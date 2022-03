Ден шести: Русия удари тв кулата в Киев, струпва все повече сили около града (обновява се)

Руската армия удари телевизионната кула в украинската столица Киев и прекъсна излъчването на сигнала. Преди това говорител на руското военно министерство призова жителите на Киев, живеещи в близост до целите ѝ, да се евакуират. Като цели бяха посочени сгради на украинските служби за сигурност и технологична инфраструктура, за да бъдат "прекъснати информационните атаки срещу Русия".

Същевременно Русия струпва още сили около Киев. Според сателитни снимки военният конвой около столицата е с дължина 64 км. Освен това на северна граница с Беларус е разположена военна техника на още 32 км. Появиха се съобщения, че и беларуски военни части са преминали границата с Украйна.

Продължават тежките сражения и на други места. Руската армия твърди, че е отрязала достъпа на украинските военни до Азовско море, а на жесток ракетен обстрел бе подложен Харков.

След безрезултатните понеделнишки преговори между двете страни, бе съобщено, че в сряда предстои втори рунд преговори.

18.20

Русия е атакувала телевизионната кула в Киев

Русия удари телевизионната кула в Киев, намираща се в центъра на украинската столица. Взривът отекна в целия град, над квартал Баби Яр се вижда облак дим.

В резултат на обстрела е засегната апаратната и транслацията на каналите ще е временно недостъпна, съобщи Украинският концерн по радио и телевизия във вторник вечерта.

Има петима убити при руския удар срещу телевизионната кула в Киев, съобщи Франс прес. Агенцията цитира украинската Държавна служба за извънредни ситуации. На страницата си във Фейсбук службата написа, че по предварителни данни петима души са убити и петима са ранени при атаката срещу кулата, предизвикала прекъсване на предаването на телевизионните канали.

По-рано говорител на руското военно министерство каза, че руските сили ще атакуват технологична инфрастурктура в Киев, за да "прекъснат информационните атаки срещу Русия".

Но целите, които той цитира – служби, свързани със сигурността на Украйна, не включваха телевизионната кула в столицата, където работят само цивилни.

17.30

Преговорите между Русия и Украйна трябва да продължат утре

Следващият кръг от руско-украинските преговори трябва да се състои утре, на 2 март, както първоначално се договориха страните. Това заяви днес за ТАСС руски източник. "Както се договорихме първоначално, срещата трябва да се състои утре", каза събеседникът на агенцията.

Вчера в беларуската Гомелска област се състояха руско-беларуски преговори. Срещата е продължила пет часа. Не бяха постигнати реални резултати, но страните заявиха, че ще се срещнат отново в следващите дни, отбелязва Ройтерс.

17.00

Руската армия призова жителите на Киев, живеещи в близост до целите ѝ, да се евакуират

Руската армия ще нанесе удари срещу инфраструктура на украинските служби за сигурност в Киев и призова живеещите в близост мирни граждани да се евакуират, предаде Франс прес.

“С цел да спрем кибератаките срещу Русия ще бъдат нанесени удари с високоточни оръжия срещу технологична инфраструктура на ССУ (Службата за сигурност на Украйна) и на главния център на Отдела за психологически операции в Киев”, заяви говорителят на руското министерство на отбраната Игор Конашенков. “Призоваваме жителите на Киев, живеещи в близост до предавателните центрове, да напуснат домовете си”, добави той.

Киевчани приготвят коктейли "Молотов", сн. ЕПА/БГНЕС

Изявлението беше направено в момент, когато руските сили удвояват усилията си да превземат украинската столица. Конвой от руски бронирани машини с дължина няколко десетки километра се приближава към Киев от северозапад, показват сателитните снимки, публикувани тази нощ.

Украинските власти са обвинявали руската армия в нанасяне на удари по жилищни квартали в няколко града, особено в Харков, където се водят ожесточени боеве. Москва от своя страна твърди, че не напада мирни граждани, припомня АФП.

16.15

Русия твърди, че е лишила украинската армия от достъп до Азовско море

Руските въоръжени сили са лишили украинската армия от достъп до Азовско море, обяви министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от Ройтерс.

Подкрепяните от Русия сепаратисти са достигнали границите на украинската Донецка област и са се съединили с руските войски на брега, каза говорителят на ведомството Игор Конашенков.

Той увери, че украинските въоръжени сили вече нямат никакъв достъп до Азовско море. Според него руските военни вече контролират цялото украинско крайбрежие на този воден басейн.

16.30

ООН: Броят на бежанците от Украйна е достигнал 660 хиляди

Около 660 хиляди души са напуснали Украйна от началото на руската инвазия и са преминали в съседни държави, съобщи ООН, цитирана от Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че този брой е със 100 хиляди по-голям от обявения от световната организация вчера.

Сн. ЕПА/БГНЕС

"Ситуацията изглежда се е превърнала в най-голямата за века бежанска криза в Европа“, каза на брифинг в Женева Шабия Манту, говорителка на службата на върховния комисар на ООН за бежанците.

Тя призова държавите да продължат да предоставят достъп на хората, които напускат Украйна, включително и на хора от трети страни, които са принудени да бягат от насилието. "Подчертаваме, че не трябва да има дискриминация спрямо никой човек или група“, заяви Манту.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) междувременно съобщи, че някои нейни наблюдатели са блокирани в Харков и Херсон заради водените там боеве.

Някои наблюдатели в сравнително по-спокойните източни региони Луганск и Донецк също все още не са евакуирани, уточни ОССЕ, цитирана от ДПА.

Базираната във Виена организация обяви в петък, че ще евакуира своите служители, които са на специална мисия, която наблюдава и регистрира нарушенията на споразумението за спиране на огъня между Киев и подкрепяните от Русия бунтовници в Източна Украйна.

15.45

Русия забрани на медиите думите "война", "агресия" и "нахлуване"

Главната прокуратура и държавният телекомуникационен регулатор "Роскомнадзор" изискват от медиите да не публикуват материали, в които бойните действия на територията на Украйна се наричат "война", "агресия", "нахлуване", съобщава руският "Новая газета".

Тези, които нарушат нареждането, са заплашени с гигантски глоби и "перспектива за ликвидация".

От "Новая газета" разказват, че ситуацията е била обсъдена на редакционен съвет. Редакцията е предложила на читателите си да гласуват онлайн кой от два възможни подхода трябва да бъде избран: вестникът да продължи да работи в условията на военна цензура, изпълнявайки изискванията на властите, или да спре да работи до края на войната.

От общо 4 460 гласували за първия вариант са са обявила 93,9%, а за втория - 6,1%.

15.30

Върховната рада твърди, че беларуски войски са навлязли в Украйна

Беларуски войски преминаха украинската граница в Черниговска област, съобщи в Туитър парламентът на Украйна – Върховната Рада.

На Чернігівщину зайшли білоруські війська. Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов. Більше деталей згодом. — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 1, 2022

"Беларуски части нахлуха в Черниговската област. Информацията бе потвърдена от Виталий Кирилов, говорител на Северните териториални отбранителни сили. Повече детайли по-късно", гласи съобщението.

То идва малко след като президентът на Беларус Александър Лукашенко обяви, че страната му не планира да се включва във военни действия. Според местни медии беларуска колона от 33 военни машини е нахлула в региона, разположен северно от Киев.

15.10

Кремъл смята за прибързано да дава оценка на преговорите с Киев

Кремъл заяви днес, че е преждевременно да дава оценка на проведените вчера в Беларус преговори с Киев във връзка с руската инвазия в Украйна, предаде Франс прес.

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за преговорите, но е "прекалено рано да им бъде направена оценка", каза неговият прессекретар Дмитрий Песков.

Трябва да ги анализираме и след това да мислим за перспективите, докладвани от (главния преговарящ Владимир) Медински, отбеляза Песков, потвърждавайки, че преките преговори между руската и украинската делегация са в ход.

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу каза, че въоръжените сили на страната ще продължат специалната военна операция в Украйна до постигане на поставените цели.

Руската армия "не окупира Украйна", а Западът се опитва да използва украинския народ срещу Москва, заяви Шойгу по телевизията.

15.00

Киев предлага амнистия и възнаграждение на руски войници, които се предадат

Украйна предлага амнистия и парично възнаграждение на руски войници, които се предадат, предаде ДПА.

"Вземете решение. Елате без оръжие, с бяло знаме", написа във "Фейсбук" украинският министър на отбраната Олексий Резников.

На всеки войник се предлага сума, еквивалентна на повече от 40 000 евро. Твърди се, че кампанията се финансира от международната Ай Ти индустрия, отбелязва ДПА.

"Всеки, който отказва да е окупатор, ще донесе мир. За тези, които изберат пътя на окупатора, няма да има милост, каза украинският министър на отбраната.

Не може да бъде потвърдено, че предалите се руснаци наистина ще получат пари, отбелязва ДПА.

Според украински източници досега са били пленени най-малко 200 руски войници.

В публикувани видеозаписи на разпити много от тях заявяват, че са смятали, че участват във военни учения, но всъщност са били изпратени да се сражават в Украйна.

Русия нападна съседната си страна в четвъртък без да ѝ обяви война. По данни от ООН над 400 цивилни граждани са били убити от началото на конфликта. Според украински източници до рано тази сутрин руските въоръжени сили вече са изстреляли срещу страната най-малко 113 балистични ракети. Москва категорично отрича да е атакувала украински цивилни.

Министерството на отбраната на Украйна обяви, че към тази сутрин са били убити повече от 5700 руски войници. Тази информация не е потвърдена от независими източници. Украйна казва, че е унищожила 29 самолета, 29 хеликоптера и 198 танка, принадлежащи на руските въоръжени сили.

Поразена украинска бронирана машина край Бровари, сн. ЕПА/БГНЕС

14.50

Столтенберг призова Русия да прекрати войната в Украйна

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова Русия да прекрати войната в Украйна и да изтегли всички свои сили, предаде Ройтерс.

Алиансът няма да изпрати войски или бойни самолети в подкрепа на Киев, тъй като не иска да се включи в конфликта, уточни в същото време той.

"Руското нападение е напълно неприемливо и е подпомогнато от Беларус", каза Столтенберг след среща с полския президент Анджей Дуда.

"НАТО е отбранителен съюз, ние не търсим конфликт с Русия. Тя трябва незабавно да прекрати войната, да изтегли всичките си сили от Украйна и да се ангажира добросъвестно в дипломатически усилия", призова Столтенберг.

Той се срещна с Дуда във военновъздушната база Ласк, Централна Полша. Двамата обсъдиха сигурността на източния фланг на НАТО в контекста на руската инвазия в съседна Украйна.

14.30

Лукашенко: Беларус не планира да се присъедини към Русия в Украйна

Беларус ще разположи още войски по границата си с Украйна, но няма планове да се присъедини към руската военна операция в съседната страна, каза президентът Александър Лукашенко, цитиран от държавната информационна агенция БелТА.

Той уточни, че "става въпрос за добре обучени групи за бързо реагиране, които са готови да спрат всяка провокация и всяко военно действие срещу Беларус“.

Беларуският президент отбеляза, че е помолил руския си колега Владимир Путин да остави част от силите на Съюзната държава за защита на Гомелска област.

Беларус няма никакви планове да се присъедини към руската военна операция в Украйна, увери Лукашенко и отрече твърденията, че беларуски войници атакуват Украйна от територията на страната си.

Според беларуския президент началото на преговорите между Украйна и Русия е увеличило надеждата, че може да бъде сложен край на военните действия.

13.40

Руските войски се опитват да обсадят Киев и Харков

Руските войски се опитват да обсадят украинската столица Киев и втория по големина град в страната - Харков, на североизток, заяви Олексий Арестович, съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

През нощта руските сили са обстрелвали с артилерия Киев, Харков и южния пристанищен град Мариупол. Украинската армия е свалила руски военни самолети в района на столицата, каза Арестович на брифинг, предаван по телевизията.

Пораженията в Харков, сн. ЕПА/БГНЕС

Най-малко 10 души са били убити, а 35 - ранени, при руския обстрел на центъра на Харков, съобщи в социалните мрежи съветникът в украинското министерство на вътрешните работи Антон Херашченко, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че продължава разчистването на отломките и ще има още жертви.

Лидерът на подкрепяната от Русия т. нар. Донецка народна република (ДНР), провъзгласена от сепаратистите в Източна Украйна, Денис Пушилин междувременно заяви, че неговите сили имат за цел днес да обсадят Мариупол, съобщи РИА Новости.

Югоизточният украински пристанищен град е под постоянен обстрел, каза тази сутрин неговият кмет.

Сепаратистите заявиха, че искат да открият два хуманитарни коридора за жителите на Мариупол. Хората ще могат да напуснат града до утре, заяви Едуард Басурин, говорител на силите на ДНР, цитиран от ДПА.

"Гарантираме безопасното преминаване през участъците на магистрала А58 в посока (украинската) Запорожка област и Руската федерация", каза Басурин. Той добави, че руските военни ще оказват помощ на хората.

11.40

Руски ракети са поразили административна сграда и жилищни квартали в Харков

Руски ракети са поразили центъра на втория по големина украински град, включително жилищни квартали и сградата на местната администрация, съобщи управителят на Харковска област в Украйна Олег Синегубов, цитиран от Ройтерс.

На шестия ден от началото на руската инвазия Синегубов заяви, че руските сили са изстреляли ракети "Град" и крилати ракети срещу Харков, но защитниците на града устояват на нападенията. "Подобни атаки са геноцид срещу украинския народ и военно престъпление срещу цивилното население", подчерта той.

Харков е под обстрела на ракети, сн. ЕПА/БГНЕС

Облечен с бронирана жилетка и с каска на главата, Синегубов казва на видеозапис, качен в социалните мрежи, че е все още много рано за оценка на броя на жертвите.

Той сподели видео, на което сградата на местната администрация бива ударена от ракета, която експлодира. Ройтерс засега не може да потвърди от независим източник достоверността на записа.

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба призова за по-строги международни санкции срещу Русия след, по думите му, "варварската атака" срещу Харков.

"Варварски руски ракетни удари по централния Площад на свободата и жилищни квартали в Харков. (Руският президент Владамир) Путин не е способен да сломи Украйна. Той извършва в яростта си повече военни престъпления, убива невинни цивилни", написа Кулеба в социалните мрежи.

11.00

Над 70 украински войници са били убити при руски обстрел на военна база

Над 70 украински войници са били убити при руски обстрел вчера на военна база в град Охтирка, в Сумска област, в Североизточна Украйна, написа във Фейсбук областният управител Дмитро Живитски, цитиран от Ройтерс.

Областният управител качи в интернет кадри от изпепелена четириетажна сграда, чиито руини са претърсвани от спасители. По-късно Живитски написа във Фейсбук, че по време на боевете са били убити също руски войници и няколко местни жители. Информацията засега не може да бъде потвърдена от независими източници, посочва Асошиейтед прес.

Украинци бранят Бровари, сн. ЕПА/БГНЕС

Лидерът на Чечения и близък съюзник на руския президент Владимир Путин, Рамзан Кадиров съобщи днес, че двама чеченски бойци са били убити, а шест ранени в боевете в Украйна, отбелязва Ройтерс.

10.50

Киев съобщава за свалени руски изтребители

Украинската армия съобщи, че е свалила няколко руски изтребителя, след като руската инвазия в Украйна навлезе днес в шестия си ден, предаде ДПА.

Пет руски изтребителя и един хеликоптер са били свалени по време на въздушни атаки вчера, съобщиха в. "Украинска правда" и украинските военновъздушни сили. Информацията не може да бъде потвърдена от независими източници, посочва агенцията.

Според информациите бойните самолети са свалени при въздушни атаки срещу градовете Василков и Бровари близо до Киев, а крилата ракета и хеликоптер са свалени близо до украинската столица.

Съобщава се, че украински самолети са изстреляли ракети и бомби срещу руски танкове и войски близо до Киев и до град Житомир. Според информациите украински бойни самолети са хвърлили бомби в северната Черниговска област и в южния украински град Бердянск, превзет от руските сили.

Според ООН досега в конфликта са загинали повече от 100 цивилни. Украинското правителство изчислява броя на цивилните жертви на над 150 души, посочва ДПА.

09.00

В Киев се забранява продажбата на алкохол

От 1 март в Киев се забранява продажбата на алкохол, съобщи кметът Виталий Кличко. Той предупреди собствениците на магазини и аптеки да не повишават цените на стоките си.

"По време на война това е равносилно на грабеж", написа Кличко.

07.30

Обвинен в измяна кмет

Кметът на Купянск, в Харковска област, Генадий Мацегоре е бил обвинен в държавна измяна след като е предал града без бой. Това съобщи във фейсбук главният прокурор на Украйна Ирина Венедиктова. Според нея Мацегоре е предложил помощ на руските части.

07.00

64-километров руски конвой към Киев

Руският военен конвой северно от Киев е дълъг около 64 километра

Сателитни кадри, заснети в понеделник, показват, че руският военен конвой северно от украинската столица Киев е дълъг около 64 километра, а не 27 километра, както бе съобщено по-рано, съобщи американската частна компания "Максар", предаде Ройтерс.

"Максар" съобщи също така, че на по-малко от 32 километра на север от границата на Беларус с Украйна са разположени допълнителни наземни сили и хеликоптери.

06.30

Зеленски поиска "забранена за полети зона

За пет дни Русия извърши 56 ракетни удара и изстреля 113 крилати ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

След бомбардировката на Харков е време Западът да помисли за забранена за полети зона за руските ракети, самолети и хеликоптери над Украйна, каза още украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че днешните преговори между Русия и Украйна са протекли на фона на бомбардировките на украинските градове и територия.

Държава, която извършва военни престъпления, не бива да е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, изтъкна украинският президент.

Зеленски призова също така да бъде блокиран достъпът на Русия до всички пристанища и летища на света, предаде Франс прес.

Според "Ройтерс" САЩ са реагилира хладно на предложението на Зеленски за забранена за полети зона, тъй като това би означавало директен конфликт с Москва. Говорителката на Белия дом Джени Саки коментира, че за да се приложи подобна мярка трябва да бъдат изпратени войници.

"Разполагането на американски войници, което би довело...потенциално до директен конфликт и война с Русия, което е нещо, в което ние не планираме да участваме", заяви тя.

Междувременно украинският външен министър Дмитро Кулеба съобщи, че е имал разговор с американския държавен секретар Антъни Блинкен. Кулеба получил уверение, че щатската подкрепа за Украйна остава незименна.

"Аз подчертах, че Украйна иска мир, но докато трае атаката на Русия срещу нас, се нуждаем от още санкции и оръжия. Държавният секретар ме увери, че ще получим и двете", написа външният министър.

In our call, @SecBlinken affirmed that the U.S. support for Ukraine remains unfaltering. I underscored that Ukraine craves for peace, but as long as we are under Russia’s assault we need more sanctions and weapons. Secretary assured me of both. We coordinated further steps. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022