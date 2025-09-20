Денят с Mediapool: Репортаж от "държавата с главно Д"

Този текст е част от бюлетина на Денят с Mediapool, който абонатите ни получават всеки делничен ден. Станете един от тях, абонирайте се.

Тези и други кризи (например състоянието на пътищата) изглеждат напълно закономерни, тъй като до голяма степен са резултат на стабилната политика на корупция, злоупотреби, некомпетентност или "неможене", както се изрази по друг повод лидерът на първата политическа сила.

Кметът на Варна Благомир Коцев и бившият столичен зам.-кмет Никола Барбутов са все още в ареста, защото съдът очевидно е все така убеден в тезата на антикорупционната комисия и прокуратурата за тяхната предполагаема вина.

Коцев е държан близо три месеца в ареста след показания на свързваната с ГЕРБ варненска предприемачка Пламенка Димитрова.

Разследващите все така стабилно неглижират публичните твърдения на основния им свидетел срещу кмета на Варна - неговият бивш заместник Диан Иванов , че първоначалните му показания са били в резултат на сериозен натиск и че иска да даде нови.

Свидетели сме на особени реакции от страна на съдийския лагер. В сряда трима съдии от Софийския апелативен съд избягаха от най-горещия съдебен процес в страната , защото не можели да търпят да бъдат обиждани от адвокати и граждани.

Днес бившият шеф на закрития Апелативен специализиран наказателен съд Георги Ушев обяви, че си прави отвод от делото за ареста на Благомир Коцев.

Така вече близо една седмица Софийският апелативен съд не може да разгледа жалбата срещу ареста на кмета на Варна и двамата арестувани общинари от ПП заради отводите на съдиите.

Както е известно, по делото срещу варененския кмет има твърдения за брутален политически и прокурорски натиск върху ключов свидетел, както и явно нежелание на прокуратурата да събира оневиняващи доказателства. Делото се гледа в София, а не във Варна, защото прокуратурата твърди, че има замесен депутат, но прокуратурата не казва кой е този депутат, който дори не е част от процеса.

"Трябва ли Благомир Коцев да прошепне в ухото на прокуратурата името на Асен Василев, за да излезе от ареста?", попита в съдебната зала на първа инстанция адвокат Николай Владимиров, който е защитник на арестувания кмет.

Така че съдебният казус е отдавна политизиран и то не заради адвокатите, гражданските организации и гражданите, които продължават публичните акции в защита на Коцев.

Когато говорим за стабилност, на първо място се сещаме за правителството. В сряда то очаквано оцеля при петия вот на недоверие . Отново благодарение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който иска това правителство да остане и се зарече, че резултатът ще е такъв - непоклатим - още три години и четири месеца, колкото е мандатът на тройната коалиция ГЕРБ-БСП-ИТН.

Внесеният от ПП-ДБ вот на недоверие беше за "завладяната държава". В деня на гласуването му видяхме в цял ръст, извън лимузината му и в цялото величие на неговия гняв човека, превърнал се в символ на това понятие. Той обаче с един замах разби символа и се материализира като съвсем буквален повелител на завладявана държава. Обяви, че ще прави "държава с главно Д".

В петък "гарантът на правителството" поиска от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да нареди на премиера Росен Желязков да реши проблема с безводието.

"За г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график.... Това е работата на г-н Борисов", заяви Пеевски, след като Бойко Борисов го нарече "самонадеян".

"Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите", каза Пеевски. И уточни, разбира се, че прави това в името на хората, защото неговата партия е единствената, която мисли за хората.