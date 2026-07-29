Десетки хиляди се завърнаха по домовете си в Испания, докато пожарите край Мадрид отслабват

Десетки хиляди хора се завърнаха днес по домовете си в околностите на Мадрид след почти седмица на несигурност, веднага след като испанските власти облекчиха заповедите за евакуация и ограниченията за придвижване в районите, засегнати от големите горски пожари, предаде ДПА.

Министерството на вътрешните работи на Испания обяви, че ограниченията са отменени за повече от 20 населени места след подобряването на обстановката.

Въпреки това властите предупредиха, че битката все още не е спечелена, тъй като според прогнозите четвъртата гореща вълна в страната ще продължи до неделя и се очаква да попречи на усилията за справяне с огъня през следващите дни.

Обстановката се развива "благоприятно“, заяви испанският премиер Педро Санчес при посещение в спешния команден център на операциите в Навалкарнеро, в близост до Мадрид. Той предупреди, че страната трябва да остане "изключително бдителна“.

Пожарникарите постигнаха напредък в борбата с пламъците в Западния регион на автономната област Мадрид и съседните провинции Авила и Толедо. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде-Марласка Гомес каза, че пожарите не са се разпространили по-нататък.

Той изрази надежда, че още днес противопожарните екипи ще могат да започнат да гасят останалите огнища и да обезопасят засегнатите райони.

Вниманието сега е насочено към горски пожар в източната испанска провинция Кастелон, където огънят все още е извън контрол. Пожарът е унищожил 9300 хектара гори и храсталаци в близост до град Вал д'Уишо.

През уикенда от района бяха евакуирани около 16 000 души, като на повече от 6000 от тях вече е разрешено да се завърнат по домовете си.

Заплахата от горски пожари се придвижва на изток

Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през идните седмици, заплашвайки с нови бедствия, дори докато горските пожари продължават да бушуват в Испания и Франция, заяви междувременно ръководителката на европейското звено за управление при бедствия, цитирана от Ройтерс.

Мария Цубер, ръководителка на Европейския кооринационен център за спешни действия, заяви, че продължаващата гореща вълна означава, че следващите няколко дни ще бъдат много тежки във Франция, но и че други страни също трябва да се "подготвят за непосредствени потенциални бедствия“.

"Следващият риск вече се придвижва към Гърция, а също и към Централна Европа“, каза Цубер пред репортери.

"Гърция засега беше пощадена и сега виждаме, че рискът се приближава към нея. Италия ще се изправи пред риск в началото на август. Ще трябва да видим какво ще се случи и с Иберийския полуостров, защото ако (рискът) е там, цяла Европа ще бъде в пламъци“, каза тя.

Прогнозата отразява метеорологичните условия, които помагат на пожарите да се възпламенят и разпространят бързо, като високи температури, сух въздух, вятър и липса на дъжд.

Изменението на климата засилва горещите и сухи условия, които позволяват на горските пожари да се разпространяват по-бързо и да горят по-дълго.

Миналата година Европа преживя най-тежкия си сезон на горските пожари в историята, когато те изпепелиха над милион хектара. Цубер посочи, че пожоопасната обстановка в Европа тази година досега е била подобна.

"Има потенциала това да е пореден рекорд“, допълни тя.

Центърът на ЕС координира разполагането на самолети и пожарникари в страни, които искат спешна подкрепа, използвайки ресурси, обединени от европейски страни и наети от ЕС. Към настоящия момент е изпратил седем самолета и четири хеликоптера във Франция, и шест самолета и три наземни екипа за гасене на горски пожари в Испания.

Не всички самолети от въздушния флот на ЕС са заети в момента, а някои са предварително разположени в Източна и Централна Европа, тъй като рискът там се увеличава, обясни Цубер.