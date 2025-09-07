Денков: В България "можачите" крадат и прикриват своите схеми

"Проблемът е, че Пеевски и Борисов правят всичко възможно много години да няма политически независими разследващи органи. Това е проблемът на България и този проблем е "можачите" какво могат да правят - да крадат пари и да прикриват своята схема." Това заяви в неделя бившият премиер Николай Денков от ПП-ДБ.
Преди месец терминът "неможач" бе използван за първи път от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на кмета на София Васил Терзиев във връзка със стачката на градския транспорт в столицата.
"В цялата държава ври и кипи, това че не се вижда на протестите е, защото беше август. А ври и кипи, защото хората видяха, че "можачите" могат само 3 неща. Първото е да правят схеми, за да откраднат парите, второто е да назначат хора, за да прикриват схемите, това става и в регулаторите, и в правосъдната система. И трето - непрекъснато да лъжат, за да прикрият първите две неща. Толкова много случки илюстрират това, което казвам, че няма как с лъжи да бъде скрито", каза съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ.
Денков, че пътува много из страната и "там бизнесът е стресиран и ужасен, от това, което се задава, от това, че всеки може да бъде натиснат, след като им беше направено показно с няколко политици":
"Хората разбират какво се случва, но друг е въпросът, че в средата на лятото е по-трудно да събереш хора. Но трябваше да се види каква енергия имаше на протестите."
Домовата книга и Пеевски
"Ясно да кажем, направихме грешки, но не са това. Грешката да се отнеме от самозабравила се президентска институция, да прави каквото си иска чрез служебни кабинети, не е грешка. Говорихме много и за "Боташ", каза Денков.
И уточни, че ПП-ДБ имат фиксация не само върху Делян Пеевски, а върху всеки, който не спазва правилата:
"Пеевски поради характеровите си особености, най-мекия израз използвам, но има медицински израз за поведението му, демонстрира, че няма да спазва правилата. И той не ги спазва. Затова фиксацията на всички ще е върху него. Когато не се уважават институциите причината е в хора като Пеевски. Институциите непрекъснато лъжат хората – МВР в Русе, колко лъжи бяха изречени, а за самолета на Урсула фон дер Лайен, имаше противоречиви мнения.", каза Денков.
Ще има ли промяна при нови избори
За вота на недоверие бившият премиер каза, че са имали разговори с МЕЧ и е съгласуван текстът.
"Вече има първа версия и трябва да се обработи. Който е готов да подкрепи, да ни подкрепя. Правителството дали ще падне? Не е въпрос към нас", каза той.
При нови парламентарни избори резултатът ще се промени, ако отидат повече хора да гласуват. Разбра се, че ще има нови резултати, можачите няма да оправят България. Мантрата "нищо няма да се промени след нови избори" е да се обезсърчат хората. Ако хората отидат да гладуват, ще има промени", каза още в интервю пред БНР бившият премиер и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.
Номинацията за президент
И предупреди, че "ще е изключителна глупост, ако до месец, два опозицията представи кандидата си за президент":
"Това, което трябва да продължим, е да обсъждаме как ще излъчим този кандидат – има различни варианти. Той трябва да се появи и в подходящ момент, а това е след доста месеци."
Категоричен е, че ПП-ДБ с ГЕРБ и Борисов няма да бъдат заедно, защото:
"С ГЕРБ и поведението на Борисов няма нищо общо да правим заедно. Борисов имаше шанс да скъса с Пеевски, а сега работи за собственото си оцеляване.", каза Денков.
