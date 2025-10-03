Депутатите свалиха от колите на НСО чиновниците от президентството, но не и Пеевски

Депутатите окончателно приеха законовата поправка, внесена от ДПС-Ново начало, с която администрацията на президента вече няма да ползва транспортни услуги от НСО.

Очаквано предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) депутатите да не бъдат охранявани от НСО и да се махне охраната от НСО на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски не събра необходимата подкрепа.

Очаква се президентът да наложи вето на законовите промени, а от "Възраждане" съобщиха, че сезират Конституционния съд за промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО.

Администрацията на президента без транспорт от НСО Искането за законовата поправка дойде от бившия вътрешен министър и сегашен депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, но бе защитена и от ГЕРБ. Сега президентството ще трябва да закупи служебни коли. “Бюджет за закупуване на коли ще им се даде, догодина ще заложим такива средства“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Администрацията на президентството с какво е по-различна от администрацията на МС или на парламента. Кои коли му взимаме на Радев. Ние нямаме като във Великобритания крал, нищо не му се взима. Никой не му взима вилата, колите или самолетите. Това, че неговите секретарки трябва да се возят на мерцедеси с лампи, ако го мислите - оставете му го”, каза Борисов пред журналисти в парламента в петък.

Президентството ще трябва да разчита на увеличение на годишния си бюджет по волята на парламента, за да може да се снабди с ведомствени автомобили.

Затова беше предупредил и Радев преди две седмици, когато управляващите от ГЕРБ, БСП и ИНТ заедно с ДПС-Ново начало приеха на първо четене промените, които предвиждат Националната служба за охрана (НСО) вече да не осигурява транспорт за администрацията на Радев.

"Нормално е някой да ти счупи къщата"

Гласуването на второ четене на промените идва само ден, след като мнозинството отне правомощията на президента да назначава шефа на ДАНС.

До ситуацията се стигна, след като Румен Радев отказа да назначи предложения от правителството Деньо Денев за председател на ДАНС. Държавният глава каза, че кандидатурата е “човек на Делян Пеевски“.

Според Борисов отнемането на правомощията и привилегиите на Радев са реакция на целенасочените му атаки срещу властта.

"Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на тебе", каза Борисов.

Според него Радев еднолично е назначавал службите, като "тогава за телевизора" това не било проблем.

"Президентът е избран честно и абсолютно си е в правото да бъде там по закон, но поведението му от последните четири години е да разделя нацията по всички теми. Да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ, които вървят с него, да ползва неговите хора в Конституционния съд (КС), за да вкара "Величие" в парламента и да могат да събират подписи за вот на недоверие", каза Борисов.

Според лидера на ГЕРБ е проблем на Конституцията какви са функциите на държавния глава, но нито има нужда, нито ще се събира конституционно мнозинство за промени в президентската роля.

В четвъртък Радев обвини правителството, че с промените за избора на шеф на ДАНС "окончателно ще подчинят службите за сигурност" и ще ги използват за изборни манипулации или атаки срещу политически опоненти.

Депутатите последно имаха възможност да избират шеф на ДАНС през 2013 г., когато за такъв беше избран Делян Пеевски.

В петък самият Пеевски определи Радев като жалка гледка.

"Гледах го как е истерясал вчера - жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да ходи, за да го отразят. Страда особено. Не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ. Има ли натиск върху БНТ от Румен? Има - Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда", каза той пред журналисти в парламента.