Деница Сачева за Бюджет 2026: Предизвикателство е да изпълним ангажиментите си за заплатите в държавния сектор

ГЕРБ ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление, заяви депутатът от партията Деница Сачева в неделя пред БНР. По-рано тази седмица ГЕРБ подкрепи на първо четене внесените от коалиционния им партньор ИТН законови промени, предвиждащи затвор за разпространение на информация, свързана с личния живот без съгласие на засегнатия. Проектът можеше да стане закон, но лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в петък, че неправилно са го прочели и няма да го подкрепят. Той каза, че е говорил с лидера на ИТН Слави Трифонов да оттеглят законопроекта. По същото време Деница Сачева обясняваше пред бТВ, че текстовете ще бъдат преработени, но не каза за отказ от проекта.

"Към момента деловодството не работи, законът е в деловодството. Но ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Етиката във взаимоотношенията, при това технологично развитие, налага и трябва да се търсят регулации на поведение свързано с ИИ, да се дискредитират хората. Темата е голяма и изисква обществена дискусия и друг тип законодателство", коментира Сачева.

Не ни прехвърляйте негативи на коалиционните партньори

"Всяка партия в коалицията има право на законодателна инициатива, подчерта тя.

Ние, ГЕРБ "не сме поемали ангажимент да работим като един организъм с коалиционните партньори, ние продължаваме да сме различни политически субекти", каза Деница Сачева добави, че не приема на ГЕРБ да се прехвърлят негативи от други коалиционни партньори.

Надяваме се, че когато България стане член Еврозоната, от 1 януари 2026, активът да дойде основно в нас, защото положихме големи усилия в тази посока, каза тя.

Ще бъде трудно да изпълним ангажиментите за запалти

В предаването "Неделя 150" тя коментира дискусията в НС за бюджет 2026 и дали ще успеят да се разберат в управляващото мнозинство, подкрепено от ДПС-Ново начало, или ще се оформят зависимости. Малко по-рано в същото предаване лидерът на ПП Асен Василев обърна внимание, че приоритетите на мнозинството са да се заделят 9 милиарда лева за касичките на Пеевски, няма как да излезе нормален дълг към БВП, т.е. ще се вземе много повече дълг, и няма как да излезе бюджетният дефицит.

"Не може да говорим за бюджет и да не споменем всички щети, които нанесе Асен Василев да бюджета. Към момента, като дял от общите ни разходи - 67% са разходите за персонал – за заплати във всички сектор - социални и здравноосигурителни плащания. 67%! Няма зависимост процентна, но разберете, че този популизъм, който Асен изповядва, казва, че "астрологията не е консервативна наука", аз искам да кажа, че когато говори специално Асен Василев, "демагогията се оказва лесна професия".

Сачева призна, че ще е трудно предизвикателство бюджетът:

"И ще е трудно да направим политики да развитие, ще бъде трудно да изпълним всички наши ангажименти, които са свързани с осигуряването на възнагражденията на хората, заети в държавната администрация и останалите сектори с обществени функции – здравеопазване, образование, отбрана, сигурност и това да не доведе до повишаване на данъците, предвид факта, че имаме нова ситуация – първият бюджет в евро."

Но заяви, че несъмнено ще бъде трудно предизвикателство, "но сме твърдо решени, че трябва да минем през него, както партиите, част от управленската коалиция, така и партии, които подкрепят европейското бъдеще на България".

Деница Сачева каза, че ще водят разговори с ЕК за закриването на КПК .

Васил Терзиев е кмет, защото Борисов призова да се гласува за него

Тя не приема да се прехвърля вина на ГЕРБ за кризата с боклука в София:

"Къде е ГЕРБ, когато "Спаси София" напусна коалицията в СОС. Къде е ГЕРБ когато Кирил Петков напусна политиката заради зам.-кмета на Столична община. Къде е ГЕРБ, че хора напуснаха екипа на кмета Васил Терзиев и 2 годни не може да създаде мнозинство в СОС. Той в собствената си коалиция, тях не можа да задържи и да ги убеди в своята компетентност."

А за отхвърлената помощ от правителството и "плаващите пясъци" бившият социален министър и депутат на ГЕРБ каза:

"Чух, че кметът Терзиев и екипът му имат план Б и С, не разбрах кой е план А. Правителството няма да сложи софиянци в залог на Васил Терзиев. Ние непрекъснато подаваме ръка на Терзиев. Той е кмет на София, защото Борсов призова да гласуват за него на балотажа през 2023 г. Така че той вече пое тази ръка. Ако се чувства в плаващи пясъци, той е в такива на Спаси София и "Демократична България", вероятно и на ПП! Там са "плаващите пясъци", но те не са в ГЕРБ, защото благодарене на гласовете на ГЕРБ той е кмет в момента."