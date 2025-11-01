Десетки хиляди се събраха на траурен митинг в Нови Сад за годишнината от трагедията

Десетки хиляди се събраха в събота на траурния митинг пред железопътната гара в Нови Сад по повод годишнината от трагичния инцидент, когато рухналата козирка уби 16 души.

Трагедията предизвика огромна вълна от гняв и протести срещу режима на президента Александър Вучич с искане за оставката му и за предсрочни избори.

В събота на площада в Нови Сад се събраха хиляди граждани, дошли от различни части на страната. Те се движеха из улиците на града в колони с венци, както и с черен банер с изображение на сенника и числото 16 в памет на загиналите.

Колоните бяха предвождани от трактори и се охраняваха от пътната полиция. Хората поставиха цветя и свещи покрай временната ограда близо до повредения вход на гарата

"Дойдох да се поклоня пред най-голямата сила в света в момента – нашите студенти, нашата младеж“, каза Ратко Попович от региона на Нови Сад, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

47-годишният мъж, който е пристигнал на митинга със семейството си, похвали "единството на всички хора в Сърбия, които са срещу корупцията, срещу престъпността и срещу управляващата партия".

"Нашата съвест е това, което ни води. Тя ни кара да действаме по този начин, за да донесем най-накрая справедливост и по-добро утре за тази страна", каза Лука Ковачевич, студент по медицина от Нови Сад.

Професор Смиляна Милинков заяви по телевизия N1, че в отношенията на общинските и държавните власти "няма и капка емпатия".

Главата на Сръбската православна църква, патриарх Порфирий, отслужи панихида за една година от гибелта на жертвите.

Хиляди хора изминаха стотици километри от Белград и дори от Нови Пазар, който се намира около 340 километра южно от столицата. Маршът им продължи 16 дни – те се придвижваха с коли, велосипеди и дори пеша.

Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да ги поздравят и да се влеят в колоните. Те свиреха и развяваха знамена, много от тях видимо бяха развълнувани.

Протестите след трагедията доведоха до оставката на премиера, разпадането на неговото правителство и сформирането на ново. Националистическият президент Александър Вучич обаче упорито остава на поста си.

Вучич редовно наричаше демонстрантите финансирани от чужбина превратаджии, докато членове на неговата партия прокарваха конспиративни теории, твърдейки, че срутването на покрива на гарата може да е било режисирана атака срещу режима на Вучич.

Цинизъм и извинения

Сръбският президент Александър Вучич направи извънредно обръщение в петък вечерта и се извини за циничните си коментари по повод траурното шествие до Нови Сад.

По-рано Вучич попита "футболен мач ли ще има в Нови Сад на 1 ноември?“, след като бе помолен за коментар от местни журналисти за организацията на митинга.

В отговор на извинението на Вучич студентите го призоваха да се откаже от поста си и да насрочи предсрочни парламентарни и президентски избори.

В петък железопътният превозвач „Сърбиявоз“ обяви, че движението на всички пътнически влакове е спряно заради анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и линии, предаде БТА.

Ситуацията с влаковете се повтори и в навечерието на две големи антиправителствени демонстрации в Белград – на 15 март и 28 юни, когато пътническият железопътен трафик беше спрян поради анонимни сигнали за взривни устройства във влакове и по релсите.

Днешното възпоменателно събитие в Нови Сад е кулминацията на антиправителствените протести, оглавени от студенти, които започнаха след рухването на козирката на жп гарата на 1 ноември 2024 г., причинило смъртта на 16 души.

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори, които Вучич отказва да насрочи.