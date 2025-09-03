Ден на национален траур в Португалия, след като 15 души загинаха при дерайлиране на фуникуляр

Най-малко 15 души загинаха и 18 бяха ранени в четвъртък, когато фуникулярът "Глория" в столицата на Португалия Лисабон дерайлира и катастрофира.
Новината беше съобщена от говорител на службите за спешна помощ, цитиран от Ройтерс.
Властите не обявиха самоличността на жертвите и не разкриха от какви националности са, но казаха, че има чужденци сред тях.
Фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г., е популярна туристическа забележителност. Свързва зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала "Барио Алто", известен с оживените си нощни заведения, който е на един от лисабонските хълмове.
Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща.
Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.
"Това е трагичен ден за града ни. Лисабон скърби, това е трагичен, трагичен инцидент", каза кметът Карлош Моедаш
Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите. Освен "Глория" са прочути фуникулярите "Бика" и "Лавра", както и асансьорът с панорамна платформа на върха "Санта Жуста". Фуникулярите се открояват с жълтия си цвят, подобен на този на лисабонските трамваи.
Фуникуляр (чужда дума, която няма български превод) е нещо като асансьор, който се издига (не право нагоре), а по наклон.
Скъсан КАБЕЛ не може да предизвика тази трагедия. Кабелът е изолиран електрически проводник и той не се натоварва с тежести. Съсало се е носещо стоманено въже, с което се дърпа фуникуляра. Подобен фуникуляр ( но по-малък) в България има в Цари Мали град.
