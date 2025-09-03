Депутат, напуснал ДПС на Доган, се отказа от имунитета си

Народният представител Марио Рангелов се е отказал от имунитета си, съобщи председателят на парламента Наталия Киселова в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

С писмо от 1 август депутатът Марио Рангелов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпили искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, каза Киселова. Тя допълни, че е уведомила Сарафов за даденото писмено съгласие.

В момента Марио Рангелов е народен представител, нечленуващ в парламентарна група, след като напусна групата на "Алианс за права и свободи", в която останаха верните на Ахмед Доган хора.

Наталия Киселова съобщи, че през есенната сесия парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането и използването на специални разузнавателни средства ще се председателства от Златан Златанов от "Възраждане".

Председателят на парламента запозна народните представители и със справка за органите с изтекъл мандат, за които парламентът трябва да проведе избори.