо до столицата, предаде ДПА.

Около 20 хиляди цивилни са били евакуирани от Киевска област вчера.

Руските въоръжени сили затягат обръча около украинската столица, отбелязва Франс прес. Вече проникнали в предградия на Киев, те се опитват да ликвидират отбранителните точки северно и западно от града, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили.

Украинската столица се подготвя за обсада. В Киев са натрупани запаси от основни храни, които са достатъчни за две седмици за останалите в града два милиона души, съобщиха днес местните власти, цитирани от УНИАН.

12.00

При удара срещу военна база до Лвов са убити девет души

При руския въздушен удар срещу военна база близо до град Лвов в Западна Украйна са убити девет и ранени 57 души, съобщиха военното управление в Лвовска област и кметът на града Андрий Садови, цитирани от световните агенции.

В поразената при удара база в Яворов, която се намира близо до полската граница, работят чуждестранни военни инструктори, каза украинският министър на отбраната Олексий Резников, цитиран от Ройтерс. Не е ясно дали някой от тях е бил на мястото по време на атаката.

"Русия атакува Международния център за поддържане на мира и сигурността близо до Лвов. Там работят чуждестранни инструктори. Информацията за жертвите се изяснява", посочи Резников в пост в интернет.

"Това е нова терористична атака срещу мира и сигурността близо до границата с ЕС-НАТО. Трябва да се действа за спирането на това. Затворете небето!", призова украинският министър на отбраната, цитиран от Франс прес. Резников повтори искането на Киев за създаване над Украйна на зона, забранена за полети - нещо, което НАТО отказва да направи, опасявайки се от разрастване на конфликта.

Според ръководителя на Лвовската областна администрация руски самолети са изстреляли около 30 ракети срещу Международния център за поддържане на мира и сигурността в Яворов, но някои от тях са били прехванати.

Към този момент Ройтерс не може да провери информацията чрез независими източници. Кремъл засега не е отговорил на молбата за коментар за ракетния удар, нанесен толкова близо до границата с НАТО, посочва агенцията.

Кореспонденти на Ройтерс са видели 19 линейки с включени сирени да идват откъм базата в Яворов.

10.00

Руски въздушен удар срещу военна база край Лвов до полската граница

Руските сили нанесоха въздушен удар срещу военна база край Яворов в Западна Украйна, близо до полската граница, съобщи днес военното управление във Лвовска област, цитирано от Ройтерс.

"Окупаторите нанесоха въздушен удар по Международния център за поддържане на мира и сигурността в Яворов. По предварителни данни те са изстреляли осем ракети", посочи в изявление управлението.

По първоначални сведения "няма загинали, но се проверява информация за наличието на ранени", каза Антон Миронович, говорител на Академията на сухопътните войски на украинските въоръжени сили, цитиран от агенция Интерфакс Украйна.

Базата, която се намира на по-малко от 25 км от границата с Полша, е една от най-големите в Украйна и най-голямата в западната част на страната. Там се организират повечето военни учения на Украйна със страни от НАТО, отбелязва Ройтерс.

Междувременно кметът на друг град в Западна Украйна - Ивано-Франковск, на около 100 км от Лвов - съобщи за нанесен рано тази сутрин въздушен удар по летището на града, посочва АФП.

Експлозиите тази сутрин се дължат на удар срещу летището. В момента установяваме фактите, написа в страницата си във Фейсбук кметът Руслан Марцинков.

По-рано украинският новинарски портал "Киив индипендънт" (Kyiv Independent), цитиран от ДПА, съобщи, че Лвов, който се намира на около 70 км от полската граница, е бил поразен от няколко ракети. "Множество експлозии са чути във Лвов и Херсон и има съобщения, че Лвов е подложен на руско ракетно нападение", посочи медията.

Репортер на ДПА в полския град Пшемисъл каза, че експлозиите са били чути и в Полша.

09.45

Руснаците искат да инсценират референдум, за да създадат независима република в Херсон

Руснаците искат да инсценират референдум, за да създадат независима република в Херсон, град, който се намира близо до Крим, върху който те поеха контрол на 3 март. Това твърдят няколко украински представители, предаде Франс прес.

"След сценария от 2014 г. руснаците се опитват отчаяно да организират фалшив референдум, за създаването на една фалшива народна република Херсон", написа в Туитър дипломат номер едно на Украйна Дмитро Кулеба.

"Предвид факта, че няма никаква народна подкрепа, това ще бъде постановка", прогнозира той и призова да се наложат строги санкции срещу Русия, ако подобно нещо се случи. "Херсон ще бъде винаги в Украйна", допълни той.

"Понастоящем нашествениците звънят на членовете на областния съвет, за да им предлагат да сътрудничат и да създадат независима република", заяви в Телеграм украинската парламентарна представителка за човешките права Людмила Денисова.

Херсон е първият голям град, който руските сили превзеха след инвазията в Украйна, започнала на 24 февруари.

Украинският президент Володимир Зеленски призова украинските области, в това число и Херсон, да не повтарят опита на Донецк и Луганск, предаде Асошиейтед прес.

"Окупаторите на територията на Херсонска област се опитват да повторят тъжния опит от създаването на псевдорепублики. Те шантажират местните лидери, упражняват натиск над депутатите и търсят някого, когото да подкупят", заяви Зеленски. Той съобщи, че членове на общинския съвет на Херсон са отхвърлили планове за нова "псевдорепублика".

"Украйна ще устои на този тест. Ние имаме нужда от време и сила, за да разбием военната машина, която навлезе в нашата земя", заяви Зеленски.

09.30

Столтенберг заяви, че Русия може да се опита да използва химически оръжия

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че Русия може да се опита да използва химически оръжия след инвазията си в Украйна и каза, че това би било военно престъпление, предаде Ройтерс.

"В последните дни ние чухме абсурдни твърдения за лаборатории за химическо и биологично оръжие", заяви Столтенберг в интервю за германското издание "Велт ам Зонтаг". Той допълни, че Кремъл измисля фалшив претекст, за да оправдае онова, което не би могло да бъде оправдано.

"Сега, когато тези фалшиви твърдения бяха направени, ние трябва да сме бдителни, защото е възможно самата Русия да планира операции с химически оръжия, докато изфабрикува тези лъжи. Това би било военно престъпление", каза Столтенберг.

Той допълни, че въпреки, че украинският народ се съпротивлява на руската инвазия с кураж, идните дни вероятно ще донесат дори по-големи трудности.

09.00

Шрьодер е разговарял няколко часа с Путин в четвъртък вечерта

Бившият канцлер на Германия Герхард Шрьодер се е срещнал с руския президент Владимир Путин като част от усилията да се сложи край на войната в Украйна и двамата са разговаряли в продължение на няколко часа в четвъртък вечерта, пише германският в. "Билд ам зонтаг", цитиран от Ройтерс. Не е ясно какво е било постигнато по време на разговора. Изданието се позовава на човек, запознат детайлно с дейностите на Шрьодер. То пише, че бившият канцлер е имал и продължителен разговор с един от близките съветници на Путин.

Шрьодер е отпътувал от Москва рано вчера сутринта със съпругата си. Те са летяли до Истанбул.

Изданието не съобщава подробности за разговорите на Шрьодер в Москва.

Според "Билд ам Зонтаг" Шрьодер, който е личен приятел на Путин и има и връзки с руски компании, се е срещнал с група украинци с връзки с украинската делегация в преговорите за мир с Русия. Срещата е била в понеделник в Турция. Шрьодер сега е единственият, който има директен контакт с Путин и с висши украински представители, пише германското издание.

Източници от германското правителство казаха, че не са се съгласявали на никаква среща на Шрьодер с Путин в Москва, нито пък са участвали в подготовката на тази мисия.

Шрьодер, който е социалдемократ и беше канцлер на Германия от 1998 г. до 2005 г., е в борда на руския гигант "Роснефт" и е председател на акционерния комитет на компанията, която е натоварена със задачата да строи "Северен поток 2". Той бе призован от някои германски политици да се оттегли от постовете си заради руската инвазия в Украйна.

08.30

Около 13 000 души са били евакуирани в събота от редица украински градове

Около 13 000 души са били евакуирани в събота от редица украински градове, заяви украинската вицепремиерка Ирина Верешчук, предаде Ройтерс.

Тя допълни, че никой не е успял да напусне обсадения град Мариупол и упрекна руските сили, че са възпрепятствали това.