Депутатите свалиха от колите на НСО чиновниците от президентството, но не и Пеевски

Администрацията на президента без транспорт от НСО
Президентството ще трябва да разчита на увеличение на годишния си бюджет по волята на парламента, за да може да се снабди с ведомствени автомобили.
Затова беше предупредил и Радев преди две седмици, когато управляващите от ГЕРБ, БСП и ИНТ заедно с ДПС-Ново начало приеха на първо четене промените, които предвиждат Националната служба за охрана (НСО) вече да не осигурява транспорт за администрацията на Радев.
"Нормално е някой да ти счупи къщата"
Гласуването на второ четене на промените идва само ден, след като мнозинството отне правомощията на президента да назначава шефа на ДАНС.
До ситуацията се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС. Държавният глава каза, че кандидатурата е “човек на Делян Пеевски“.
Според Борисов отнемането на правомощията и привилегиите на Радев са реакция на целенасочените му атаки срещу властта.
Още по темата
"Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на тебе", каза Борисов.
Според него Радев еднолично е назначавал службите, като "тогава за телевизора" това не било проблем.
"Президентът е избран честно и абсолютно си е в правото да бъде там по закон, но поведението му от последните четири години е да разделя нацията по всички теми. Да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ, които вървят с него, да ползва неговите хора в Конституционния съд (КС), за да вкара "Величие" в парламента и да могат да събират подписи за вот на недоверие", каза Борисов.
Според лидера на ГЕРБ е проблем на Конституцията какви са функциите на държавния глава, но нито има нужда, нито ще се събира конституционно мнозинство за промени в президентската роля.
В четвъртък Радев обвини правителството, че с промените за избора на шеф на ДАНС "окончателно ще подчинят службите за сигурност" и ще ги използват за изборни манипулации или атаки срещу политически опоненти.
Депутатите последно имаха възможност да избират шеф на ДАНС през 2013 г., когато за такъв беше избран Делян Пеевски.
В петък самият Пеевски определи Радев като жалка гледка.
"Гледах го как е истерясал вчера - жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да ходи, за да го отразят. Страда особено. Не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ. Има ли натиск върху БНТ от Румен? Има - Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда", каза той пред журналисти в парламента.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
8 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Нещо не схващам - НСО ще е вече само за Пеевски ли? Ще ги съкратят ли?
Радев и русофилистиците Израждане, Меч, Величие и ПП газ пикаят! Марш в Чирен!
Бойко Велики президент! Прасчо Магнитски премиер!;)
Немам против, че кейджиби-антуражот на "ДонДуков" двойката /па що не земеме направо да си го прекръстиме на "Решетников" №2, хо-хо/, ама нема да е зле и Пълното "трумп-юроатлантско" мумче да земе да оди с метрото/трамвайо /и без охрана!/ на рабЬта, као настаяшч "народен закрильник и трибунь". А може и пешачката, с лек тротинг. Ще му ся отрази здравословно-килограмово, мислим. Па да не говориме, че целото демократ-спортно гражданство ше го "признае за феноменАЛЕН вожд". На Д.ългарийка, де.
Когато Шиши погълне другите две прасета Кокорчо и Свирчев, от тях ще останат само пеньоарите им.
Мааалка забележка към автора на статията - не, "Борисов и Пеевски..", а "Пеевски и Борисов..."... Непрофесионално е, да се отдава такова значение на угоен дебелак погълнат като зайче от боа, от чиято уста стърчат само лапичките му...
Защо нарича мунчо "Румен"?Наричаше го "мистър Кеш".Така е много по-правилно!
Абсолютно вярно е всичко, казано от Тиквата и Шиши за наглеца мунчо.Само малоумен би го отрекъл.Снощи мунчо гледаше като препариран и пелтечеше пред репортерите, когато го питаха прави ли партия в президентството.Нямаше кураж да признае, а само се изсули по чорапи.Тиквата и Шиши достатъчно търпяха това чудовище да върлува.Време е да го пратят при агент Сава.