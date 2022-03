Ден шести от войната: Русия струпва все повече сили около Киев

Продължаващи тежки сражения и струпване на още повече военни части около столицата Киев. Такава е равносметката в началото на шестия ден от военните действия в Украйна и след първия рунд преговори за мир между двете страни.

Русия струпва още сили около Киев, който от няколко дни е обграден, но не е превзет. Според сателитни снимки на американската компания "Максар" военният конвой около столицата е с дължина 64 км. Освен това на северна граница с Беларус са разположена военна техника на още 32 км. Тя включва допълнителни военни сили и хеликоптери.

Харков също бе атакуван с ракетен обстрел. Малко по-късно, по подобие на Киев, там бе въведен комендантски час. Украинските власти твърдят, че това предпазва цивилното население, а всеки, който е навън след определен час се счита за опасен.

От 1 март в Киев се забранява продажбата на алкохол, съобщи кметът Виталий Кличко. Той предупреди собствениците на магазини и аптеки да не повишават цените на стоките си.

"По време на война това равносилно на грабеж", написа Кличко.

Над 70 украински войници са загинали след артилерийска стрелба по военна база в гр. Охтирка, намиращ се между Киев и Харков, съобщиха световните агенции.

Кметът на Купянск, в Харковска област, Генадий Мацегоре е бил обвинен в държавна измяна след като е предал града без бой. Това съобщи във фейсбук главният прокурор на Украйна Ирина Венедиктова. Според нея Мацегоре е предложил помощ на руските части.

За пет дни Русия е извършила 56 ракетни удара и е изстрелял 113 крилати ракети, обяви украинския президент Володимир Зеленски. Той допълни, че след бомбардировката на Харков е време Западът да помисли за забранена за полети зона за руските ракети, самолети и хеликоптери над Украйна, предаде БТА.

"Държава, която извършва военни престъпления, не бива да е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН", каза още украинският лидер.

Според "Ройтерс" САЩ са реагилира хладно на предложението на Зеленски за забранена за полети зона, тъй като това би означавало директен конфликт с Москва. Говорителката на Белия дом Джени Саки коментира, че за да се приложи подобна мярка трябва да бъдат изпратени войници.

"Разполагането на американски войници, което би довело...потенциално до директен конфликт и война с Русия, което е нещо, в което ние не планираме да участваме", заяви тя.

Междувременно украинският външен министър Дмитро Кулеба съобщи, че е имал разговор с американския държавен секретар Антъни Блинкен. Кулеба получил уверение, че щатската подкрепа за Украйна остава незименна.

"Аз подчертах, че Украйна иска мир, но докато трае атаката на Русия срещу нас, се нуждаем от още санкции и оръжия. Държавният секретар ме увери, че ще получим и двете", написа външният министър.

In our call, @SecBlinken affirmed that the U.S. support for Ukraine remains unfaltering. I underscored that Ukraine craves for peace, but as long as we are under Russia’s assault we need more sanctions and weapons. Secretary assured me of both. We coordinated further steps. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022