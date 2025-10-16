Депутатът остава неизвестен: Съдът отказа да разпита Асен Василев по делото срещу варненския кмет

"Лицето с имунитет", описано в делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, си остава неизвестно към момента. В четвъртък председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев поиска да бъде разпитан от съда по време на заседанието по мярката за неотклонение на Коцев. Искането му бе отхвърлено с аргумента, че това не е заседание по същество, а само за ареста кмета.

Коцев е задържан повече от три месеца по обвинения в корупционни престъпления и организирана престъпна група. Основните доказателства срещу се съдържат в показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова, неизменно печели обществени поръчки за доставка на храни в детски градини и училища, докато на власт е предишният кмет – Иван Портних от ГЕРБ.

Именно в нейните показания се намеква, че в схемата, за която е обвинен Коцев, може да има участие и Василев. Името на бившия финансов министър обаче не се споменава официално от прокуратурата. Вместо това „лицето с имунитет“ се използва, за да бъде прехвърлено делото в София. Според защитата на Коцев това е незаконно, тъй като делото е подсъдно на варненския съд.

Трите малки маймунки

"Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", коментира Василев.

Той заяви още, че съдът, прокуратурата и комисията били в ролята на "трите малки маймунки" - не виждат, не чуват и не разбират.

Адвокатката на Коцев Ина Лулчева пък поиска отвод на една от съдийките в състава. Аргументът ѝ бе, че тя е бил магистрат в спецсъда, закрит по инициатива на ПП и може да е предубедена. Искането бе отхвърлено. Лулчева заяви още, че прокуратурата просто иска Коцев да стои в ареста. Затова не е направено и искане за отстраняването му от длъжност. Иначе прокурорите се притесняват, че като кмет той може да повлияе на свидетели от общината.

Един от разпитаните е бившият му заместник Диян Иванов. Той твърди, че е бил заплашван от шефа на КПК Антон Славчев, за да даде показания срещу Коцев. Иванов се отказа от думите си, обяснявайки, че са казани под натиск.

Досега и първата, и втората инстанция на няколко пъти отказват да освободят Коцев от ареста. Миналата седмица бяха внесени и нови доказателства – показания на анонимни свидетели.

Прокурорката и бонбоните

Прокурорите Първолета Станчева и Ангел Кънев ще пледират за оставането в ареста на варненския кмет Благомир Коцев пред апелативния съд, съобщи по-рано разследващият сайт Bird.bg.

Двамата прокурори са сред най-ярките медийни персони в държавното обвинение, показва проверка на Mediapool.

Ангел Кънев се явява по едни от най-тежките дела за прокуратурата през последните години, включително по трите процеса срещу Васил Божков.

Прокурор Първолета Станчева (с предишна фамилия Никова) на свой ред водеше едни от най-шумните разследвания в първите години от мандата на главния прокурор Борис Велчев, което бе между 2006 и 2010 година.

Любопитен момент в кариерата на Станчева бе случая с т.нар. бонбонен арест, който бе разкрит първо от Mediapооl.

Рангел Станчев е арестуван на 26 юни 2010 година, защото е заподозрян за участие в организирана престъпна група за кредитни и имотни измами. Той е открит от служители на ГДБОП в 8 сутринта в апартамента на прокурор Първолета Никова в Бургас.

Полицаите констатират и протоколират, че тя проявява загриженост за арестувания. Преди да бъде отведен, прокурор Никова му дава два шоколадови бонбона.

Впоследствие се оказва, че Станчев е диабетик и шоколадът му причинява хипергликемична криза. Така по здравословни причини той не попада в предварителния арест, а получава мярка за неотклонение "домашен арест".

След разкритието на случая от Mediapool тогавашният Висш съдебен съвет започна проверка за действията на Никова, но я оправда.

Тогавашният председател на Етичната комисия към ВСС Цони Цонев (бивш прокурор) заявява, че Никова не е извършвала нарушения на служебните задължения, а случаят е от лично естество.

Пред Mediapool Цонев заяви тогава, че по време на изслушването в етичната комисия, прокурорката е заявила, че не е знаела за диабета на Станчев. Първолета Никова е признала, че е дала "два бонбона" на приятеля си, защото не успели да закусват преди идването на полицията.

Тя отрича да е тъпкала бонбоните в устата на Станчев и комисията е приела тези обяснения. Пред прокуратурата полицаите от ГДБОП също не са дали категорична уличаваща информация срещу нея.

Преди този случай Първолета Никова представлява държавното обвинение по знакови дела като това срещу първия национално известен съдебен лобист Красимир Георгиев (Красьо Черничкия с ланците) и делото срещу дупнишките братя Галеви.

Преди да стане прокурор в София Първолета Никова е следовател в Окръжна следствена служба – Бургас. Тя става прокурор през 2005 г. когато е назначена в Районна прокуратура - Средец (бившето Грудово), а след това е прехвърлена в СГП. Според неофициални източници в прокуратурата това е станало най-вероятно с протекциите на зам.-главния прокурор Камен Ситнилски.

Никова е известна и с други дела от голям обществен интерес. През 2008 беше обвинител срещу австралиеца Джок Полфрийман осъден за убийството на Андрей Монов на площад "Света Неделя" в София.

Цитирана е в медиите заради отказ да образува дело за съмнителен конкурс за превозвачи, в който е замесен Велизар Стоилов, който бе заместник-кмет и дясна ръка на Бойко Борисов в Столична община по време на кметуването му.