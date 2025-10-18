Ден след книжката: Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи са загинали при тежка катастрофа край Бургас, съобщи местният сайт "Флагман". По информация на изданието те са пътували с кола, която се е движела с изключително висока скорост. Шофьорът е изгубил контрол и автомобилът се е забил в дърво. Инцидентът е станал на пътя Бургас-Созопол близо до отбивката за Черноморец.
Според информация на БНТ шофьорът е 18-годишен, който взел книжка едва преди ден. Той е от село Зидарово. На задната седалка е пътувал 17-годишен с немско гражданство. Той също е починал на място. Третата жертва е също е 17-годишно момче от село Габър. Той е бил жив при пристигането на линейката, но е починал на път към болницата в Бургас.
По случая е започнало разследване. Според очевидци, цитирани от "Флагман", може би става дума за гонка. Бургаското издание пише, че ударът е бил толкова силен, че двигателят на колата е изхвърчал.
За какъвто и манталитет да става въпрос важното е в случая, че тези които сме надмогнали пубертета носим вина, защото им даваме оръжие с което да правят поразии. За това и пиша за нещо просто, лесно изпълнимо - караш 70 конски сили автомобил и забравяш за подобни скорости, просто защото не може да ги развиеш. Като покараш някоя година и изпаднеш в редица ситуации, крилата ти малко се поприберат - може да караш и мощна кола! Хората са различни, едни покоряват Еверест, други не си представят различно …
от спа хотели. Когато съвпаднат безразсъдни младежи с неумели родители и мощен автомобил идва и резултата. Обществото е длъжно да повлияе на някой от тези 3 фактора. Изключително отвратително, направо фашистко звучи че обществото нямало нужда от такива хора. Те дори още не са се оформили като личност на тези години, хормоните се по-силни от повечето опияти, за какво въобще говорим! Сигурното е, че това е загуба не само за роднините и приятелите, а за цялото общество и дори да твърдим, че сами са си виновни просто се опитваме да отхвърлим собствената си отговорност...
Напишете етноса на тримата :)
А добре ли е първо да убият някой случаен човек? Сега останалите селски пръчки, за които е ясно, че правилата не важат ще си имат нагледен пример, който да им напомня, че полиция може да няма, но съдбата дебне.
Ако нямаше дърво, всичко щеше да е наред. Ама май дървото е било зад волана. Няма да кара като пенсионер, я! Така разсъждават тия недоносените. Те нямат никаква представа каква опасност е автомобилът на всякаква скорост. И никакъв инструктор не е в състояние да им промие "замърсените" мозъци. А ако книжката е и купена, всичко си идва на мястото.
Радостта е, че са загинали преди да са успели да убият някой друг - например теб!
Изключително елементарна манипулация за размиване на отговорността на изродчетатата като се обявят всички момчета за "малоумни". А истината е , че "малоумните момчета" се появяват само в семейства на малоумни родители и остават такива до края на живота си!
Какво показват кръвните проби на шофьора - дрогиран, пиян или пиян и дрогиран?
В този живот, рано или късно, всеки получава това което е търсил.
Загубата на тези животи безспорно е трагедия. Но някои от коментиралите по-надолу нямат представя за какви хора и какъв манталитет става дума. И книжката в случая изобщо не е важното. Сигурен съм, че този 18-годишният е карал и е правил изпълнения и преди да си я вземе.