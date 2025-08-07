Денем "Калиакра" е символ на българския флот, а вечерта – пицария

Ако в приказките магията свършва в полунощ, то за ветрохода "Калиакра" преобразяването се случва към 18 часа вечерта.

До към 5 ч. следобед корабът приема за обучение моряци и кадети от Висшето военноморско училище, но час след това се преобразява в италиански ресторант от популярна верига, става ясно от журналистически репортажи, снимки и реклами във фейсбук.

От отговорите на институции, дадени до Mediapool, се разбира, че годишната поддръжка на “Калиакра“ е приблизително равна на оборота на квартален магазин. Това явно тежи непосилно на държавата.

Ветроходът “Калиакра“ се използва за обучение на моряци и кадети, но всъщност е собственост на държавно дружество. Той е част от активите на Българския морски квалификационен център – държавна компания, която е част от активите на Министерството на транспорта и съобщенията.

Самият морски център описва “Калиакра“ като “символ на българското ветроходство“. Случващото се с този “символ“ обаче предизвиква сериозна загриженост.

Вкусове от дълбините

На 28 юли известна българска верига италиански ресторанти публикува на своята фейсбук страница обява, че използва "Калиакра" като ресторант.

Заповядайте на кораб "Калиакра" за морски вечери под платна, прохлада и вкусове от дълбините. Морски специалитети, вино и гледка, която спира дъха, твърди заведението.

Разликата с "наземния" ресторант е, че клиентите, които ще хапват и пийват върху "символа" на българския флот, плащат по 5 лева входна такса.

Фактът, че присъствието на ресторанта на борда на кораба не е еднократно, а постоянно, се подчертава от промотираното работно време: Всеки ден от 18:00 до 23:00.

Тогава акостира румънският ветроход

Няколко дни след превръщането на “Калиакра“ в ресторант за "вкусове от дълбините" във Варна идва знаков гост от чужбина. Румънският ветроходен кораб “Мирча“ акостира на гражданския порт в морската ни столицата.

Ветроходът “Мирча“ е символът на румънските военноморски сили. Румънската “Калиакра“, така да се каже. И двата кораба се използват за обучение на курсанти и кадети.

Двата кораба са на един пристан по едно и също време. Гледат се един друг. Разликата е, че вечер на палубата на символа на българския флот щъкат келнери, докато на румънския кораб – офицери, матроси и посетители.

Първи за преобразяването на “Калиакра“ пише на 3 август журналистът Румен Генов, който публикува галерия в своята фейсбук страница “Народен спорт“.

След това Генов пише и статия за БНР за българския и румънския кораб, озаглавена "Два легендарни ветрохода с два различни избора..."

Поради липсата на пресцентър Mediapool се обади на общия телефон на Българския морски квалификационен център, който има специален номер по въпроси за “Калиакра“. В отговор на въпроса дали корабът наистина е превърнат в кръчма, служителят каза: не, това е кораб.

В отговор на уточнението, че вече има публикувани снимки, служителят обясни: всеки може да прави, какво си иска.

Mediapool потърси реакция от Министерството на транспорта и съобщенията, което много бързо все отношение по въпроса. Институцията призна, че корабът се използва и за комерсиални цели, за да събере пари за издръжката си, но без да отговори на явното обстоятелство, че всяка вечер ветроходът е ресторант.

“Ветроходен кораб „Калиакра“ изпълнява своето основно предназначение и ежедневно на борда се провеждат обучения и професионална подготовка на морски лица – моряци, офицери и други специалисти във водния транспорт”, твърди транспортното министерство.

Първо моряците, после келнерите

Институцията обяснява, че на “Калиакра“ се извършват нормални морски дейности в часовете между 8:00 и 17:00 часа по одобрени графици от Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

Снимка: Румен Генов

Дори и към момента на кораба се обучават стажанти от Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" и ученици от Варненска морска гимназия, твърди министерството.

Без да се отрича изрично за странния бизнес на борда на “Калиакра“, министерството напомня, че Българският морски квалификационен център е търговско дружество, което самостоятелно планира своите дейности.

БМКЦ “обезпечава поддръжката на кораба със своите приходи. Месечните разходи за поддръжка и експлоатация на “Калиакра” са около 25 000 лева”, казва министерството в отговорите до Mediapool.

Информацията показва, че държавата се затруднява да осигури 300 000 лева за достойното съществуване на кораба, който сама оприличава като “символ на своя флот“. Толкова е оборотът на квартален магазин.

“След 17:00 часа на борда на кораба се провеждат различни събития, които не увреждат плавателния съд и не възпрепятстват основната му дейност. Те целят от една страна да осигурят допълнителни приходи за поддръжката на плавателния съд, и от друга страна - да популяризират професиите, свързани с морето”, твърди транспортното министерство.

През 2024 година ветроходът “Калиакра“ навърши 40 години от пускането си на вода, а морският квалификационен център организира тържествено честване, за което събира пари с благотворителна кампания. Година по-късно го превърна в кораб–пицария.

Изглежда необратимо

В интервю на журналиста Румен Генов дългогодишният капитан на “Калиакра“ Тома Томов твърди, че съдбата на ветрохода е “необратима“. Той е възмутен от факта, че корабът е превърнат в ресторант на морската гара във Варна.

“Това е кораб, който може да носи не само морална и възпитателна полза, но и с течение на времето да се оформи добре подготвен екипаж”, казва той.

Томов направи сравнение с Нидерландия, където по негова информация има около 100 кораба, които извършват тренировъчни плавания. Според него трябва да се почерпи от техния опит и да не се позволява баркентината да се превръща в ресторант "скара бира".

“Има много начини, стига да има добро желание и мисъл”, казва Томов.

Военноморското училище замълча

Mediapool даде възможност на началника на Висшето военноморско училище флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов да изрази отношение към случващото се с “Калиакра“.

Поканата за коментар бе отправена, защото корабът е част от живата история на Военноморското училище.

Флотилен адмирал проф. д-р Калинов отговори, че не желае да вземе отношение, защото корабът не е собственост на висшето училище.

Една от най-бързите баркентини в света

Учебният ветроходен кораб “Калиакра“ е най-красивият кораб от българския флот. Корабът е довършен в корабостроителницата в Гданск и е третият от този тип след "Погория" и "Искра II", но с подобрени експлоатационни качества.

Българският учебен ветроход е двупалубен. Горната палуба е изработена от стомана, но покрита с тиково дърво.

Също като в приказките ветроходът има носова фигура. Тя е от бронз и е на героиня от българската легенда Калиакра, за която митът казва, че е скочила с още 40 девойки от скалата, за да не попадне в ръцете на османците при завземането на крепостта на едноименния нос.

Още от пускането си на вода "Калиакра" става учебен кораб не само за моряците от търговския, но и от българския военен флот. Тя е спечелила много награди от фрегати, провеждани в целия свят.

По време на състезанието Columbus през 1992 г. по повод 500-годишнина от откриването на Америка, ”Калиакра преплава” два пъти Атлантическия океан и финишира трета от 143 ветрохода. Така корабът получава прозвището за една от най-бързите баркентини в света.

БМКЦ е собственик на кораба от 2008 година.

Дружеството пише в сайта си: "По настоящем корабът предлага почасови круизи по българското крайбрежие. По желание на клиентите се договарят и по-дълги пътувания, както и възможности за плавания зад граница, като на благотворителните и обществено значими събития се обръща специално внимание".

В интервю за БНР шефът на БМКЦ кап. Денчо Добрев твърди, че отдаването на учебни ветроходни кораби за разходки и частни събития е практика на много места в Европа. Той дава за пример и сестрата на "Калиакра" - "Погория", която е кораб под полски флаг.

"Погория" извършвала круизни плавания.

От тази година "Калиакра" има разрешение за сезонен превоз в рамките на 5 мили от брега. Цената за наем на кораба за два часа е 2700 лева без ДДС, уточни Добрев. На борда му големи организации вече са извършвали мероприятия, добави той, цитиран от БНР.