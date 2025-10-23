Десет загинали при взривове в руски военен завод

Най-малко десет души загинаха, а петима бяха ранени при две експлозии в руския град Копейск в района на планината Урал, предаде ТАСС, като се позова на губернатора на Челябинска област Алексей Текслер.

Според някои съобщения във фабриката е влетял дрон, но Текслер отрече. Руският следствен комитет отдаде експлозиите на "нарушение на правилата за безопасност по време на технологичния процес" и е започнал наказателно разследване. Губернаторът увери, че няма заплаха за жителите или гражданската собственост, но в района на Копейск е обявено извънредно положение.

В поста си в Телеграм Текслер не уточни за какъв завод става дума. Според местни жители експлозията е станала близо до завод "Пластмас". Първата експлозия в завода е станала на 23 октомври след полунощ местно време (22:00 ч. московско време). Втора експлозия по-късно е станала близо до източника на пожара.

След инцидента полицията е отцепила района, съобщава местният вестник „Курс Дела“. Заводът "Пластмас" е специализиран в производството на взривни вещества и боеприпаси, както и в унищожаването на боеприпаси с изтекла необходимост. Заводът е част от холдинговата компания „Технодинамика“, част от държавната корпорация "Ростех".

Копейск е на около 2000 км от Украйна и се намира близо до границата на Русия с Казахстан.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Киев все повече започна да използва дронове, за да нанася удари по заводи и енегийни съоръжения в съседната страна, отбелязва ДПА.

Украинското разузнаване, от своя страна, извършва саботажни акции в руските оръжейни предприятия.

Това е втората експлозия за една седмица в обект, свързан с "Ростех". На 17 октомври подобен инцидент се случи в завода "Авангард" в Стерлитамак, който също произвежда боеприпаси и взривни вещества. Шестима служители бяха ранени. На 7 октомври 47-годишен оператор загина в завода поради пожар, включващ специален продукт, а през август 2024 г. газо-въздушна смес избухна по време на демонтаж на тръбопровод, убивайки трима работници на изпълнителя.