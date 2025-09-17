Депутатите дебатират вота на недоверие за "завладяната държава" (на живо)

Народното събрание започна в сряда дебатите по петия вот на недоверие към правителството с премиер Росен Желязков, който бе мотивиран с "провала на държавната политика в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава".
На 12 септември "Продължаваме промяната-Демократична България" внесе в деловодството на парламента искането за вот недоверие. То бе подкрепено само от МЕЧ и депутатите от "Алианс за права и свободи" (АПС).
В началото на заседанието управляващото мнозинство отхвърли предложенията за излъчване на дебата по БНТ и БНР.
Протестите вече не свалят правителства
"Протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото", каза депутатът от "ДПС - Ново начало" Йордан Цонев по повод внесения от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ вот на недоверие. Той добави, че партията му ще е гарант, че това няма да се случи.
Преди 11 години неспирните протести #ДАНСwithme, започнали с назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, накараха Ахмед Доган да премисли за управляващата си коалиция с БСП. Това доведе до края на кабинета “Орешарски“, връщането на власт на ГЕРБ и сближаването на Пеевски с Борисов.
Йордан Цонев обясни, че ПП-ДБ са арестували незаконно политическите си опоненти, имайки предвид ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, както и това, че са свързани със скандала с Агенция "Митници".
Борисов бе арестуван и държан по-малко от едно денонощие в ареста от полицията след свидетелските показания на Васил Божков, че е бил изнудван за над 60 милиона лева от Борисов и тогавашния финансов министър Владислав Горанов. По-късно САЩ санкционираха Горанов по “Магнитски“ заради тази история, на която българската прокуратура не обърна внимание.
Цонев заяви още, че лицемерието е съществена черта на демократичната общност, която по думите му след социализма се "ребрандира" като евроатлантическа, русофилска и демократична. В стила на парламентарната си група той заяви, че това ребрандиране се е случило "със съдействието на Сорос".
Цонев обвини вносителите на вота на недоверие, че мотивите към него са плагиатствани. "Текстът не е оригинален, а е плагиатстван", добави той. Депутатът от групата на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски определи санкциите като "лъжа", "манипулация" и "политическа дъвка".
Пеевски е на върха на пирамидата
Божидар Божанов каза по време на дебата, че на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Пеевски
"Безспорно на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който чрез многогодишно и системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части на съдебната власт, но най-вече по високите етажи на прокуратурата, е подчинил до голяма степен държавния апарат", заяви съпредседателят на "Да, България" при представянето на мотивите към вота на недоверие.
Според него правителството не само не противодейства на тези процеси, а служи за параван за тяхното разрастване.
Божанов добави, че ключовата за мнозинството подкрепа на "ДПС - Ново начало" е "изтъргувана за напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес интереси".
"Налице е тотално бездействие на министъра на вътрешните работи, неразбиране на материята на вътрешната сигурност и нежелание да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на престъпни практики в системата на МВР, както и решителни действия за противодействие на различните форми на престъпления в обществото", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
Според него в системата на МВР са всекидневие подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, конфликт на интереси и изпиране на пари, като той определи Даниел Митов като "най-слабия вътрешен министър".
Борисов: Вотът е проява на безотговорност
Вотът може да се коментира само като проява на безотговорност, нямам друго определение, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той каза, че правителството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет.
"Представете си, че падне кабинетът и почваме да правим бюджет, който да гарантира влизането в еврозоната - как ще се покрие 3% дефицит, някой дава ли си сметка, попита Борисов. Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира утре правителството, в смисъл да не мине вотът, очакваме ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8%-9% (бюджетен дефицит)", коментира той.
По думите му "Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които са инициатори на вота на недоверие, са се качили на "руското влакче срещу еврото“.
Относно съдбата на Антикорупционната комисия лидерът на ГЕРБ заяви, че неговата позиция е, че комисията не трябва да остане в сегашния си вид.
Попитан дали ГЕРБ-СДС ще води преговори с опозицията за попълване състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, лидерът на ГЕРБ запита с кого да води преговори, след като се е наслушал на разговорите за съдебна реформа на ПП-ДБ. Той добави, че с "Възраждане" имат идеологически различия, за да водят преговори по тази тема.
Пеевски: Правителството ще изкара пълен мандат
Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски обяви вота на недоверие като безсмислен, а по адрес на вносителите обяви: "Тези хора нямат посока".
"Аз им казах: остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде мандатът. Да спрат да се упражняват и да гледат нещо да помогнат на хората. Да чухте някой реален проблем да се решава тука?", каза той пред журналисти.
Пеевски каза още, че е гарант кабинетът да остане на власт.
"Дефицитът може да достигне 8%, ако не падне правителството"
"Дефицитът може да достигне 8%, ако не падне правителството", каза председателят на ПП Асен Василев в отговор на думите на Борисов, че ако кабинетът падне, дефицитът "ще отиде на 8%-9%".
"Към края на юли можачите от ГЕРБ с тяхната финансова политика докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лв. За сравнение, когато аз бях министър дефицит една година нямаше, другата година пак нямаше", каза Василев.
По думите му при дефицит от 4 млрд. лв. към края на юли ще е много трудно, дори невъзможно, бюджетът да се вмести в 3-процентовата рамка.
Василев посочи, че държавният дълг към момента е над 18 млрд. лв. Имаме 6 млрд. лв. за всичките пенсии и заплати, 3 млрд. лв. за стари дългове, 9 млрд. лв. са изтеглени от това правителство и са напълнени в ББР, БЕХ и всякакви други касички. "Затова не може да им се върже финансова политика", добави той.
Защо държавата е завладяна?
В мотивите за вота на недоверие се твърди, че проблемът със завладяната държава води до липса на справедливост и до обедняването на българските граждани.
В 90-те страници, внесени в Народното събрание, се изброяват конкретни случаи, които скандализираха обществото през последните месеци.
Един от най-фрапиращите случаи е за изтеглените полицаи от Пловдив, които се опитват да пресекат контрабандния канал за цигари. Според депутати от опозицията служители на ГДБОП на високо ниво участват в канала за цигари, споменава се и името на Делян Пеевски.
Напомня се за данните, че в полицията в Пазарджик се манипулират и унищожават доказателства, без полицаите да понесат наказания. Споменава се за бургаския полицай, който разкрива натиск да подменя доклади и доказателства, а срещу него има репресии.
Във вота на недоверие се казва, че са издавани дипломи на хора без завършено обучение от Академията на МВР, включително на високи постове. В документа поименно са посочени имената на бившия министър на здравеопазването Костадин Ангелов и на пиарите на ГЕРБ Севдалина Арнаудова и Никола Николов. Преди няколко месеца Ангелов отрече да му е издавана фалшива диплома.
Споменават се случаи на полицейско насилие и се казва, че насилието е довело до смърта на Явор Георгиев и Даниел Кискинов заради използвана прекомерна сила. След това разследванията са били съмнителни и непрозрачни.
Споменава се разбитата фабрика за цигари в Момково с над 100 млн. цигари, но без да се търси отговорност на организаторите.
За сектор правосъдие вносителите посочват следните проблеми: зависимост на прокуратурата, липса на отчетност на главния прокурор, бавни и неефективни съдебни процеси, политически натиск върху съдии, селективно правосъдие.
Премиерът Росен Желязков разкритикува мотивите на вота като заяви, че те повтарят в голяма степен аргументите към вече отхвърлени искания за уволнение на правителството.
Очаквайте подробности.
Ох, неее, не могаа!!!:))) Слушам Дани Митов, (пардон, министър Митов) и новите министерски модулации на гласчето му. Ваажен, надут, пренебрежителен, назидателен. Помнел бил политици в парламента от времето, когато е бил в пеленки. :))) Похвалява хем тех, хем е съгласен с Данчо Ментата, че от началото на 90-е всички демократи са маскари, барабар с Филип Димитров и Иван Костов. Продължавам да слушам ( той чете де, не може да си говори момчето). :)
Прав си, че законът Магнитски няма пряко приложение на територията на България, но ако си шеф на българска банка няма да му издадеш на Прасчо банкова карта, защото ще ти замине банката. Така, че има и нещо глобално в тоя закон.
Милиони българи, получили свободата си наготово, се провалят. Тъкмо те съставляват болшинството от контингента на Румен Решетников. Подучен от Путиновите академици психолози, популистът рашист оневинява инертните и мързеливите в учението и труда, които само чакат някой да ги оправи, пред тях самите и ги манипулира да насочат себеомразата си навън, например към Делян Пеевски. Това имате предвид, нали, #25?
След промените са искани повече т 50 вотове на недоверие. Насточщето правителство е единственото, което налага дебатите по вотовете срещу него да се провеждат при закрити врата - при пълна липса на достъп до информация за случващото ве в "Народното" събрание (партийния дом). И за по-сигурно сайтовете, където се коментира са налазени от разни мазни кумуниси. Честито ви, българи!
За Свинята гласуватт предимно цигани ,помаци и турци ,има си твърд електорат ,а за партиики като ПП/ДБ всички избори са нож с две остриета :/ Ако падне крадливото правителство ,на следващите избори главните играчи ще са Тиквата и Свинята с администрацията и етническият вот от една страна,тези околу Радев и Възраждане ще качът вот въпреки слабия лидер ,Величие ще запазят същите проценти ,БСП и ИТН няма да влязът ,и нещатата пак ще са на кантар,няма лесно Тиквата да падне защото държи цялата икономика …
,администрацията и корпоративния вот ще запазят статуквото с много малко ,другия варянт е опозицята ,но трябва да се обединят което не виждам как ще стане.Всеки случай ПП/ДБ са 6-12% с техните л умпени,
Безмислен труд кипи! Шарлатаните са вредни за България! ;)
Всички партии в парламента са български, депутатите са български граждани по паспорт, а не руски такива. Няма друга държава да ви е виновна, в себе си ще търсите вина, един път през животеца си, в себе си вина ще потърсите. Корумпирана антибългарска имзет. Всичко му дадено на готово, труд и усилие не е положило, друг му е виновен на животното. В себе си вина ще търсите, и няма да пречите на другите хора.
Не дай боже проруската опозиция, представена в парламента от „Проваляме промяната – Дълбоката България“, „ВъZраждане“, „Чекия“ и „Падение“ и лидирана от популиста рашист Румен Решетников, да получи от суверена властта в държавата.
С някаква неописуема наслада тук и в някои други медии се повтаря" санкционираният по Магнитски "Шиши, все едно джурналята са изпаднали в нирвана.ОК, ама тоя закон е без абсолютно никакво значение, скъпи мои.Ето какво казва през октомври 2024 служебният правосъден министър Мария Павлова/тя не е човек на Шиши, а на мунчо, както забелязвате/. "Българският съд приема, че Законът Магнитски няма пряко приложение на територията на България, като същият няма и не може да притежава правото на източник на правото."Ами сега?!Излиза, че опияяняващите думи "санкционираният по глобалния закон Магнитски", които довеждат до екстаз някои мисирки, са без никаква стойност.
35 години само се завладява държавата , тези които я завладяват, нещо друго освен да завладяват, могат ли?