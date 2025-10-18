Ден след книжката: Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи са загинали при тежка катастрофа край Бургас, съобщи местният сайт "Флагман". По информация на изданието те са пътували с кола, която се е движела с изключително висока скорост. Шофьорът е изгубил контрол и автомобилът се е забил в дърво. Инцидентът е станал на пътя Бургас-Созопол близо до отбивката за Черноморец.

Според информация на БНТ шофьорът е 18-годишен, който взел книжка едва преди ден. Той е от село Зидарово. На задната седалка е пътувал 17-годишен с немско гражданство. Той също е починал на място. Третата жертва е също е 17-годишно момче от село Габър. Той е бил жив при пристигането на линейката, но е починал на път към болницата в Бургас.

По случая е започнало разследване. Според очевидци, цитирани от "Флагман", може би става дума за гонка. Бургаското издание пише, че ударът е бил толкова силен, че двигателят на колата е изхвърчал.