Депутат, напуснал ДПС на Доган, се отказа от имунитета си

Народният представител Марио Рангелов се е отказал от имунитета си, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова в началото на есенната пленарна сесия на парламента.
С писмо от 1 август депутатът Марио Рангелов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпили искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза Киселова. Тя допълни, че е уведомила Сарафов за даденото писмено съгласие.
В момента Марио Рангелов е народен представител, нечленуващ в парламентарна група, след като напусна групата на "Алианс за права и свободи", в която останаха верните на Ахмед Доган хора.
Наталия Киселова съобщи, че през есенната сесия парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането и използването на специални разузнавателни средства ще се председателства от Златан Златанов от "Възраждане".
Председателят на парламента запозна народните представители и със справка за органите с изтекъл мандат, за които парламентът трябва да проведе избори.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.