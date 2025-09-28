Денков: Благомир Коцев е подходящ за кандидат-президент, заслужава си да се обсъди

"Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат за президент. Чуваме я тази идея. Аз и друг път съм казва, че сега е периодът, в който да се обсъждат различни имена, които и да се сложат заедно и да се гледа кой ще бъде най-подходящ. Благомир Коцев е една такава възможност със сигурност. Това си заслужава да се обсъди"
На въпрос дали оставането на Коцев в ареста увеличава шансовете му да стане евентуален кандидат за президент, Денков отговори:
"Не би трябвало това да бъде критерият. Критерият трябва да бъде, че това е един почтен човек, който е добре подготвен в много отношения. Управлява добре градът си в една много сложна ситуация, защото знаете, че няма мнозинство. Това трябва да са критериите. Както между другото и кметът на София . Но също така има граждански активисти, които също биха могли да бъдат издигнати".
По-рано тази седмица групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент призова Европейската комисия да да спре плащания към България заради продължаващия арест Благомир Коцев.
Сега Денков подчерта, че ПП не е искала от европейските либерали от директна помощ, но им е изпратила информация за ситуацията по ареста на варненския кмет "такава каквато е".
"Комисарят по правосъдие определи ситуацията като абсурдна и заявиха, че правосъдието не работи така. АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България заради ареста на Коцев и това наистина може да доведе до замразяване на средства. Очевидно не изпълняваме изискванията за независимост на КПК. Ако показанията на Диан Иванов са взети под натиск, това трябва да бъде разследвано", подчерта Денков.
По-рано в неделя Общото събрание на ПП единодушно преизбара Асен Василев за свой председател. Допреди оставката на Кирил Петков партията имаше двама лидери, но от днес официално остава само един.
По този повод Денков каза:
"Не е стоял въпросът да съм съпредседател на ПП. Имаме ясното съзнание, че сме в тежка битка, предстоят много важни месеци - приемане на бюджета и подготовката на президентските избори. Не искаме да създаваме вътрешнопартийно напрежение, затова се обединихме около фигура, която може да води - това е Асен Василев. Искаме да се фокусираме върху качеството на живот и затова са нужни конкурентна икономика, образование и здравеопазване".
Ако го предложите ще спечели,но продължавам да твърдч,е ни трябва юрист
9, 10,11. ОПГ " "Мутра и свиня". Имитатор на никове. Жалък си.
ОПГ " Мутра и свиня". Имитатор на никове. Жалък си.
Самото изказване е абсурдно, поне да изчака да бъде оправдан. Вече остана в историята, кандидата за президент от затвора... Да залагаш всичко на една карта не е особено умно ама то не сме го и очаквали...
България няма национални лидери с формат, че трябва разни провинциалисти, при това гларуси да се предлагат? Боже, това е страна на абсурда! Какъв формат има този варненец? Навремето не бяха ли тогава Реформаторския блок предложили един варненец за кмет на София.И това ще е обща кандидатура, и ДСБ ще я приеме?! Че не се чудете тогава, че Илиана Йотова ще има шансова.България страна на абсурдите
Това, че Благомир Коцев не се поддаде на "натиска" е съществено качество, дори повече от това - изолираха го и се опитаха да го притиснат, сигурен съм по повече от един начин, имало е и "морков/и" и "тояг/и". Този човек, в критична ситуация показа, че на него може да се разчита /ПП, наистина ли искате сравнение с някой други от изборите ви на кадри? :)/...
